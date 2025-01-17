https://anlatilaninotesi.com.tr/20250117/galatasaray-hatayspor-deplasmaninda-1-1-berabere-kaldi-1092808662.html

Galatasaray, Hatayspor deplasmanında 1-1 berabere kaldı

Galatasaray, Hatayspor deplasmanında 1-1 berabere kaldı

Sputnik Türkiye

Trendyol Süper Lig’in 19. haftasında lider Galatasaray, deplasmanda Hatayspor ile 1-1 berabere kaldı. Mersin Stadyumu’nda oynanan mücadelede Hatayspor, 28... 17.01.2025, Sputnik Türkiye

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Galatasaray, Hatayspor deplasmanında 1-1 berabere kalarak bu sezonki ilk deplasman puan kaybını yaşadı.Süper Lig'in lider takımı Galatasaray, deplasmanda Hatayspor ile karşı karşıya geldi. Mersin Stadyumu’nda oynanan mücadelede Hatayspor, 28. dakikada Cemali Sertel’in attığı golle 1-0 öne geçti ve devreyi bu skorla kapattı. Karşılaşmanın ikinci yarısında hızlı bir oyun sergileyen sarı-kırmızılılar, 56. dakikada kazandığı penaltıyı Victor Osimhen ile gole çevirdi ve skoru 1-1’e taşıdı. Karşılaşmanın geri kalanında başka gol sesi çıkmazken Galatasaray, bu sezonki ilk deplasman puan kaybını yaşamış oldu.Son şampiyon Galatasaray, maç sonunda 16 galibiyet ve 3 beraberlik alarak 51 puan ile birinci sırada yer aldı. Hatayspor ise bu sezon 1 galibiyet, 7 beraberlik ve 11 mağlubiyetle 10 puanda kaldı.

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