https://anlatilaninotesi.com.tr/20241204/cristiano-ronaldo-ile-oynayacagini-sandi-yanlis-takima-transfer-oldu-1091174498.html
Cristiano Ronaldo ile oynayacağını sandı: Yanlış takıma transfer oldu
Cristiano Ronaldo ile oynayacağını sandı: Yanlış takıma transfer oldu
Sputnik Türkiye
Kongolu Thievy Bifouma, Bursaspor takımında oynadıktan sonra Yunanistan ekibi AE Kifisias'a transfer olmuştu. Deneyimli oyuncu kariyerinde son kez Cristiano... 04.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-04T22:42+0300
2024-12-04T22:42+0300
2024-12-04T22:42+0300
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Eski Bursaspor oyuncusu Thievy Bifouma transfer döneminde internet yüzünden yanlış takıma transfer olduğunu açıkladı.Türkiye'de Osmanlıspor, MKE Ankaragücü, Sivasspor ve Bursasspor takımlarında forma giyen futbolcu Thievy Bifouma kariyerinde son kez Cristiano Ronaldo'ya karşı oynamak için internetten maç fikstürüne bakarak İran takımı Esteghal FC ile anlaşma imzaladı. Ancak takıma transfer olduğu gün Kongo Milli Takımı'ndan arkadaşı tarafından Esteghal FC yerine Esteghal Khuzestan takımına transfer olduğunu öğrendiğini açıkladı.Deneyimli oyuncu internette gezinirken çok büyük bir hata yaptığını ancak bunun moralini bozmadığını Al Nassr takımının yıldızı Cristiano Ronaldo'ya karşı bir gün mutlaka oynayacağını belirtti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241204/besiktasin-secim-tarihi-aciklandi-baskan-adaylari-kim-olacak-1091168830.html
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futbol, türkiye futbol federasyonu (tff), türkiye futbol federasyonu, futbol maçı, takım, iran, suudi arabistan, maç, transfer, transfermarkt
futbol, türkiye futbol federasyonu (tff), türkiye futbol federasyonu, futbol maçı, takım, iran, suudi arabistan, maç, transfer, transfermarkt
Cristiano Ronaldo ile oynayacağını sandı: Yanlış takıma transfer oldu
Kongolu Thievy Bifouma, Bursaspor takımında oynadıktan sonra Yunanistan ekibi AE Kifisias'a transfer olmuştu. Deneyimli oyuncu kariyerinde son kez Cristiano Ronaldo'ya karşı oynamak için İran takımı Esteghal FC ile anlaşma imzaladı. Ancak anlaşma yaptığı takımın Esteghal Khuzestan olduğunu öğrenince yıkıldığını açıkladı.
Eski Bursaspor oyuncusu Thievy Bifouma transfer döneminde internet yüzünden yanlış takıma transfer olduğunu açıkladı.
Türkiye'de Osmanlıspor, MKE Ankaragücü, Sivasspor ve Bursasspor takımlarında forma giyen futbolcu Thievy Bifouma kariyerinde son kez Cristiano Ronaldo'ya karşı oynamak için internetten maç fikstürüne bakarak İran takımı Esteghal FC ile anlaşma imzaladı. Ancak takıma transfer olduğu gün Kongo Milli Takımı'ndan arkadaşı tarafından Esteghal FC yerine Esteghal Khuzestan takımına transfer olduğunu öğrendiğini açıkladı.
Deneyimli oyuncu internette gezinirken çok büyük bir hata yaptığını ancak bunun moralini bozmadığını Al Nassr takımının yıldızı Cristiano Ronaldo'ya karşı bir gün mutlaka oynayacağını belirtti.