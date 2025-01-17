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Minik Yüsra'nın büyük mutluluğu: Annesinin sesini ilk kez duydu
Minik Yüsra'nın büyük mutluluğu: Annesinin sesini ilk kez duydu
Sputnik Türkiye
İşitme engelli üç yaşındaki çocuk, beyin sapı implantı sayesinde ilk kez annesinin sesini duydu. 17.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-17T14:28+0300
2025-01-17T14:28+0300
sağlik
işitme engelli
implant
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Gaziantep'te yaşayan doğuştan işitme engelli Yüsra Gültekin'e, beyin sapı implantı yerleştirildi. 3 yaşındaki Yüsra, annesinin sesini ilk kez duyabilirken, aile büyük mutluluk yaşadı. Doğuştan iç kulak yapıları ve işitme siniri gelişmeyen 3 yaşındaki Yüsra Gültekin, ailesi tarafından Gaziantep Şehir Hastanesi Kulak Burun Boğaz (KBB) Polikliniği'ne getirildi. Burada KBB Uzmanı Prof. Dr. Yıldırım Bayazıt'ın gözetiminde KBB Uzmanı Doç. Dr. Secaattin Gülşen tarafından yapılan operasyonda, küçük kızın beyin sapındaki işitme merkezine işitmesini sağlayacak beyin sapı implantı yerleştirildi.İlk kez duymanın mutluluğunu yaşadıAmeliyatın ardından taburcu edilen minik Yüsra, yaklaşık bir ay sonra yapılan kontrollerde ilk kez duymanın mutluluğunu yaşadı. Doç. Dr. Gülşen, yaptıkları tetkikler sonucunda Yüsra'nın her iki iç kulağının gelişmediğini gördüklerini belirterek yapılan operasyon hakkında şunları anlattı: Seslendiğim zaman dönüp bakıyorAnne Zahide Gültekin ise emeği geçenlere teşekkür ederek, "Allah razı olsun. Herkesin eline sağlık, çok şükür çocuğum duyuyor. Seslendiğim zaman dönüp bakıyor. Çok duyguluyum ve çok mutluyum. Şükür kızım artık duyuyor." dedi.
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işitme engelli, implant, gaziantep

Minik Yüsra'nın büyük mutluluğu: Annesinin sesini ilk kez duydu

14:28 17.01.2025
© Gaziantep Şehir Hastanesiyüsra gültekin
yüsra gültekin - Sputnik Türkiye, 1920, 17.01.2025
© Gaziantep Şehir Hastanesi
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İşitme engelli üç yaşındaki çocuk, beyin sapı implantı sayesinde ilk kez annesinin sesini duydu.
Gaziantep'te yaşayan doğuştan işitme engelli Yüsra Gültekin'e, beyin sapı implantı yerleştirildi. 3 yaşındaki Yüsra, annesinin sesini ilk kez duyabilirken, aile büyük mutluluk yaşadı.
Doğuştan iç kulak yapıları ve işitme siniri gelişmeyen 3 yaşındaki Yüsra Gültekin, ailesi tarafından Gaziantep Şehir Hastanesi Kulak Burun Boğaz (KBB) Polikliniği'ne getirildi. Burada KBB Uzmanı Prof. Dr. Yıldırım Bayazıt'ın gözetiminde KBB Uzmanı Doç. Dr. Secaattin Gülşen tarafından yapılan operasyonda, küçük kızın beyin sapındaki işitme merkezine işitmesini sağlayacak beyin sapı implantı yerleştirildi.

İlk kez duymanın mutluluğunu yaşadı

Ameliyatın ardından taburcu edilen minik Yüsra, yaklaşık bir ay sonra yapılan kontrollerde ilk kez duymanın mutluluğunu yaşadı. Doç. Dr. Gülşen, yaptıkları tetkikler sonucunda Yüsra'nın her iki iç kulağının gelişmediğini gördüklerini belirterek yapılan operasyon hakkında şunları anlattı:
"Bu tarz hastalarda doğuştan beyin sapında bulunan işitme merkezine protez takıyoruz; bunun adı beyin sapı implantı. Bir ay önce beyin sapı implantı yaptığımız Yüsra bebeğe bugün dış parçasının aktivasyonunu yaptık. Kendisi seslere tepki veriyor. Ameliyatlarda bunları ölçümleyebiliyoruz, duyduğunu aslında ameliyatta tespit ettik. Bugün de cihazın açılışını yaparak Yüsra bebeğin seslere tepkisine tanık olduk. 2-3 aylık rehabilitasyon sürecinden sonra ilk anlamlı kelimeleri çıkarmaya başlayacak. Bu anlamda bu tür ameliyatları Türkiye'de en fazla yapan kliniklerden biriyiz. Biz de bu mutluluğa tanık oluyoruz. Bu, bizim için memnuniyet verici."
Seslendiğim zaman dönüp bakıyor
Anne Zahide Gültekin ise emeği geçenlere teşekkür ederek, "Allah razı olsun. Herkesin eline sağlık, çok şükür çocuğum duyuyor. Seslendiğim zaman dönüp bakıyor. Çok duyguluyum ve çok mutluyum. Şükür kızım artık duyuyor." dedi.
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