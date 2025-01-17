https://anlatilaninotesi.com.tr/20250117/cristiano-ronaldo-yeni-sozlesme-imzaladi-yillik-183-milyon-euro-kazanacak-1092767437.html

Cristiano Ronaldo yeni sözleşme imzaladı: Yıllık 183 milyon euro kazanacak

Cristiano Ronaldo yeni sözleşme imzaladı: Yıllık 183 milyon euro kazanacak

Sputnik Türkiye

Cristiano Ronaldo, bir sezon daha Suudi Arabistan'da Al Nassr forması giyecek. Portekizli yıldız, sadece mali açıdan cazip bir teklif değil, aynı zamanda kulüp... 17.01.2025, Sputnik Türkiye

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spor

cristiano ronaldo

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futbol maçı

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sözleşme

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Al Nasrr'ın yıldızı Ronaldo, 183 milyon euro gibi rekor bir ücret karşılığında Suudi Arabistan'da oynamaya devam edecek.Sözleşme yenilenmesiyle birlikte Cristiano Ronaldo, 183 milyon euro gibi rekor bir ücret karşılığında Suudi Arabistan'da bir yıl daha kalacak. Bu miktar, aylık 15.25 milyon euroya, haftalık 3.8 milyon euroya ve günlük 550 bin euroya denk geliyor. Bununla birlikte, Al Nassr yönetimi, Ronaldo'ya kulübün yüzde 5 hissesini verdi. Ronaldo'nun takımı güçlendirmek adına, Real Madrid'den eski takım arkadaşı Casemiro'yu Al Nassr'a getirmek istediği iddia edildi. Basına konuşan Ronaldo, ligin büyümesinin ve birçok yıldız oyuncunun bu lige katılmasının, ligi daha rekabetçi bir hale getirdiğini belirterek bu sürecin bir parçası olmaktan gurur duyduğunu ifade etti.

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