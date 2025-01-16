https://anlatilaninotesi.com.tr/20250116/unlu-yemek-elestirmeni-vedat-milor-hastaligini-ilk-kez-acikladi-nedeni-ise-sasirtti-1092746202.html

Ünlü yemek eleştirmeni Vedat Milor hastalığını ilk kez açıkladı: Nedeni ise şaşırttı

Ünlü yemek eleştirmeni Vedat Milor hastalığını ilk kez açıkladı: Nedeni ise şaşırttı

Sputnik Türkiye

Ünlü yemek eleştirmeni Vedat Milor, yaşadığı sağlık sorunlarıyla ilgili konuştu. Pestisit mağduru olduğunu belirten Milor, el titremesi ve uyuşma gibi sağlık... 16.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-16T13:24+0300

2025-01-16T13:24+0300

2025-01-16T13:52+0300

yaşam

vedat milor

armağan çağlayan

civa zehirlenmesi

pestisit

zehirlenme

hastalık

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Ünlü yemek eleştirmeni Vedat Milor konuk olduğu Armağan Çağlayan’ın programında hastalığını ve neden hastalandığını açıkladı. Milor, 'civa zehirlenmesi' nedeniyle ellerinde ve ayaklarında uyuşmalar anlatırken, "İskele babalarından çıkarılan midye ya da bazı balıklarda çok bulunuyor. Bir de tarımda kullanılan pestisit kaynaklı arsenik var" dedi. Midye ve balık neden olduÜnlü yemek eleştirmeni Vedat Milor, Armağan Çağlayan'ın sunduğu 'Gör Beni' programına konuk oldu. Bir süredir sağlık sorunlarıyla da gündem olan Milor'a, Çağlayan da 'Ellerinizin titremesi parkinson mu?' sorusunu yöneltti. Milor'un bu soruya verdiği yanıt ise şaşırttı. Milor, 15 sene önce ellerinin ve ayaklarının uyuşmaya başlaması nedeniyle doktora gittiğini ama bir türlü neden uyuştuğunun anlaşılamadığını belirterek şunları anlattı: Midye yemek pil yemek gibi Milor daha önce verdiği bir röportajında ise 2007 yılında civa zehirlenmesi yaşadığını belirtirken, "Midye yemek, pil yemek gibidir. Kuruntu yapmayın ancak kendinizde yavaşlık, dengesizlik, karıncalanma hissediyorsanız o zaman doktora görünüp ağır metal testi yaptırın' demişti. Civa zehirlenmesi nedir? Midyeden nasıl zehirlenilir?Denizlerdeki kirliliğin artması deniz ürünlerinde ağır metal oluşumunu da tetikliyor. Parkinson, Alzheimer, beyin ve omurilik tümörleri gibi birçok nörolojik hastalığı beraberinde getiren ağır metal cıva en fazla dip balıkları ve midye, istiridye gibi kabuklu ürünlerde görülüyor. Yine civa böbrek ve karaciğerde hasarlara da neden olabiliyor. Midyeler genellikle deniz diplerinde, karaya yakın kayalıklarda veya kumların altında yaşam alanı oluşturdukları için kirlilikten de en çok etkilenen canlılar. Atık ve kirlenmiş sular gibi çeşitli atık maddeler midye kabuğu içerisinde birikebilmekte. Kirli yerlerde yaşamlarını sürdüren midyelerin içerisinde arsenik, kadmiyum gibi yüksek miktarda ağır metal içeren atıklar bulunabilir.Midye kabukları içerisine sızarak burada biriken ağır metal atıkları sonucu, tüketilen midye ile insan kendi vücuduna bu ağır metalleri almış olur. Midye işlenme sürecinde ve hazır hale getirilerek pişirilmesi esnasında, meydana gelen hava kirliliği, böcek oluşumu gibi dış etkilere maruz kalmaktadır. İşlenerek midyenin dolma haline gelmesi sonucu içeriğinde yüksek pH değeri ve besin içeriği nedeniyle çeşitli mikroorganizma türlerinin üremesi için uygun bir ortam oluşur.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241204/milordan-lahmacuncu-goruntulerine-aciklama-motor-fonksiyonlarimi-etkileyen-rahatsizligim-var-1091151857.html

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