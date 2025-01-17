https://anlatilaninotesi.com.tr/20250117/sezonun-ilk-yabanci-var-hakemi-aciklandi-hatayspor-galatasaray-macinda-yer-alacak-1092782151.html

Sezonun ilk yabancı VAR hakemi açıklandı: Hatayspor-Galatasaray maçında yer alacak

Sezonun ilk yabancı VAR hakemi açıklandı: Hatayspor-Galatasaray maçında yer alacak

Sputnik Türkiye

Süper Lig'de sezonun ilk yabancı VAR hakemi açıklandı. Hatayspor-Galatasaray maçında VAR koltuğunda Belçikalı Jan Boterberg oturacak. 17.01.2025, Sputnik Türkiye

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hatayspor

süper lig

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Süper Lig'de kritik maçlarda yabancı VAR hakemi uygulamasına gidileceği açıklanmıştı. Bu doğrultuda sezonun ilk yabancı VAR hakemi ataması yapıldı.İlk yabancı VAR hakemiTFF, Süper Lig'in 20. haftasında oynanacak Hatayspor-Galatasaray maçında VAR koltuğunda Belçikalı Jan Boterberg'in oturacağını açıkladı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250116/mhkden-hakem-atama-sisteminde-degisiklik-vetas-yontemiyle-belirlenecek-vetas-nedir-1092749053.html

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