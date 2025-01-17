Sezonun ilk yabancı VAR hakemi açıklandı: Hatayspor-Galatasaray maçında yer alacak

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
7 dk
SEYİR HALİ
'Ak Parti’nin ve MHP’nin oylarında bir erozyon yaşanıyor'
07:08
112 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Los Angeles’taki yangında sosyal adaletsizliğin fotoğrafı
09:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
FETHİ YILMAZ’LA YAZI-YORUM
İsmail Arı: 'Bakanlıklara giden yol cemaatlerden geçiyor'
11:05
56 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Ateşkes 19 Ocak itibariyle geçerli olacak
12:06
84 dk
HABER MASASI
Geçmişten günümüze ''Çocuklarda en çok görülen takıntılar''
13:30
35 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
'Yapay zeka 2024 yılında elimiz ayağımız oldu'
14:05
54 dk
ANKARA FARKI
İsrail’in Hamas’la masaya oturmasını değerlendiren uzmanlar: Ateşkes sağlanması ‘Filistinlilerin başarısı’
15:01
57 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
‘Cumhuriyetçiler tarafından Meksika’ya nasıl bir askeri müdahale yapılacağı tartışılıyor bugün’
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
11 dk
ÖZEL HABER
Menzil cemaatinin en büyük korkusu ortaya çıktı
18:15
29 dk
ÖZEL HABER
Menajerlik sektöründe tekelleşme iddiaları: Yüksek rantın arkasında ne var?
18:51
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
16 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
BMM Dijital Mecralar Komisyonu Toplantısı'nda Hüseyin Yayman'ın telefon trafiği
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat tutuklandı
09:06
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:07
14 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
14 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
GÜN ORTASI
Süleyman Soylu, siyaseti bırakacağını açıkladı
12:05
83 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
HAFTANIN KEYFİ
Serhat Ayan'la Haftanın Keyfi
14:05
51 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
ÇALIŞMA HAYATIM
Değişen engelli emeklilik şartları
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
DUAYEN GAZETECİ
32. Gün programı ile Türkiye'nin gündemine oturmuştu
17:40
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:05
84 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
- Sputnik Türkiye, 1920
SPOR
Futbol turnuvalarından uluslararası karşılaşmalara, dünyanın her noktasından spor hakkında her şey.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250117/sezonun-ilk-yabanci-var-hakemi-aciklandi-hatayspor-galatasaray-macinda-yer-alacak-1092782151.html
Sezonun ilk yabancı VAR hakemi açıklandı: Hatayspor-Galatasaray maçında yer alacak
Sezonun ilk yabancı VAR hakemi açıklandı: Hatayspor-Galatasaray maçında yer alacak
Sputnik Türkiye
Süper Lig'de sezonun ilk yabancı VAR hakemi açıklandı. Hatayspor-Galatasaray maçında VAR koltuğunda Belçikalı Jan Boterberg oturacak. 17.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-17T12:19+0300
2025-01-17T12:19+0300
spor
trendyol süper lig
hakem
var
hatayspor
süper lig
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/04/1e/1070382563_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_45b8320b5cf31ec4cd4db720d56855f4.jpg
Süper Lig'de kritik maçlarda yabancı VAR hakemi uygulamasına gidileceği açıklanmıştı. Bu doğrultuda sezonun ilk yabancı VAR hakemi ataması yapıldı.İlk yabancı VAR hakemiTFF, Süper Lig'in 20. haftasında oynanacak Hatayspor-Galatasaray maçında VAR koltuğunda Belçikalı Jan Boterberg'in oturacağını açıkladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250116/mhkden-hakem-atama-sisteminde-degisiklik-vetas-yontemiyle-belirlenecek-vetas-nedir-1092749053.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/04/1e/1070382563_141:0:789:486_1920x0_80_0_0_806242b3ab4843fb7579301a74bc4032.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
trendyol süper lig, hakem, var, hatayspor, süper lig
trendyol süper lig, hakem, var, hatayspor, süper lig

Sezonun ilk yabancı VAR hakemi açıklandı: Hatayspor-Galatasaray maçında yer alacak

12:19 17.01.2025
© AAVAR hakemi
VAR hakemi - Sputnik Türkiye, 1920, 17.01.2025
© AA
Abone ol
Süper Lig'de sezonun ilk yabancı VAR hakemi açıklandı. Hatayspor-Galatasaray maçında VAR koltuğunda Belçikalı Jan Boterberg oturacak.
Süper Lig'de kritik maçlarda yabancı VAR hakemi uygulamasına gidileceği açıklanmıştı. Bu doğrultuda sezonun ilk yabancı VAR hakemi ataması yapıldı.

İlk yabancı VAR hakemi

TFF, Süper Lig'in 20. haftasında oynanacak Hatayspor-Galatasaray maçında VAR koltuğunda Belçikalı Jan Boterberg'in oturacağını açıkladı.
hakem - Sputnik Türkiye, 1920, 16.01.2025
SPOR
MHK'den hakem atama sisteminde değişiklik: VeTAS yöntemiyle belirlenecek, VeTAS nedir?
Dün, 14:34
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала