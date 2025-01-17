https://anlatilaninotesi.com.tr/20250117/resmi-gazetede-yayimlandi-uygun-sartlarla-kredi-verilecek-tarih-araligina-dikkat-1092771452.html

Resmi Gazete'de yayımlandı: Uygun şartlarla kredi verilecek, tarih aralığına dikkat

Resmi Gazete'de yayımlandı: Uygun şartlarla kredi verilecek, tarih aralığına dikkat

Sputnik Türkiye

Halkbank, esnaf ve sanatkârlara Hazine faiz destekli yatırım ve işletme kredisi kullandıracak. Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararı ile uygun... 17.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-17T07:19+0300

2025-01-17T07:19+0300

2025-01-17T07:23+0300

ekonomi

resmi gazete

kredi

esnaf

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Cumhurbaşkanlığı kararıyla onaylanan Hazine faiz destekli yatırım ve işletme kredisi düzenlemesi, Resmi Gazete’de yayımlandı. Bu kapsamda esnaf ve sanatkârlar, finansman ihtiyaçlarını uygun koşullarda karşılayabilecek.Kredi şartları ve faiz i̇ndirimleri detaylandırıldıTürkiye Halk Bankası AŞ, kredileri Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri (ESKKK) aracılığıyla veya doğrudan şubeleri üzerinden sağlayacak. 1 Ocak 2025 - 31 Aralık 2027 tarihleri arasında geçerli olacak düzenleme, mevcut kredilere faiz indirimi imkânı da sunacak.Karar kapsamında krediler, Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliği'ne (TESKOMB) bağlı bölge birlikleri aracılığıyla veya doğrudan Halkbank şubelerinden alınabilecek. Bu yapı, esnaf ve sanatkârların krediye erişimini kolaylaştırmayı hedefliyor.Kredi limitleri ve ödeme şartları banka yetkisindeKredilerin limitleri, vadeleri, yatırım ve ödemesiz dönemleri Halkbank’ın belirlediği usul ve esaslar çerçevesinde yürütülecek. Ayrıca, kredi değerlilikleri ve teminatlandırma işlemleri bankanın mevcut mevzuatına göre düzenlenecek.

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