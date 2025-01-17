https://anlatilaninotesi.com.tr/20250117/bakanlik-takviye-urunleri-ifsa-etti-kolajen-diye-satilan-urunlerde-etken-madde-cikmadi-1092783382.html

Bakanlık takviye ürünleri ifşa etti: Kolajen diye satılan ürünlerde etken madde çıkmadı

Bakanlık takviye ürünleri ifşa etti: Kolajen diye satılan ürünlerde etken madde çıkmadı

Sputnik Türkiye

Tarım Bakanlığı'nın 'Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar' ve 'Taklit - Tağşiş Gıdalar' listesinde takviye ürünler de yer alıyor. Bakanlığın tespitlerine birçok... 17.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-17T13:10+0300

2025-01-17T13:10+0300

2025-01-17T13:10+0300

türkiye

tarım ve orman bakanlığı

kolajen

takviye

tağşiş

taklit tağşiş listesi

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/01/11/1092783505_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_ea368ab00a95a45d3a73126074fdbf19.jpg

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 2 Ekim’den bu yana internet sitesinden markaları ifşa ederek ‘taklit ve tağşiş gıdaları’ ve 'sağlığa zararlı gıdaları' açıklıyor.Bakanlığın internet sitesinde 'ürün grubuna' göre de arama yapılıyor.Bakanlığın listesinde 'Takviye Edici Gıda Niteliğindeki Ürünler' başlığı altında ifşa edilen ürünlerle ilgili vahim bulgulara yer veriliyor.'Gıda takviyesi' adı altında satılan birçok üründe, 'ilaç etken maddesi tespiti' yapılmış. Birçok ürün için de 'beyan edilen madde tespit edilememiştir' uyarısı eklenmiş.Bakanlığın listesinde yer alan ürünlerde bu kez kolajenlerde beyan edilen maddeler çıkmadı.- Bilge İlaç'ın 'CFP Collagen Forte Premıum Powder' markasıyla sattığı Kollajen peptit tipleri, Hyaluronik asit ve Koenzim q10 içeren' toz takviye edici gıda ürünleri

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250115/meyve-ve-sebzelerdeki-pestisit-kalintisi-nasil-temizlenir-sirkeli-su-mu-karbonatli-su-mu-1092661577.html

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250116/bakanlik-yeni-listeyi-duyurdu-unlu-peynir-markalarinda-mantar-ilaci-tespit-edildi-1092725773.html

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

tarım ve orman bakanlığı, kolajen , takviye, tağşiş, taklit tağşiş listesi