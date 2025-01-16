https://anlatilaninotesi.com.tr/20250116/romanya-cumhurbaskani-adayi-georgescu-natoyu-3-dunya-savasini-kiskirtmakla-sucladi-1092739323.html

Romanya Cumhurbaşkanı Adayı Georgescu, NATO’yu 3. Dünya Savaşı’nı kışkırtmakla suçladı

Romanya Cumhurbaşkanı Adayı Georgescu, NATO’yu 3. Dünya Savaşı’nı kışkırtmakla suçladı

Sputnik Türkiye

Romanya Cumhurbaşkanı Adayı Calin Georgescu, NATO'nun Ukrayna'daki çatışmaları yoğunlaştırarak Romanya’yı da bunun içine çekmeye çalıştığını belirtti. 16.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-16T10:14+0300

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2025-01-16T10:21+0300

dünya

romanya

calin georgescu

nato

avrupa birliği

abd

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mark rutte

3. dünya savaşı

donald trump

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Romanya'nın bağımsız cumhurbaşkanı adayı Calin Georgescu, ABD’li gazeteci Alex Jones’a verdiği röportajda, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte’yi 3. Dünya Savaşı kışkırtmaya çalışmakla suçladı.Georgescu, “NATO Genel Sekreteri Sayın Rutteh, Avrupa Birliği’ne kendi kurallarını dayatıyor ve bölgede 3. Dünya Savaşı kışkırtmaya çalışıyor. Bunun için de kilit platform olarak Romanya’yı kullanıyor. Bu, karşı karşıya olduğumuz en büyük tehlike” ifadesini kullandı.Batı Avrupa ülkelerinin liderlerini eleştiren muhalif politikacı, “Tüm kilit pozisyonlarda sistem köleleri bulunuyor” dedi.Romanya’daki iktidarın da Batı’nın kuklaları gibi hareket ettiğini kaydeden Georgescu, “Batı, onlar aracılığıyla Romanya'yı mümkün olan en kısa sürede küresel çatışmanın içine çekmek istiyor” diye ekledi.Georgescu, NATO içinde, ‘barış savunucuları’ olarak nitelendirdiği ABD Başkanı seçilen Donald Trump destekçileri ile çatışma politikasını sürdüren ‘Avrupa kanadı’ arasında bir etki mücadelesi olduğunu dile getirdi.Daha önce Romen politikacı, Karadeniz kıyısında Köstence yakınlarındaki bulunan NATO hava üssünün genişletilmesinin, burayı Rusya’yla olası çatışma için stratejik sıçrama tahtasına dönüştürdüğünü dile getirmişti.Romanya'da her beş yılda bir yapılan cumhurbaşkanlığı seçimleri 24 Kasım'da gerçekleştirilmişti. İlk turun sonunda, bağımsız aday Georgescu oyların yüzde 22.94'ünü alarak ilk sırada yer almış, NATO ve ABD ile ortaklığı destekleyen Elena Laskoni ise oyların yüzde 19.18'ine ulaşmıştı. Ancak Romanya Anayasa Mahkemesi, 6 Aralık’ta, sivil toplum örgütleri, adaylar ve devlet kurumlarının şikayetlerini yeniden değerlendirmesinin ardından cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turunun sonuçlarını iptal etmişti.

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romanya, calin georgescu, nato, avrupa birliği, abd, batı avrupa, mark rutte, 3. dünya savaşı, donald trump