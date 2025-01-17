https://anlatilaninotesi.com.tr/20250117/cristiano-ronaldo-yeni-sozlesme-imzaladi-yillik-183-milyon-euro-kazanacak-1092767437.html
Cristiano Ronaldo yeni sözleşme imzaladı: Yıllık 183 milyon euro kazanacak
Cristiano Ronaldo yeni sözleşme imzaladı: Yıllık 183 milyon euro kazanacak
Sputnik Türkiye
Cristiano Ronaldo, bir sezon daha Suudi Arabistan'da Al Nassr forması giyecek. Portekizli yıldız, sadece mali açıdan cazip bir teklif değil, aynı zamanda kulüp... 17.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-17T00:05+0300
2025-01-17T00:05+0300
2025-01-17T00:05+0300
spor
cristiano ronaldo
futbol
futbol maçı
transfer
sözleşme
al nasr
suudi arabistan
euro
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Al Nasrr'ın yıldızı Ronaldo, 183 milyon euro gibi rekor bir ücret karşılığında Suudi Arabistan'da oynamaya devam edecek.Sözleşme yenilenmesiyle birlikte Cristiano Ronaldo, 183 milyon euro gibi rekor bir ücret karşılığında Suudi Arabistan'da bir yıl daha kalacak. Bu miktar, aylık 15.25 milyon euroya, haftalık 3.8 milyon euroya ve günlük 550 bin euroya denk geliyor. Bununla birlikte, Al Nassr yönetimi, Ronaldo'ya kulübün yüzde 5 hissesini verdi. Ronaldo'nun takımı güçlendirmek adına, Real Madrid'den eski takım arkadaşı Casemiro'yu Al Nassr'a getirmek istediği iddia edildi. Basına konuşan Ronaldo, ligin büyümesinin ve birçok yıldız oyuncunun bu lige katılmasının, ligi daha rekabetçi bir hale getirdiğini belirterek bu sürecin bir parçası olmaktan gurur duyduğunu ifade etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241204/cristiano-ronaldo-ile-oynayacagini-sandi-yanlis-takima-transfer-oldu-1091174498.html
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cristiano ronaldo, futbol, futbol maçı, transfer, sözleşme, al nasr, suudi arabistan, euro, euro/tl, hisse, hisse senedi, hissedar
cristiano ronaldo, futbol, futbol maçı, transfer, sözleşme, al nasr, suudi arabistan, euro, euro/tl, hisse, hisse senedi, hissedar
Cristiano Ronaldo yeni sözleşme imzaladı: Yıllık 183 milyon euro kazanacak
Cristiano Ronaldo, bir sezon daha Suudi Arabistan'da Al Nassr forması giyecek. Portekizli yıldız, sadece mali açıdan cazip bir teklif değil, aynı zamanda kulüp ile uzun vadeli bir bağ oluşturacak bir anlaşma imzaladı. Yeni sözleşmeyle Ronaldo, Al Nassr kulübünün yüzde beşlik hissesi ile yıllık 183 milyon euro ücrete sahip olacak.
Al Nasrr'ın yıldızı Ronaldo, 183 milyon euro gibi rekor bir ücret karşılığında Suudi Arabistan'da oynamaya devam edecek.
Sözleşme yenilenmesiyle birlikte Cristiano Ronaldo, 183 milyon euro gibi rekor bir ücret karşılığında Suudi Arabistan'da bir yıl daha kalacak. Bu miktar, aylık 15.25 milyon euroya, haftalık 3.8 milyon euroya ve günlük 550 bin euroya denk geliyor. Bununla birlikte, Al Nassr yönetimi, Ronaldo'ya kulübün yüzde 5 hissesini verdi.
Ronaldo'nun takımı güçlendirmek adına, Real Madrid'den eski takım arkadaşı Casemiro'yu Al Nassr'a getirmek istediği iddia edildi. Basına konuşan Ronaldo, ligin büyümesinin ve birçok yıldız oyuncunun bu lige katılmasının, ligi daha rekabetçi bir hale getirdiğini belirterek bu sürecin bir parçası olmaktan gurur duyduğunu ifade etti.