https://anlatilaninotesi.com.tr/20250117/resmi-gazetede-yayimlandi-uygun-sartlarla-kredi-verilecek-tarih-araligina-dikkat-1092771452.html
Resmi Gazete'de yayımlandı: Uygun şartlarla kredi verilecek, tarih aralığına dikkat
Resmi Gazete'de yayımlandı: Uygun şartlarla kredi verilecek, tarih aralığına dikkat
Sputnik Türkiye
Halkbank, esnaf ve sanatkârlara Hazine faiz destekli yatırım ve işletme kredisi kullandıracak. Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararı ile uygun... 17.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-17T07:19+0300
2025-01-17T07:19+0300
2025-01-17T07:23+0300
ekonomi
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Cumhurbaşkanlığı kararıyla onaylanan Hazine faiz destekli yatırım ve işletme kredisi düzenlemesi, Resmi Gazete’de yayımlandı. Bu kapsamda esnaf ve sanatkârlar, finansman ihtiyaçlarını uygun koşullarda karşılayabilecek.Kredi şartları ve faiz i̇ndirimleri detaylandırıldıTürkiye Halk Bankası AŞ, kredileri Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri (ESKKK) aracılığıyla veya doğrudan şubeleri üzerinden sağlayacak. 1 Ocak 2025 - 31 Aralık 2027 tarihleri arasında geçerli olacak düzenleme, mevcut kredilere faiz indirimi imkânı da sunacak.Karar kapsamında krediler, Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliği'ne (TESKOMB) bağlı bölge birlikleri aracılığıyla veya doğrudan Halkbank şubelerinden alınabilecek. Bu yapı, esnaf ve sanatkârların krediye erişimini kolaylaştırmayı hedefliyor.Kredi limitleri ve ödeme şartları banka yetkisindeKredilerin limitleri, vadeleri, yatırım ve ödemesiz dönemleri Halkbank’ın belirlediği usul ve esaslar çerçevesinde yürütülecek. Ayrıca, kredi değerlilikleri ve teminatlandırma işlemleri bankanın mevcut mevzuatına göre düzenlenecek.
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Resmi Gazete'de yayımlandı: Uygun şartlarla kredi verilecek, tarih aralığına dikkat
07:19 17.01.2025 (güncellendi: 07:23 17.01.2025)
Halkbank, esnaf ve sanatkârlara Hazine faiz destekli yatırım ve işletme kredisi kullandıracak. Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararı ile uygun finansman olanakları sunulacak. Krediler, Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri aracılığıyla veya doğrudan Halkbank şubelerinden sağlanabilecek.
Cumhurbaşkanlığı kararıyla onaylanan Hazine faiz destekli yatırım ve işletme kredisi düzenlemesi, Resmi Gazete’de yayımlandı. Bu kapsamda esnaf ve sanatkârlar, finansman ihtiyaçlarını uygun koşullarda karşılayabilecek.
Kredi şartları ve faiz i̇ndirimleri detaylandırıldı
Türkiye Halk Bankası AŞ, kredileri Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri (ESKKK) aracılığıyla veya doğrudan şubeleri üzerinden sağlayacak. 1 Ocak 2025 - 31 Aralık 2027 tarihleri arasında geçerli olacak düzenleme, mevcut kredilere faiz indirimi imkânı da sunacak.
Karar kapsamında krediler, Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliği'ne (TESKOMB) bağlı bölge birlikleri aracılığıyla veya doğrudan Halkbank şubelerinden alınabilecek. Bu yapı, esnaf ve sanatkârların krediye erişimini kolaylaştırmayı hedefliyor.
Kredi limitleri ve ödeme şartları banka yetkisinde
Kredilerin limitleri, vadeleri, yatırım ve ödemesiz dönemleri Halkbank’ın belirlediği usul ve esaslar çerçevesinde yürütülecek. Ayrıca, kredi değerlilikleri ve teminatlandırma işlemleri bankanın mevcut mevzuatına göre düzenlenecek.