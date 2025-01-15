https://anlatilaninotesi.com.tr/20250115/abd-temsilciler-meclisi-transseksuellerin-kadin-spor-musabakalarina-katilmasini-yasakladi-1092706480.html
ABD Temsilciler Meclisi transseksüellerin kadın spor müsabakalarına katılmasını yasakladı
ABD Temsilciler Meclisi transseksüellerin kadın spor müsabakalarına katılmasını yasakladı
Sputnik Türkiye
ABD'de Cumhuriyetçilerin çoğunlukta olduğu Temsilciler Meclisi'nde salı günü yapılan bir oylamayla transseksüel öğrencilerin kadın spor müsabakalarına... 15.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-15T15:53+0300
2025-01-15T15:53+0300
2025-01-15T15:53+0300
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temsilciler meclisi
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ABD Temsilciler Meclisi, 2023'te gündeme gelen transseksüel öğrencilerin kadın spor müsabakalarında yarışmasını yasaklayan bir yasa tasarısını bu salı günü oybirliğiyle kabul etti. Cumhuriyetçilerin çoğunlukta olduğu temsilciler meclisinde yapılan oylamada 218-206 sonuçla, 'Sporda Kadınların ve Kızların Korunması Yasası' olarak bilinen yasa tasarısının kabulünün ardından bir kişinin cinsiyeti yalnızca 'doğum sırasındaki biyolojisi ve genetiği' göz önüne alınacak.Bu durumda, cinsiyeti erkek olan bir kişinin kadın veya kızlara ayrılmış bir atletik programa veya aktiviteye katılmasına izin veren okullar, federal destek fonlarını kaybetme riskiyle karşı karşıya kalacak. ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi verilerine göre, lise öğrencilerinin yaklaşık yüzde 3'ü kendini transseksüel olarak tanımlıyor. Son yıllarda yapılan anketler, cinsiyet kimlikleriyle eşleşen spor takımlarında yer alan transseksüel sporculara yönelik desteğin yetersiz olduğunu ve eyaletlerin yaklaşık yarısının transseksüel sporcu katılımını sınırladığını ortaya koydu.Temsilciler Meclisi Başkanı Mike Johnson, biyolojik erkeklerin kadınlarla rekabet etmesinin "kızların güvenliği için bir tehdit oluşturduğu' söyleyerek bu durumun, "Tehlikeli, adil değil, gerçekliği reddetmek ve düpedüz yanlış" olduğunu belirtti. Başkan Johnson, "Erkekler erkektir, kadınlar kadındır ve erkekler kadın olamaz. Bu kadar basit" dedi.Dünya spor kamuoyu aylarca tartıştıABD'de transseksüel sporcuların kadın müsabakalarından yasaklanması tartışması, 2022'de NCAA Kadınlar 500 metre serbest yüzmede, 2019'da cinsiyet değiştirerek kadın olan yüzücü Lia Thomas'ın kadın rakiplerini büyük bir farkla geçmesinin ardından çıkmıştı.Transseksüellerin kadın spor müsabakalarında dereceye girmelerine bir diğer örnek ise 2024 Paris Olimpiyatları'nda kadın olduğu iddia edilen Imane Khelif isimli boksör olmuştu. Fransız gazeteci Djaffar Ait Aoudia tarafından ulaşılan raporda testislere sahip olduğu ve XY krozomozomları olduğu tespit edilen Khelif'in yarışlarda kadın rakiplerini ezici bir güçle yenmesi dünya kamuoyu tarafından çok tartışılmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241122/beyaz-saray-joe-biden-delaware-eyaletinden-temsilciler-meclisine-secilen-transseksuel-1090680454.html
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abd, temsilciler meclisi, mike johnson, trans birey, imane khelif , paris, 2024 paris olimpiyatları
abd, temsilciler meclisi, mike johnson, trans birey, imane khelif , paris, 2024 paris olimpiyatları
ABD Temsilciler Meclisi transseksüellerin kadın spor müsabakalarına katılmasını yasakladı
ABD'de Cumhuriyetçilerin çoğunlukta olduğu Temsilciler Meclisi'nde salı günü yapılan bir oylamayla transseksüel öğrencilerin kadın spor müsabakalarına katılımını yasaklayan yasa tasarı kabul edildi.
ABD Temsilciler Meclisi, 2023'te gündeme gelen transseksüel öğrencilerin kadın spor müsabakalarında yarışmasını yasaklayan bir yasa tasarısını bu salı günü oybirliğiyle kabul etti. Cumhuriyetçilerin çoğunlukta olduğu temsilciler meclisinde yapılan oylamada 218-206 sonuçla, 'Sporda Kadınların ve Kızların Korunması Yasası' olarak bilinen yasa tasarısının kabulünün ardından bir kişinin cinsiyeti yalnızca 'doğum sırasındaki biyolojisi ve genetiği' göz önüne alınacak.
Bu durumda, cinsiyeti erkek olan bir kişinin kadın veya kızlara ayrılmış bir atletik programa veya aktiviteye katılmasına izin veren okullar, federal destek fonlarını kaybetme riskiyle karşı karşıya kalacak.
ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi verilerine göre, lise öğrencilerinin yaklaşık yüzde 3'ü kendini transseksüel olarak tanımlıyor. Son yıllarda yapılan anketler, cinsiyet kimlikleriyle eşleşen spor takımlarında yer alan transseksüel sporculara yönelik desteğin yetersiz olduğunu ve eyaletlerin yaklaşık yarısının transseksüel sporcu katılımını sınırladığını ortaya koydu.
Temsilciler Meclisi Başkanı Mike Johnson, biyolojik erkeklerin kadınlarla rekabet etmesinin "kızların güvenliği için bir tehdit oluşturduğu' söyleyerek bu durumun, "Tehlikeli, adil değil, gerçekliği reddetmek ve düpedüz yanlış" olduğunu belirtti. Başkan Johnson, "Erkekler erkektir, kadınlar kadındır ve erkekler kadın olamaz. Bu kadar basit" dedi.
Dünya spor kamuoyu aylarca tartıştı
ABD'de transseksüel sporcuların kadın müsabakalarından yasaklanması tartışması, 2022'de NCAA Kadınlar 500 metre serbest yüzmede, 2019'da cinsiyet değiştirerek kadın olan yüzücü Lia Thomas'ın kadın rakiplerini büyük bir farkla geçmesinin ardından çıkmıştı.
Transseksüellerin kadın spor müsabakalarında dereceye girmelerine bir diğer örnek ise 2024 Paris Olimpiyatları'nda kadın olduğu iddia edilen Imane Khelif isimli boksör olmuştu. Fransız gazeteci Djaffar Ait Aoudia tarafından ulaşılan raporda testislere sahip olduğu ve XY krozomozomları olduğu tespit edilen Khelif'in yarışlarda kadın rakiplerini ezici bir güçle yenmesi dünya kamuoyu tarafından çok tartışılmıştı.