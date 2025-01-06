https://anlatilaninotesi.com.tr/20250106/bakan-simsek-imzaladi-memur-ve-memur-emeklisine-yapilacak-zam-resmilesti-1092400546.html
Bakan Şimşek imzaladı: Memur ve memur emeklisine yapılacak zam resmileşti
Bakan Şimşek imzaladı: Memur ve memur emeklisine yapılacak zam resmileşti
Sputnik Türkiye
Sözleşmeli personel, memur ve memur emeklisine yapılacak zam oranını kararını Bakan Şimşek imzaladı. 06.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-06T18:19+0300
2025-01-06T18:19+0300
2025-01-06T18:19+0300
ekonomi
mehmet şimşek
hazine ve maliye bakanı
sözleşmeli personel
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sözleşmeli personeller ile memur ve memur emeklisine yapılacak zam oranını imzaladı. Bakanlığın yayımladığı genelge ile kıdem tazminatı tavanı da netleşti.Karara göre, sözleşmeli personel, memur ve memur emeklilerine yüzde 11,54 oranında zam yapılması kesinleşti. Karara ilişkin yayımlanan genelgede kıdem tazminatı tavanının da 46 bin 655 lira 43 kuruş olduğu bildirildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250103/kidem-tazminati-yaslilik-ayligi-evde-bakim-yardimi-odemeler-ne-kadar-oldu-1092312882.html
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mehmet şimşek, hazine ve maliye bakanı, sözleşmeli personel
mehmet şimşek, hazine ve maliye bakanı, sözleşmeli personel
Bakan Şimşek imzaladı: Memur ve memur emeklisine yapılacak zam resmileşti
Sözleşmeli personel, memur ve memur emeklisine yapılacak zam oranını kararını Bakan Şimşek imzaladı.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sözleşmeli personeller ile memur ve memur emeklisine yapılacak zam oranını imzaladı. Bakanlığın yayımladığı genelge ile kıdem tazminatı tavanı da netleşti.
Karara göre, sözleşmeli personel, memur ve memur emeklilerine yüzde 11,54 oranında zam yapılması kesinleşti. Karara ilişkin yayımlanan genelgede kıdem tazminatı tavanının da 46 bin 655 lira 43 kuruş olduğu bildirildi.