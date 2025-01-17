https://anlatilaninotesi.com.tr/20250117/nato-askeri-komitesi-nato-rusyaya-karsi-bir-savunma-kalkani-olusturacak-1092768179.html

NATO Askeri Komitesi: NATO Rusya'ya karşı bir 'savunma kalkanı' oluşturacak

NATO Askeri Komitesi: NATO Rusya'ya karşı bir 'savunma kalkanı' oluşturacak

Sputnik Türkiye

NATO Askeri Komitesi Başkanı Bauer, NATO’nun savunma planlarının Rusya'ya karşı bir ‘kalkan’ oluşturulmasını öngördüğünü belirtti. 17.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-17T01:24+0300

2025-01-17T01:24+0300

2025-01-17T01:22+0300

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rob bauer

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savunma

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tucker carlson

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NATO Askeri Komitesi Başkanı Amiral Rob Bauer yaptığı açıklamada, NATO’nun Rusya'ya karşı bir savunma kalkanı oluşturacağını, bunun müttefik ülkelerin GSYH'nin yüzde 2'sinden fazlasına mal olacağını söyledi.Bauer, “Son yıllarda Rusya'nın oluşturduğu tehdidi değerlendirdik. Sonuç olarak Rusya ve terör örgütlerinden gelebilecek tehditlere karşı savunma planlarımız belirlendi. Artık bu tehditlere karşı kendimizi savunmak için hep birlikte ne yapmamız gerektiğini biliyoruz. Kollektif olarak bir kalkana ihtiyacımız var diyebiliriz. Savunma planlarını uygulama sürecindeyiz ve her bir müttefikin bu ‘kalkana’ katkıda bulunmak için ne yapması gerektiğine bakıyoruz” dedi.Bauer'e göre, bu müttefikler için maliyetli olacak ve GSYH'nin yüzde ikisinden fazlasına mal olacak.Daha önce Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD'li gazeteci Tucker Carlson'a verdiği röportajda Moskova'nın NATO ülkelerine saldırmayacağını, bunun bir anlamı olmadığını söylemişti. Rus lider, Batılı siyasetçilerin dikkatleri iç sorunlardan başka yöne çekmek için halklarını düzenli olarak ‘Rus tehdidiyle’ korkuttuğunu, ancak “akıllı insanların bunun yalan olduğunu çok iyi anladığını” belirtmişti.

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rob bauer, nato, müttefik, rusya, savunma, kalkan, gsyh, abd, tucker carlson, vladimir putin