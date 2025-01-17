https://anlatilaninotesi.com.tr/20250117/minik-yusranin-buyuk-mutlulugu-annesinin-sesini-ilk-kez-duydu-1092788439.html

Minik Yüsra'nın büyük mutluluğu: Annesinin sesini ilk kez duydu

Minik Yüsra'nın büyük mutluluğu: Annesinin sesini ilk kez duydu

Sputnik Türkiye

İşitme engelli üç yaşındaki çocuk, beyin sapı implantı sayesinde ilk kez annesinin sesini duydu. 17.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-17T14:28+0300

2025-01-17T14:28+0300

2025-01-17T14:28+0300

sağlik

işitme engelli

implant

gaziantep

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Gaziantep'te yaşayan doğuştan işitme engelli Yüsra Gültekin'e, beyin sapı implantı yerleştirildi. 3 yaşındaki Yüsra, annesinin sesini ilk kez duyabilirken, aile büyük mutluluk yaşadı. Doğuştan iç kulak yapıları ve işitme siniri gelişmeyen 3 yaşındaki Yüsra Gültekin, ailesi tarafından Gaziantep Şehir Hastanesi Kulak Burun Boğaz (KBB) Polikliniği'ne getirildi. Burada KBB Uzmanı Prof. Dr. Yıldırım Bayazıt'ın gözetiminde KBB Uzmanı Doç. Dr. Secaattin Gülşen tarafından yapılan operasyonda, küçük kızın beyin sapındaki işitme merkezine işitmesini sağlayacak beyin sapı implantı yerleştirildi.İlk kez duymanın mutluluğunu yaşadıAmeliyatın ardından taburcu edilen minik Yüsra, yaklaşık bir ay sonra yapılan kontrollerde ilk kez duymanın mutluluğunu yaşadı. Doç. Dr. Gülşen, yaptıkları tetkikler sonucunda Yüsra'nın her iki iç kulağının gelişmediğini gördüklerini belirterek yapılan operasyon hakkında şunları anlattı: Seslendiğim zaman dönüp bakıyorAnne Zahide Gültekin ise emeği geçenlere teşekkür ederek, "Allah razı olsun. Herkesin eline sağlık, çok şükür çocuğum duyuyor. Seslendiğim zaman dönüp bakıyor. Çok duyguluyum ve çok mutluyum. Şükür kızım artık duyuyor." dedi.

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işitme engelli, implant, gaziantep