https://anlatilaninotesi.com.tr/20250117/abdde-duzenlenen-ilk-olimpiyatlardan-kalma-nadir-altin-madalya-acik-artirmaya-cikarildi-1092782796.html

ABD'de düzenlenen ilk olimpiyatlardan kalma nadir altın madalya açık artırmaya çıkarıldı

ABD'de düzenlenen ilk olimpiyatlardan kalma nadir altın madalya açık artırmaya çıkarıldı

Sputnik Türkiye

Amerika Birleşik Devletleri’nde düzenlenen ilk Olimpiyat Oyunları’ndan kalan eşsiz bir altın madalya, koleksiyoncular ve spor tarihi meraklıları için satışa... 17.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-17T12:43+0300

2025-01-17T12:43+0300

2025-01-17T12:43+0300

yaşam

abd

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madalya

açık artırma

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1904 St. Louis Olimpiyatları’nda kazananlara verilen nadir altın madalyalardan biri, Boston merkezli bir açık artırmada satışa çıkıyor. Olimpiyat tarihinin unutulmaz sembollerinden biri olarak kabul edilen bu madalya, Amerikalı atlet Fred Schule’nin 110 metre engelli yarışındaki zaferinden bir anı.1904 St. Louis Olimpiyatları, ABD'de düzenlenen ilk Olimpiyat Oyunları olarak biliniyor. Aynı zamanda, sporculara altın, gümüş ve bronz madalyaların dağıtıldığı ilk organizasyon olarak tarihe geçti. Dièges & Clust tarafından tasarlanan ve zafer tanrıçası Nike ile Zeus’un figürlerini içeren bu madalyalar, yalnızca spor tarihi için değil, koleksiyoncular için de eşsiz birer hazine niteliğinde.Koleksiyoncuların ilgisini çektiBoston’da RR Auction tarafından düzenlenen açık artırmayı düzenleyen yetkililer, bu madalyanın özellikle Olimpiyat tarihiyle ilgilenen koleksiyoncular arasında büyük ilgi uyandırmasını bekliyor. 1904 Olimpiyatlarına ait madalyaların az sayıda üretilmiş olması ve çoğunun zamanla kaybolması, bu tür objeleri son derece değerli kılıyor. Perşembe akşamı sonlanan açık artırmada madalya, 436 bin 297 dolara satıldı.Bu zamana kadar açık artırmada satılan en değerli olimpiyat madalyası olarak bilinen 1936 Berlin Olimpiyatları'na ait madalya, 1.4 milyon dolara satılmıştı.1904 St. Louis Olimpiyatları, olimpiyat tarihinin en tuhaf yaz oyunlarından biri olarak nitelendiriliyorABD'de ilk kez yapılan 1904 St. Louis Olimpiyatları, tarihin en tuhaf oyunlarından biri olarak adını kayıtlara geçirdi.

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