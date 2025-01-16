https://anlatilaninotesi.com.tr/20250116/zelenskiy-itiraf-etti-4-ulke-ukraynayi-natoda-gormek-istemiyor-1092764478.html
Zelenskiy itiraf etti: '4 ülke Ukrayna'yı NATO'da görmek istemiyor'
Zelenskiy itiraf etti: '4 ülke Ukrayna'yı NATO'da görmek istemiyor'
Sputnik Türkiye
Zelenskiy Kiev'de düzenlediği basın toplantısında ABD, Almanya, Slovakya ve Macaristan'ın Ukrayna'yı NATO'da görmek istemediklerini dile getirdi. 16.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-16T20:49+0300
2025-01-16T20:49+0300
2025-01-16T20:49+0300
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Vladimir Zelenskiy Amerika Birleşik Devletleri, Almanya, Slovakya ve Macaristan'ın Ukrayna'yı NATO'da görmek istemediklerini itiraf etti.Zelenskiy İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile düzenlediği ve bir bölümü yayımlanan basın toplantısında şu cümleleri kaydetti:Şubat 2019'da Ukrayna anayasasına ülkenin Avrupa ile Avrupa-Atlantik entegrasyonuna ilişkin bir formül eklenmiş ve ülkenin hedefleri arasında 'Ukrayna'nın Avrupa Birliği ve Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü'ne tam üyeliğini sağlamak için' devletin stratejik rotasının uygulanması bahsi yer almıştı.Kiev, ittifaka mümkün olan en kısa sürede tam üye olma arzusunu defalarca dile getirmiş, Eylül 2022'de Ukrayna NATO'ya hızlandırılmış bir şekilde katılmak için başvuruda bulunmuştu. 9 Aralık'ta Zelenskiy, ABD Başkanı seçilen Donald Trump'ın göreve başlamasından önce ABD lideri Joe Biden'dan NATO'ya davet almaya çalışacağını öne sürmüştü. Kasım sonundan bu yana Zelenskiy, daha önce karşı çıkmasına rağmen yalnızca Kiev kontrolündeki bölgelerin ittifaka katılma olasılığını değerlendirmeye başladığını kabul etmişti.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Ukrayna'daki çatışmanın barışçıl yollarla çözülmesi için girişimlerde bulunmuş ve Moskova'nın Ukrayna birliklerinin Rusya'nın yeni bölgelerinden çekilmesinin ardından derhal ateşi keseceğini ve müzakerelere hazır olduğunu ilan edeceğini belirtmişti. Buna ek olarak Putin, Kiev'in NATO'ya katılma niyetinden vazgeçtiğini beyan etmesi, askerden arındırma ve denazifikasyonu gerçekleştirmesi ve tarafsız, bağlantısız ve nükleer silahlardan arındırılmış bir statü benimsemesi gerektiğini de sözlerine eklemişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250115/zelenskiy-kadinlara-temel-askeri-egitim-verilmesine-ve-askeri-birliklere-katilmasina-iliskin-yasayi-1092725189.html
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ukrayna, vladimir zelenskiy, abd, almanya, slovakya, macaristan, avrupa birliği, nato, rusya, vladimir putin
ukrayna, vladimir zelenskiy, abd, almanya, slovakya, macaristan, avrupa birliği, nato, rusya, vladimir putin
Zelenskiy itiraf etti: '4 ülke Ukrayna'yı NATO'da görmek istemiyor'
Zelenskiy Kiev'de düzenlediği basın toplantısında ABD, Almanya, Slovakya ve Macaristan'ın Ukrayna'yı NATO'da görmek istemediklerini dile getirdi.
Vladimir Zelenskiy Amerika Birleşik Devletleri, Almanya, Slovakya ve Macaristan'ın Ukrayna'yı NATO'da görmek istemediklerini itiraf etti.
Zelenskiy İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile düzenlediği ve bir bölümü yayımlanan basın toplantısında şu cümleleri kaydetti:
Amerika Birleşik Devletleri, Macaristan, Slovakya ve Almanya: samimiydiler, bizi NATO'da görmek istemiyorlardı. Bu dört ülke çeşitli nedenlerle Ukrayna'yı henüz NATO'da görmüyor.
Şubat 2019'da Ukrayna anayasasına ülkenin Avrupa ile Avrupa-Atlantik entegrasyonuna ilişkin bir formül eklenmiş ve ülkenin hedefleri arasında 'Ukrayna'nın Avrupa Birliği ve Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü'ne tam üyeliğini sağlamak için' devletin stratejik rotasının uygulanması bahsi yer almıştı.
Kiev, ittifaka mümkün olan en kısa sürede tam üye olma arzusunu defalarca dile getirmiş, Eylül 2022'de Ukrayna NATO'ya hızlandırılmış bir şekilde katılmak için başvuruda bulunmuştu. 9 Aralık'ta Zelenskiy, ABD Başkanı seçilen Donald Trump'ın göreve başlamasından önce ABD lideri Joe Biden'dan NATO'ya davet almaya çalışacağını öne sürmüştü. Kasım sonundan bu yana Zelenskiy, daha önce karşı çıkmasına rağmen yalnızca Kiev kontrolündeki bölgelerin ittifaka katılma olasılığını değerlendirmeye başladığını kabul etmişti.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Ukrayna'daki çatışmanın barışçıl yollarla çözülmesi için girişimlerde bulunmuş ve Moskova'nın Ukrayna birliklerinin Rusya'nın yeni bölgelerinden çekilmesinin ardından derhal ateşi keseceğini ve müzakerelere hazır olduğunu ilan edeceğini belirtmişti. Buna ek olarak Putin, Kiev'in NATO'ya katılma niyetinden vazgeçtiğini beyan etmesi, askerden arındırma ve denazifikasyonu gerçekleştirmesi ve tarafsız, bağlantısız ve nükleer silahlardan arındırılmış bir statü benimsemesi gerektiğini de sözlerine eklemişti.