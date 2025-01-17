https://anlatilaninotesi.com.tr/20250117/sezonun-ilk-yabanci-var-hakemi-aciklandi-hatayspor-galatasaray-macinda-yer-alacak-1092782151.html
Sezonun ilk yabancı VAR hakemi açıklandı: Hatayspor-Galatasaray maçında yer alacak
Sezonun ilk yabancı VAR hakemi açıklandı: Hatayspor-Galatasaray maçında yer alacak
Sputnik Türkiye
Süper Lig'de sezonun ilk yabancı VAR hakemi açıklandı. Hatayspor-Galatasaray maçında VAR koltuğunda Belçikalı Jan Boterberg oturacak. 17.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-17T12:19+0300
2025-01-17T12:19+0300
2025-01-17T12:19+0300
spor
trendyol süper lig
hakem
var
hatayspor
süper lig
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/04/1e/1070382563_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_45b8320b5cf31ec4cd4db720d56855f4.jpg
Süper Lig'de kritik maçlarda yabancı VAR hakemi uygulamasına gidileceği açıklanmıştı. Bu doğrultuda sezonun ilk yabancı VAR hakemi ataması yapıldı.İlk yabancı VAR hakemiTFF, Süper Lig'in 20. haftasında oynanacak Hatayspor-Galatasaray maçında VAR koltuğunda Belçikalı Jan Boterberg'in oturacağını açıkladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250116/mhkden-hakem-atama-sisteminde-degisiklik-vetas-yontemiyle-belirlenecek-vetas-nedir-1092749053.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/04/1e/1070382563_141:0:789:486_1920x0_80_0_0_806242b3ab4843fb7579301a74bc4032.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
trendyol süper lig, hakem, var, hatayspor, süper lig
trendyol süper lig, hakem, var, hatayspor, süper lig
Sezonun ilk yabancı VAR hakemi açıklandı: Hatayspor-Galatasaray maçında yer alacak
Süper Lig'de sezonun ilk yabancı VAR hakemi açıklandı. Hatayspor-Galatasaray maçında VAR koltuğunda Belçikalı Jan Boterberg oturacak.
Süper Lig'de kritik maçlarda yabancı VAR hakemi uygulamasına gidileceği açıklanmıştı. Bu doğrultuda sezonun ilk yabancı VAR hakemi ataması yapıldı.
TFF, Süper Lig'in 20. haftasında oynanacak Hatayspor-Galatasaray maçında VAR koltuğunda Belçikalı Jan Boterberg'in oturacağını açıkladı.