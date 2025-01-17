https://anlatilaninotesi.com.tr/20250117/bakanlik-takviye-urunleri-ifsa-etti-kolajen-diye-satilan-urunlerde-etken-madde-cikmadi-1092783382.html
Bakanlık takviye ürünleri ifşa etti: Kolajen diye satılan ürünlerde etken madde çıkmadı
Bakanlık takviye ürünleri ifşa etti: Kolajen diye satılan ürünlerde etken madde çıkmadı
Sputnik Türkiye
Tarım Bakanlığı'nın 'Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar' ve 'Taklit - Tağşiş Gıdalar' listesinde takviye ürünler de yer alıyor. Bakanlığın tespitlerine birçok... 17.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-17T13:10+0300
2025-01-17T13:10+0300
2025-01-17T13:10+0300
türkiye
tarım ve orman bakanlığı
kolajen
takviye
tağşiş
taklit tağşiş listesi
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Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 2 Ekim’den bu yana internet sitesinden markaları ifşa ederek ‘taklit ve tağşiş gıdaları’ ve 'sağlığa zararlı gıdaları' açıklıyor.Bakanlığın internet sitesinde 'ürün grubuna' göre de arama yapılıyor.Bakanlığın listesinde 'Takviye Edici Gıda Niteliğindeki Ürünler' başlığı altında ifşa edilen ürünlerle ilgili vahim bulgulara yer veriliyor.'Gıda takviyesi' adı altında satılan birçok üründe, 'ilaç etken maddesi tespiti' yapılmış. Birçok ürün için de 'beyan edilen madde tespit edilememiştir' uyarısı eklenmiş.Bakanlığın listesinde yer alan ürünlerde bu kez kolajenlerde beyan edilen maddeler çıkmadı.- Bilge İlaç'ın 'CFP Collagen Forte Premıum Powder' markasıyla sattığı Kollajen peptit tipleri, Hyaluronik asit ve Koenzim q10 içeren' toz takviye edici gıda ürünleri
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250115/meyve-ve-sebzelerdeki-pestisit-kalintisi-nasil-temizlenir-sirkeli-su-mu-karbonatli-su-mu-1092661577.html
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250116/bakanlik-yeni-listeyi-duyurdu-unlu-peynir-markalarinda-mantar-ilaci-tespit-edildi-1092725773.html
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tarım ve orman bakanlığı, kolajen , takviye, tağşiş, taklit tağşiş listesi
tarım ve orman bakanlığı, kolajen , takviye, tağşiş, taklit tağşiş listesi
Bakanlık takviye ürünleri ifşa etti: Kolajen diye satılan ürünlerde etken madde çıkmadı
Tarım Bakanlığı'nın 'Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar' ve 'Taklit - Tağşiş Gıdalar' listesinde takviye ürünler de yer alıyor. Bakanlığın tespitlerine birçok ürünün içeriği doğru beyan edilmemiş.
Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 2 Ekim’den bu yana internet sitesinden markaları ifşa ederek ‘taklit ve tağşiş gıdaları’ ve 'sağlığa zararlı gıdaları' açıklıyor.
Bakanlığın internet sitesinde 'ürün grubuna' göre de arama yapılıyor.
Bakanlığın listesinde 'Takviye Edici Gıda Niteliğindeki Ürünler' başlığı altında ifşa edilen ürünlerle ilgili vahim bulgulara yer veriliyor.
'Gıda takviyesi' adı altında satılan birçok üründe, 'ilaç etken maddesi tespiti' yapılmış. Birçok ürün için de 'beyan edilen madde tespit edilememiştir' uyarısı eklenmiş.
Bakanlığın listesinde yer alan ürünlerde bu kez kolajenlerde beyan edilen maddeler çıkmadı.
- Bilge İlaç'ın 'CFP Collagen Forte Premıum Powder' markasıyla sattığı Kollajen peptit tipleri, Hyaluronik asit ve Koenzim q10 içeren' toz takviye edici gıda ürünleri