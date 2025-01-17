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ABD'de düzenlenen ilk olimpiyatlardan kalma nadir altın madalya açık artırmaya çıkarıldı
ABD'de düzenlenen ilk olimpiyatlardan kalma nadir altın madalya açık artırmaya çıkarıldı
Sputnik Türkiye
Amerika Birleşik Devletleri’nde düzenlenen ilk Olimpiyat Oyunları’ndan kalan eşsiz bir altın madalya, koleksiyoncular ve spor tarihi meraklıları için satışa... 17.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-17T12:43+0300
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1904 St. Louis Olimpiyatları’nda kazananlara verilen nadir altın madalyalardan biri, Boston merkezli bir açık artırmada satışa çıkıyor. Olimpiyat tarihinin unutulmaz sembollerinden biri olarak kabul edilen bu madalya, Amerikalı atlet Fred Schule’nin 110 metre engelli yarışındaki zaferinden bir anı.1904 St. Louis Olimpiyatları, ABD'de düzenlenen ilk Olimpiyat Oyunları olarak biliniyor. Aynı zamanda, sporculara altın, gümüş ve bronz madalyaların dağıtıldığı ilk organizasyon olarak tarihe geçti. Dièges &amp; Clust tarafından tasarlanan ve zafer tanrıçası Nike ile Zeus’un figürlerini içeren bu madalyalar, yalnızca spor tarihi için değil, koleksiyoncular için de eşsiz birer hazine niteliğinde.Koleksiyoncuların ilgisini çektiBoston’da RR Auction tarafından düzenlenen açık artırmayı düzenleyen yetkililer, bu madalyanın özellikle Olimpiyat tarihiyle ilgilenen koleksiyoncular arasında büyük ilgi uyandırmasını bekliyor. 1904 Olimpiyatlarına ait madalyaların az sayıda üretilmiş olması ve çoğunun zamanla kaybolması, bu tür objeleri son derece değerli kılıyor. Perşembe akşamı sonlanan açık artırmada madalya, 436 bin 297 dolara satıldı.Bu zamana kadar açık artırmada satılan en değerli olimpiyat madalyası olarak bilinen 1936 Berlin Olimpiyatları'na ait madalya, 1.4 milyon dolara satılmıştı.1904 St. Louis Olimpiyatları, olimpiyat tarihinin en tuhaf yaz oyunlarından biri olarak nitelendiriliyorABD'de ilk kez yapılan 1904 St. Louis Olimpiyatları, tarihin en tuhaf oyunlarından biri olarak adını kayıtlara geçirdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250115/abd-temsilciler-meclisi-transseksuellerin-kadin-spor-musabakalarina-katilmasini-yasakladi-1092706480.html
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1904 olimpiyatları, st. louis madalyası, nadir olimpiyat madalyası, fred schule altın madalya, olimpiyat tarihi, açık artırma, spor koleksiyonları, dièges & clust tasarımı, olimpiyat mirası
1904 olimpiyatları, st. louis madalyası, nadir olimpiyat madalyası, fred schule altın madalya, olimpiyat tarihi, açık artırma, spor koleksiyonları, dièges & clust tasarımı, olimpiyat mirası

ABD'de düzenlenen ilk olimpiyatlardan kalma nadir altın madalya açık artırmaya çıkarıldı

12:43 17.01.2025
© Fotoğraf : RR Auction1904 St. Louise Olimpik Madalyası satışa çıkarıldı
1904 St. Louise Olimpik Madalyası satışa çıkarıldı - Sputnik Türkiye, 1920, 17.01.2025
© Fotoğraf : RR Auction
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Amerika Birleşik Devletleri’nde düzenlenen ilk Olimpiyat Oyunları’ndan kalan eşsiz bir altın madalya, koleksiyoncular ve spor tarihi meraklıları için satışa sunuluyor. Olimpiyat tarihinin 'en tuhaf anlarının' yaşandığı yarışmalarda ilk kez altın, gümüş ve bronz madalyalar verilmişti.
1904 St. Louis Olimpiyatları’nda kazananlara verilen nadir altın madalyalardan biri, Boston merkezli bir açık artırmada satışa çıkıyor. Olimpiyat tarihinin unutulmaz sembollerinden biri olarak kabul edilen bu madalya, Amerikalı atlet Fred Schule’nin 110 metre engelli yarışındaki zaferinden bir anı.
1904 St. Louis Olimpiyatları, ABD'de düzenlenen ilk Olimpiyat Oyunları olarak biliniyor. Aynı zamanda, sporculara altın, gümüş ve bronz madalyaların dağıtıldığı ilk organizasyon olarak tarihe geçti. Dièges & Clust tarafından tasarlanan ve zafer tanrıçası Nike ile Zeus’un figürlerini içeren bu madalyalar, yalnızca spor tarihi için değil, koleksiyoncular için de eşsiz birer hazine niteliğinde.
© Fotoğraf : RR Auction1904 St. Louise Olimpik Madalyası satışa çıkarıldı
1904 St. Louise Olimpik Madalyası satışa çıkarıldı - Sputnik Türkiye, 1920, 17.01.2025
1904 St. Louise Olimpik Madalyası satışa çıkarıldı
© Fotoğraf : RR Auction

Koleksiyoncuların ilgisini çekti

Boston’da RR Auction tarafından düzenlenen açık artırmayı düzenleyen yetkililer, bu madalyanın özellikle Olimpiyat tarihiyle ilgilenen koleksiyoncular arasında büyük ilgi uyandırmasını bekliyor. 1904 Olimpiyatlarına ait madalyaların az sayıda üretilmiş olması ve çoğunun zamanla kaybolması, bu tür objeleri son derece değerli kılıyor. Perşembe akşamı sonlanan açık artırmada madalya, 436 bin 297 dolara satıldı.
Bu zamana kadar açık artırmada satılan en değerli olimpiyat madalyası olarak bilinen 1936 Berlin Olimpiyatları'na ait madalya, 1.4 milyon dolara satılmıştı.

1904 St. Louis Olimpiyatları, olimpiyat tarihinin en tuhaf yaz oyunlarından biri olarak nitelendiriliyor

ABD'de ilk kez yapılan 1904 St. Louis Olimpiyatları, tarihin en tuhaf oyunlarından biri olarak adını kayıtlara geçirdi.
Oyunlar, 'Antropoloji Günleri' olarak adlandırılan oldukça tartışmalı bir o kadar da tuhaf bir etkinliğe ev sahipliği yapmıştı. Yerli halklar 'üstünlüğü kanıtlamak' için Batı tarzı spor yarışmalarına zorlanmış ve çoğu hayatlarında ilk kez denedikleri sporda başarısız olmuştu. Irkçı etkinlik büyük tepki çekmişti.
Maraton koşusunda sporcular tozlu yollarda yarışmış, sporculardan biri koşmak yerine araba kullanmayı tercih etmiş, bir diğeri ise elma yiyip zehirlenmişti.
Dereceye girenlere ilk kez altın, gümüş ve bronz madalyalar dağıtılmıştı.
Oyunlara sadece 12 ülke katılmış, Avrupa ülkeleri St. Louis'e seyahatin maliyetli olmasından dolayı yarışmalara katılmaktan vazgeçmişlerdi.
Olimpiyat oyunlarında ip çekme ve yağlı direk tırmanışı gibi ilginç etkinliklere yer verilmişti.
Kadınlara sadece bir resmi etkinlikte yarışma hakkı verilmiş, kadınlar yaklaşık 100 spor dalından sadece okçulukta yarışmışlardı. Boksta mücadele eden kadınların müsabakası 'gösteri etkinliği' sayılmış ve kazananlara madalya verilmemişti.
Modern olimpiyatlar genellikle iki haftadan biraz fazla sürerken 1904 oyunları toplamda 146 gün sürmüştü.
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