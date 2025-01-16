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Bakanlık yeni listeyi duyurdu: Ünlü peynir markalarında mantar ilacı tespit edildi
Bakanlık yeni listeyi duyurdu: Ünlü peynir markalarında mantar ilacı tespit edildi
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Tarım ve Orman Bakanlığı, sağlıksız gıda üreten firmaları açıklamayı sürdürüyor. 2 Ekim 2024’ten bu yana yayımlanan listelerde, güvenilir gıda standartlarını... 16.01.2025, Sputnik Türkiye
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Bakanlık tarafından açıklanan listede, beyaz peynir çeşitlerinden bazılarında 'Natamisin' adlı madde tespit edildi.Ünlü zincir markette satılan Ahir Tam Yağlı Dereotlu Eritme Peyniri ve Tarabya Tam Yağlı Taze Kaşar Peyniri'nde mantar ilacı 'Natamisin' bulunduğu belirtildi. Yapılan incelemelerde, iki farklı yoğurt markasında daha hileli içerik tespit edildi. Şanlıurfa’da üretilen 'Anı Yarım Yağlı Yoğurt' ve 'Şanlı Yoğurt' ürünlerinde nişasta kullanıldığı açıklandı.Tarım Bakanlığı, tüketicilerin ifşa edilen ürünlerden uzak durmaları ve güvenilir gıda tüketimi konusunda daha dikkatli olmaları yönünde uyardı. İfşa edilen ürünlerin listesine Bakanlığın resmi web sitesi guvenilirgida.tarimorman.gov.tr adresinden ulaşılabileceği açıklandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250116/banka-karti-karari-resmi-gazetede-yayimlandi-artik-zorunlu-bugunden-itibaren-yururlukte-1092733239.html
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a101 süt, a101 peynir, a101 yoğurt, a101 aktüel ürünler

Bakanlık yeni listeyi duyurdu: Ünlü peynir markalarında mantar ilacı tespit edildi

11:06 16.01.2025
© AAAvrupa, peynir reyonu
Avrupa, peynir reyonu - Sputnik Türkiye, 1920, 16.01.2025
© AA
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Tarım ve Orman Bakanlığı, sağlıksız gıda üreten firmaları açıklamayı sürdürüyor. 2 Ekim 2024’ten bu yana yayımlanan listelerde, güvenilir gıda standartlarını ihlal eden ürünler dikkat çekti. Son olarak 12 peynir markası ve 2 yoğurt markasında mantar ilacı tespit edildi. Peki, bu markalar hangileri?
Bakanlık tarafından açıklanan listede, beyaz peynir çeşitlerinden bazılarında 'Natamisin' adlı madde tespit edildi.
Ünlü zincir markette satılan Ahir Tam Yağlı Dereotlu Eritme Peyniri ve Tarabya Tam Yağlı Taze Kaşar Peyniri'nde mantar ilacı 'Natamisin' bulunduğu belirtildi. Yapılan incelemelerde, iki farklı yoğurt markasında daha hileli içerik tespit edildi. Şanlıurfa’da üretilen 'Anı Yarım Yağlı Yoğurt' ve 'Şanlı Yoğurt' ürünlerinde nişasta kullanıldığı açıklandı.
Tarım Bakanlığı, tüketicilerin ifşa edilen ürünlerden uzak durmaları ve güvenilir gıda tüketimi konusunda daha dikkatli olmaları yönünde uyardı. İfşa edilen ürünlerin listesine Bakanlığın resmi web sitesi guvenilirgida.tarimorman.gov.tr adresinden ulaşılabileceği açıklandı.
© Fotoğraf : Tarım ve Orman Bakanlığıtağşiş listesi
tağşiş listesi - Sputnik Türkiye, 1920, 15.01.2025
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© Fotoğraf : Tarım ve Orman Bakanlığı
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