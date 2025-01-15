https://anlatilaninotesi.com.tr/20250115/zelenskiy-kadinlara-temel-askeri-egitim-verilmesine-ve-askeri-birliklere-katilmasina-iliskin-yasayi-1092725189.html
Zelenskiy, kadınlara temel askeri eğitim verilmesine ve askeri birliklere katılmasına ilişkin yasayı imzaladı
Zelenskiy, kadınlara temel askeri eğitim verilmesine ve askeri birliklere katılmasına ilişkin yasayı imzaladı
Sputnik Türkiye
Rada Milletvekili Gonçarenko tarafından yapılan açıklamada, kadınların 'isteğe bağlı' olarak askeri birliklere katılabileceği dile getirildi. 15.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-15T23:01+0300
2025-01-15T23:01+0300
2025-01-15T23:01+0300
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Ukrayna Verhovna Rada Milletvekili Aleksey Gonçarenko, Vladimir Zelenskiy'in kadınların temel askeri eğitim almasına ve askeri birliğe yalnızca kendilerinin isteğiyle katılmasına olanak tanıyan yasayı imzaladığını bildirdi.Ukrayna Parlamentosu, 3 Aralık 2024 tarihinde, gönüllü olarak temel askerlik hizmetini yerine getiren kadınların askerlik kütüğüne kaydedilmesini öngören bir yasa tasarısını kabul etmişti. Tasarıya göre, sağlık durumu ve yaşı itibarıyla askeri hizmete uygun olan ve temel askerlik hizmetini yerine getirmek isteyen kadınlar, başvuruları doğrultusunda askeri kayıtlara alınacak ve daha sonra askerlik yükümlüsü olarak kaydedilecek.Gonçarenko Telegram kanalında, " Zelenskiy, temel askerlik eğitimiyle ilgili 12076 numaralı yasa tasarısını imzaladı. Bu yasada yapılan düzenleme, kadınların temel askeri eğitimi gönüllü olarak geçireceğini ve askeri kayıtlara alınmalarının da tamamen gönüllü olacağını garanti ediyor" diye yazdı. Gonçarenko açıklamasında ayrıca şu anda 18 yaşına basan gençlerin yurtdışında bulunsalar dahi kayıt yaptırabileceklerini de ekledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241026/zaharova-ukrayna-silahli-kuvvetlerinde-yabancilarin-ust-duzey-gorevlere-gelmesine-iliskin-yasayi-1089710129.html
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vladimir zelenskiy, ukrayna parlamentosu, ukrayna, aleksey gonçarenko, verhovna rada, yüksek rada, rada
Zelenskiy, kadınlara temel askeri eğitim verilmesine ve askeri birliklere katılmasına ilişkin yasayı imzaladı
Rada Milletvekili Gonçarenko tarafından yapılan açıklamada, kadınların 'isteğe bağlı' olarak askeri birliklere katılabileceği dile getirildi.
Ukrayna Verhovna Rada Milletvekili Aleksey Gonçarenko, Vladimir Zelenskiy'in kadınların temel askeri eğitim almasına ve askeri birliğe yalnızca kendilerinin isteğiyle katılmasına olanak tanıyan yasayı imzaladığını bildirdi.
Ukrayna Parlamentosu, 3 Aralık 2024 tarihinde, gönüllü olarak temel askerlik hizmetini yerine getiren kadınların askerlik kütüğüne kaydedilmesini öngören bir yasa tasarısını kabul etmişti. Tasarıya göre, sağlık durumu ve yaşı itibarıyla askeri hizmete uygun olan ve temel askerlik hizmetini yerine getirmek isteyen kadınlar, başvuruları doğrultusunda askeri kayıtlara alınacak ve daha sonra askerlik yükümlüsü olarak kaydedilecek.
Gonçarenko Telegram kanalında, " Zelenskiy, temel askerlik eğitimiyle ilgili 12076 numaralı yasa tasarısını imzaladı. Bu yasada yapılan düzenleme, kadınların temel askeri eğitimi gönüllü olarak geçireceğini ve askeri kayıtlara alınmalarının da tamamen gönüllü olacağını garanti ediyor" diye yazdı.
Gonçarenko
açıklamasında ayrıca şu anda 18 yaşına basan gençlerin
yurtdışında bulunsalar dahi kayıt yaptırabileceklerini de ekledi.