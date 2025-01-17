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https://anlatilaninotesi.com.tr/20250117/emekli-bayram-ikramiyelerinde-beklenen-zam-orani-aciklandi-sgk-uzmani-rakami-duyurdu-1092772077.html
Emekli bayram ikramiyelerinde beklenen zam oranı açıklandı: SGK uzmanı rakamı duyurdu
Emekli bayram ikramiyelerinde beklenen zam oranı açıklandı: SGK uzmanı rakamı duyurdu
Sputnik Türkiye
Emeklilere 2018’den bu yana ödenen bayram ikramiyelerinin 2025 Ramazan Bayramı öncesinde zamlanması bekleniyor. 6 aylık enflasyon farkıyla maaşlara yapılan... 17.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-17T07:50+0300
2025-01-17T07:51+0300
ekonomi
sgk uzmanı
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emekli ikramiyesi
emekli maaşı
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meclis
emekli maaş zam oranı
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2025 Ramazan Bayramı öncesinde emeklilerin gözü bayram ikramiyelerine çevrildi. 2018’den bu yana ödenen ve hem Ramazan hem de Kurban Bayramlarında verilen bu destek, maaş zamları doğrultusunda artabilir. Uzmanlar, ikramiye tutarının 3 bin 500 TL ila 4 bin TL seviyesine çıkabileceğini tahmin ediyor.Emekli maaşlarına zam: i̇kramiyeler etkilenecek mi?Son 6 aylık enflasyon farkına bağlı olarak SSK ve Bağkur emekli maaşlarına yüzde 15.75 oranında zam yapıldı. Bu düzenlemeyle birlikte 4A-4B en düşük emekli maaşı 14 bin 469 TL’ye yükseldi. Aynı oranın bayram ikramiyelerine de yansıtılması durumunda, 2 bin TL olan mevcut tutar 3 bin 47.5 TL’ye çıkabilir.İkramiye zamları i̇çin yasal düzenleme gerekliSosyal Güvenlik Müşaviri Emin Yılmaz, bayram ikramiyesine yapılacak bir artışın yasal bir düzenlemeyi gerektirdiğini belirtti. "Bir artış yapılırsa, yasa teklifinin Meclis’te görüşülmesi ve Cumhurbaşkanı’nın onayı sonrası Resmi Gazete’de yayımlanması gerekiyor" dedi. Yılmaz, "Bayram ikramiyesine bir iyileştirme olursa bunun ne kadar olacağı ile ilgili soruya gelince muhtemelen 3 bin 500 TL veya 4 bin TL seviyesine getirileceğini tahmin ediyorum" ifadelerini kullandı.Kimler bayram i̇kramiyesi alıyor?Bayram ikramiyeleri yalnızca emeklilere değil; şehit yakınları, gaziler, vazife malulleri, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören siviller gibi gruplara da ödeniyor. Ayrıca ölüm aylığı, yaşlılık aylığı, malullük aylığı gibi maaşlar alan hak sahipleri de bu ödemeden faydalanıyor.Yeni emekli bayram ikramiyesi ne zaman belli olacak?30 Mart’ta başlayacak Ramazan Bayramı öncesinde ikramiye ödemelerinin hesaplara yatması bekleniyor. Ramazan ayının 1 Mart’ta başlamasıyla zam konusunun hükümetin gündemine gelmesi öngörülüyor. Ancak şu ana kadar resmi bir açıklama yapılmadı.
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2025 emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak, emekli ikramiyesine zam yapılacak mı, ramazan bayramı emekli ikramiyesi ne zaman yatacak, emekli ikramiyesi için yasal düzenleme gerekli mi, ssk ve bağkur emekli maaşı zammı ne kadar, en düşük emekli maaşı 2025, emekli ikramiyesi kimlere ödenir, emekli ikramiyesi ödeme tarihleri, emekli ikramiyesi son durum, emekli ikramiyesi ne zaman belli olacak
2025 emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak, emekli ikramiyesine zam yapılacak mı, ramazan bayramı emekli ikramiyesi ne zaman yatacak, emekli ikramiyesi için yasal düzenleme gerekli mi, ssk ve bağkur emekli maaşı zammı ne kadar, en düşük emekli maaşı 2025, emekli ikramiyesi kimlere ödenir, emekli ikramiyesi ödeme tarihleri, emekli ikramiyesi son durum, emekli ikramiyesi ne zaman belli olacak

Emekli bayram ikramiyelerinde beklenen zam oranı açıklandı: SGK uzmanı rakamı duyurdu

07:50 17.01.2025 (güncellendi: 07:51 17.01.2025)
© AAEmekli
Emekli - Sputnik Türkiye, 1920, 17.01.2025
© AA
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Emeklilere 2018’den bu yana ödenen bayram ikramiyelerinin 2025 Ramazan Bayramı öncesinde zamlanması bekleniyor. 6 aylık enflasyon farkıyla maaşlara yapılan yüzde 15.75’lik zam sonrası, ikramiyelerin de yükselmesi gündemde. Peki, emekli bayram ikramiyeleri ne kadar olacak? SGK uzmanı Emin Yılmaz, ikramiyeler için rakam verdi.
2025 Ramazan Bayramı öncesinde emeklilerin gözü bayram ikramiyelerine çevrildi. 2018’den bu yana ödenen ve hem Ramazan hem de Kurban Bayramlarında verilen bu destek, maaş zamları doğrultusunda artabilir. Uzmanlar, ikramiye tutarının 3 bin 500 TL ila 4 bin TL seviyesine çıkabileceğini tahmin ediyor.

Emekli maaşlarına zam: i̇kramiyeler etkilenecek mi?

Son 6 aylık enflasyon farkına bağlı olarak SSK ve Bağkur emekli maaşlarına yüzde 15.75 oranında zam yapıldı. Bu düzenlemeyle birlikte 4A-4B en düşük emekli maaşı 14 bin 469 TL’ye yükseldi. Aynı oranın bayram ikramiyelerine de yansıtılması durumunda, 2 bin TL olan mevcut tutar 3 bin 47.5 TL’ye çıkabilir.

İkramiye zamları i̇çin yasal düzenleme gerekli

Sosyal Güvenlik Müşaviri Emin Yılmaz, bayram ikramiyesine yapılacak bir artışın yasal bir düzenlemeyi gerektirdiğini belirtti. "Bir artış yapılırsa, yasa teklifinin Meclis’te görüşülmesi ve Cumhurbaşkanı’nın onayı sonrası Resmi Gazete’de yayımlanması gerekiyor" dedi. Yılmaz, "Bayram ikramiyesine bir iyileştirme olursa bunun ne kadar olacağı ile ilgili soruya gelince muhtemelen 3 bin 500 TL veya 4 bin TL seviyesine getirileceğini tahmin ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kimler bayram i̇kramiyesi alıyor?

Bayram ikramiyeleri yalnızca emeklilere değil; şehit yakınları, gaziler, vazife malulleri, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören siviller gibi gruplara da ödeniyor. Ayrıca ölüm aylığı, yaşlılık aylığı, malullük aylığı gibi maaşlar alan hak sahipleri de bu ödemeden faydalanıyor.

Yeni emekli bayram ikramiyesi ne zaman belli olacak?

30 Mart’ta başlayacak Ramazan Bayramı öncesinde ikramiye ödemelerinin hesaplara yatması bekleniyor. Ramazan ayının 1 Mart’ta başlamasıyla zam konusunun hükümetin gündemine gelmesi öngörülüyor. Ancak şu ana kadar resmi bir açıklama yapılmadı.
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