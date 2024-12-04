https://anlatilaninotesi.com.tr/20241204/cristiano-ronaldo-ile-oynayacagini-sandi-yanlis-takima-transfer-oldu-1091174498.html

Cristiano Ronaldo ile oynayacağını sandı: Yanlış takıma transfer oldu

Cristiano Ronaldo ile oynayacağını sandı: Yanlış takıma transfer oldu

Sputnik Türkiye

Kongolu Thievy Bifouma, Bursaspor takımında oynadıktan sonra Yunanistan ekibi AE Kifisias'a transfer olmuştu. Deneyimli oyuncu kariyerinde son kez Cristiano... 04.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-04T22:42+0300

2024-12-04T22:42+0300

2024-12-04T22:42+0300

spor

futbol

türkiye futbol federasyonu (tff)

türkiye futbol federasyonu

futbol maçı

takım

iran

suudi arabistan

maç

transfer

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/04/1091174182_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_34e449c3988583d33959b1c0d1994c3a.jpg

Eski Bursaspor oyuncusu Thievy Bifouma transfer döneminde internet yüzünden yanlış takıma transfer olduğunu açıkladı.Türkiye'de Osmanlıspor, MKE Ankaragücü, Sivasspor ve Bursasspor takımlarında forma giyen futbolcu Thievy Bifouma kariyerinde son kez Cristiano Ronaldo'ya karşı oynamak için internetten maç fikstürüne bakarak İran takımı Esteghal FC ile anlaşma imzaladı. Ancak takıma transfer olduğu gün Kongo Milli Takımı'ndan arkadaşı tarafından Esteghal FC yerine Esteghal Khuzestan takımına transfer olduğunu öğrendiğini açıkladı.Deneyimli oyuncu internette gezinirken çok büyük bir hata yaptığını ancak bunun moralini bozmadığını Al Nassr takımının yıldızı Cristiano Ronaldo'ya karşı bir gün mutlaka oynayacağını belirtti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241204/besiktasin-secim-tarihi-aciklandi-baskan-adaylari-kim-olacak-1091168830.html

iran

suudi arabistan

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

futbol, türkiye futbol federasyonu (tff), türkiye futbol federasyonu, futbol maçı, takım, iran, suudi arabistan, maç, transfer, transfermarkt