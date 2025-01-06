https://anlatilaninotesi.com.tr/20250106/bakan-simsek-imzaladi-memur-ve-memur-emeklisine-yapilacak-zam-resmilesti-1092400546.html

Bakan Şimşek imzaladı: Memur ve memur emeklisine yapılacak zam resmileşti

Bakan Şimşek imzaladı: Memur ve memur emeklisine yapılacak zam resmileşti

Sputnik Türkiye

Sözleşmeli personel, memur ve memur emeklisine yapılacak zam oranını kararını Bakan Şimşek imzaladı. 06.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-06T18:19+0300

2025-01-06T18:19+0300

2025-01-06T18:19+0300

ekonomi

mehmet şimşek

hazine ve maliye bakanı

sözleşmeli personel

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sözleşmeli personeller ile memur ve memur emeklisine yapılacak zam oranını imzaladı. Bakanlığın yayımladığı genelge ile kıdem tazminatı tavanı da netleşti.Karara göre, sözleşmeli personel, memur ve memur emeklilerine yüzde 11,54 oranında zam yapılması kesinleşti. Karara ilişkin yayımlanan genelgede kıdem tazminatı tavanının da 46 bin 655 lira 43 kuruş olduğu bildirildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250103/kidem-tazminati-yaslilik-ayligi-evde-bakim-yardimi-odemeler-ne-kadar-oldu-1092312882.html

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Sputnik Türkiye

mehmet şimşek, hazine ve maliye bakanı, sözleşmeli personel