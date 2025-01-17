https://anlatilaninotesi.com.tr/20250117/galatasaray-hatayspor-deplasmaninda-1-1-berabere-kaldi-1092808662.html
Galatasaray, Hatayspor deplasmanında 1-1 berabere kaldı
Galatasaray, Hatayspor deplasmanında 1-1 berabere kaldı
Sputnik Türkiye
Trendyol Süper Lig’in 19. haftasında lider Galatasaray, deplasmanda Hatayspor ile 1-1 berabere kaldı. Mersin Stadyumu’nda oynanan mücadelede Hatayspor, 28... 17.01.2025, Sputnik Türkiye
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Galatasaray, Hatayspor deplasmanında 1-1 berabere kalarak bu sezonki ilk deplasman puan kaybını yaşadı.Süper Lig'in lider takımı Galatasaray, deplasmanda Hatayspor ile karşı karşıya geldi. Mersin Stadyumu’nda oynanan mücadelede Hatayspor, 28. dakikada Cemali Sertel’in attığı golle 1-0 öne geçti ve devreyi bu skorla kapattı. Karşılaşmanın ikinci yarısında hızlı bir oyun sergileyen sarı-kırmızılılar, 56. dakikada kazandığı penaltıyı Victor Osimhen ile gole çevirdi ve skoru 1-1’e taşıdı. Karşılaşmanın geri kalanında başka gol sesi çıkmazken Galatasaray, bu sezonki ilk deplasman puan kaybını yaşamış oldu.Son şampiyon Galatasaray, maç sonunda 16 galibiyet ve 3 beraberlik alarak 51 puan ile birinci sırada yer aldı. Hatayspor ise bu sezon 1 galibiyet, 7 beraberlik ve 11 mağlubiyetle 10 puanda kaldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250117/sezonun-ilk-yabanci-var-hakemi-aciklandi-hatayspor-galatasaray-macinda-yer-alacak-1092782151.html
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galatasaray hatayspor maç özeti izle, galatasaray hatayspor var hakemi, galatasaray hatayspor maçı izle
galatasaray hatayspor maç özeti izle, galatasaray hatayspor var hakemi, galatasaray hatayspor maçı izle
Galatasaray, Hatayspor deplasmanında 1-1 berabere kaldı
Trendyol Süper Lig’in 19. haftasında lider Galatasaray, deplasmanda Hatayspor ile 1-1 berabere kaldı. Mersin Stadyumu’nda oynanan mücadelede Hatayspor, 28. dakikada Cemali Sertel’in attığı golle 1-0 öne geçerken ikinci yarıda Victor Osimhen skoru 1-1’e taşıdı. Karşılaşmanın geri kalanında başka gol sesi çıkmayınca lider puan kaybetti.
Galatasaray, Hatayspor deplasmanında 1-1 berabere kalarak bu sezonki ilk deplasman puan kaybını yaşadı.
Süper Lig'in lider takımı Galatasaray, deplasmanda Hatayspor ile karşı karşıya geldi. Mersin Stadyumu’nda oynanan mücadelede Hatayspor, 28. dakikada Cemali Sertel’in attığı golle 1-0 öne geçti ve devreyi bu skorla kapattı. Karşılaşmanın ikinci yarısında hızlı bir oyun sergileyen sarı-kırmızılılar, 56. dakikada kazandığı penaltıyı Victor Osimhen ile gole çevirdi ve skoru 1-1’e taşıdı. Karşılaşmanın geri kalanında başka gol sesi çıkmazken Galatasaray, bu sezonki ilk deplasman puan kaybını yaşamış oldu.
Son şampiyon Galatasaray, maç sonunda 16 galibiyet ve 3 beraberlik alarak 51 puan ile birinci sırada yer aldı. Hatayspor ise bu sezon 1 galibiyet, 7 beraberlik ve 11 mağlubiyetle 10 puanda kaldı.