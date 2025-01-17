NATO Askeri Komitesi: NATO Rusya'ya karşı bir 'savunma kalkanı' oluşturacak

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
7 dk
SEYİR HALİ
'Ak Parti’nin ve MHP’nin oylarında bir erozyon yaşanıyor'
07:08
112 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Los Angeles’taki yangında sosyal adaletsizliğin fotoğrafı
09:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
FETHİ YILMAZ’LA YAZI-YORUM
İsmail Arı: 'Bakanlıklara giden yol cemaatlerden geçiyor'
11:05
56 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Ateşkes 19 Ocak itibariyle geçerli olacak
12:06
84 dk
HABER MASASI
Geçmişten günümüze ''Çocuklarda en çok görülen takıntılar''
13:30
35 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
'Yapay zeka 2024 yılında elimiz ayağımız oldu'
14:05
54 dk
ANKARA FARKI
İsrail’in Hamas’la masaya oturmasını değerlendiren uzmanlar: Ateşkes sağlanması ‘Filistinlilerin başarısı’
15:01
57 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Trump 2.0: Dış politika stratejileri ve ilk icraatlar
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
11 dk
ÖZEL HABER
Menzil cemaatinin en büyük korkusu ortaya çıktı
18:15
29 dk
ÖZEL HABER
Menajerlik sektöründe tekelleşme iddiaları: Yüksek rantın arkasında ne var?
18:51
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
16 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
1 dk
SEYİR HALİ
Ali Çağatay'la Seyir Hali
07:01
119 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
1 dk
YERİ VE ZAMANI
Güçlü Özgan'la Yeri ve Zamanı
09:05
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
22 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
20 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
14 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
1 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
83 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
1 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
HAFTANIN KEYFİ
Serhat Ayan'la Haftanın Keyfi
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
ÇALIŞMA HAYATIM
Melis Elmen'le Çalışma Hayatım
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:05
84 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250117/nato-askeri-komitesi-nato-rusyaya-karsi-bir-savunma-kalkani-olusturacak-1092768179.html
NATO Askeri Komitesi: NATO Rusya'ya karşı bir 'savunma kalkanı' oluşturacak
NATO Askeri Komitesi: NATO Rusya'ya karşı bir 'savunma kalkanı' oluşturacak
Sputnik Türkiye
NATO Askeri Komitesi Başkanı Bauer, NATO’nun savunma planlarının Rusya'ya karşı bir ‘kalkan’ oluşturulmasını öngördüğünü belirtti. 17.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-17T01:24+0300
2025-01-17T01:22+0300
dünya
rob bauer
nato
müttefik
rusya
savunma
kalkan
gsyh
abd
tucker carlson
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/03/15/1081916797_0:143:3072:1871_1920x0_80_0_0_806358d210b06c9488952c0066bda5ad.jpg
NATO Askeri Komitesi Başkanı Amiral Rob Bauer yaptığı açıklamada, NATO’nun Rusya'ya karşı bir savunma kalkanı oluşturacağını, bunun müttefik ülkelerin GSYH'nin yüzde 2'sinden fazlasına mal olacağını söyledi.Bauer, “Son yıllarda Rusya'nın oluşturduğu tehdidi değerlendirdik. Sonuç olarak Rusya ve terör örgütlerinden gelebilecek tehditlere karşı savunma planlarımız belirlendi. Artık bu tehditlere karşı kendimizi savunmak için hep birlikte ne yapmamız gerektiğini biliyoruz. Kollektif olarak bir kalkana ihtiyacımız var diyebiliriz. Savunma planlarını uygulama sürecindeyiz ve her bir müttefikin bu ‘kalkana’ katkıda bulunmak için ne yapması gerektiğine bakıyoruz” dedi.Bauer'e göre, bu müttefikler için maliyetli olacak ve GSYH'nin yüzde ikisinden fazlasına mal olacak.Daha önce Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD'li gazeteci Tucker Carlson'a verdiği röportajda Moskova'nın NATO ülkelerine saldırmayacağını, bunun bir anlamı olmadığını söylemişti. Rus lider, Batılı siyasetçilerin dikkatleri iç sorunlardan başka yöne çekmek için halklarını düzenli olarak ‘Rus tehdidiyle’ korkuttuğunu, ancak “akıllı insanların bunun yalan olduğunu çok iyi anladığını” belirtmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250116/romanya-cumhurbaskani-adayi-georgescu-natoyu-3-dunya-savasini-kiskirtmakla-sucladi-1092739323.html
rusya
abd
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/03/15/1081916797_217:0:2948:2048_1920x0_80_0_0_3996d396fa6bb58e4f1e161835a2ad6a.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
rob bauer, nato, müttefik, rusya, savunma, kalkan, gsyh, abd, tucker carlson, vladimir putin
rob bauer, nato, müttefik, rusya, savunma, kalkan, gsyh, abd, tucker carlson, vladimir putin

NATO Askeri Komitesi: NATO Rusya'ya karşı bir 'savunma kalkanı' oluşturacak

01:24 17.01.2025
© AP Photo / Virginia MayoRob Bauer
Rob Bauer - Sputnik Türkiye, 1920, 17.01.2025
© AP Photo / Virginia Mayo
Abone ol
NATO Askeri Komitesi Başkanı Bauer, NATO’nun savunma planlarının Rusya'ya karşı bir ‘kalkan’ oluşturulmasını öngördüğünü belirtti.
NATO Askeri Komitesi Başkanı Amiral Rob Bauer yaptığı açıklamada, NATO’nun Rusya'ya karşı bir savunma kalkanı oluşturacağını, bunun müttefik ülkelerin GSYH'nin yüzde 2'sinden fazlasına mal olacağını söyledi.
Bauer, “Son yıllarda Rusya'nın oluşturduğu tehdidi değerlendirdik. Sonuç olarak Rusya ve terör örgütlerinden gelebilecek tehditlere karşı savunma planlarımız belirlendi. Artık bu tehditlere karşı kendimizi savunmak için hep birlikte ne yapmamız gerektiğini biliyoruz. Kollektif olarak bir kalkana ihtiyacımız var diyebiliriz. Savunma planlarını uygulama sürecindeyiz ve her bir müttefikin bu ‘kalkana’ katkıda bulunmak için ne yapması gerektiğine bakıyoruz” dedi.
Bauer'e göre, bu müttefikler için maliyetli olacak ve GSYH'nin yüzde ikisinden fazlasına mal olacak.
Daha önce Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD'li gazeteci Tucker Carlson'a verdiği röportajda Moskova'nın NATO ülkelerine saldırmayacağını, bunun bir anlamı olmadığını söylemişti. Rus lider, Batılı siyasetçilerin dikkatleri iç sorunlardan başka yöne çekmek için halklarını düzenli olarak ‘Rus tehdidiyle’ korkuttuğunu, ancak “akıllı insanların bunun yalan olduğunu çok iyi anladığını” belirtmişti.
Georgescu - Sputnik Türkiye, 1920, 16.01.2025
DÜNYA
Romanya Cumhurbaşkanı Adayı Georgescu, NATO’yu 3. Dünya Savaşı’nı kışkırtmakla suçladı
Dün, 10:14
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала