https://anlatilaninotesi.com.tr/20250116/unlu-yemek-elestirmeni-vedat-milor-hastaligini-ilk-kez-acikladi-nedeni-ise-sasirtti-1092746202.html
Ünlü yemek eleştirmeni Vedat Milor hastalığını ilk kez açıkladı: Nedeni ise şaşırttı
Ünlü yemek eleştirmeni Vedat Milor hastalığını ilk kez açıkladı: Nedeni ise şaşırttı
Sputnik Türkiye
Ünlü yemek eleştirmeni Vedat Milor, yaşadığı sağlık sorunlarıyla ilgili konuştu. Pestisit mağduru olduğunu belirten Milor, el titremesi ve uyuşma gibi sağlık... 16.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-16T13:24+0300
2025-01-16T13:24+0300
2025-01-16T13:52+0300
yaşam
vedat milor
armağan çağlayan
civa zehirlenmesi
pestisit
zehirlenme
hastalık
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Ünlü yemek eleştirmeni Vedat Milor konuk olduğu Armağan Çağlayan’ın programında hastalığını ve neden hastalandığını açıkladı. Milor, 'civa zehirlenmesi' nedeniyle ellerinde ve ayaklarında uyuşmalar anlatırken, "İskele babalarından çıkarılan midye ya da bazı balıklarda çok bulunuyor. Bir de tarımda kullanılan pestisit kaynaklı arsenik var" dedi. Midye ve balık neden olduÜnlü yemek eleştirmeni Vedat Milor, Armağan Çağlayan'ın sunduğu 'Gör Beni' programına konuk oldu. Bir süredir sağlık sorunlarıyla da gündem olan Milor'a, Çağlayan da 'Ellerinizin titremesi parkinson mu?' sorusunu yöneltti. Milor'un bu soruya verdiği yanıt ise şaşırttı. Milor, 15 sene önce ellerinin ve ayaklarının uyuşmaya başlaması nedeniyle doktora gittiğini ama bir türlü neden uyuştuğunun anlaşılamadığını belirterek şunları anlattı: Midye yemek pil yemek gibi Milor daha önce verdiği bir röportajında ise 2007 yılında civa zehirlenmesi yaşadığını belirtirken, "Midye yemek, pil yemek gibidir. Kuruntu yapmayın ancak kendinizde yavaşlık, dengesizlik, karıncalanma hissediyorsanız o zaman doktora görünüp ağır metal testi yaptırın' demişti. Civa zehirlenmesi nedir? Midyeden nasıl zehirlenilir?Denizlerdeki kirliliğin artması deniz ürünlerinde ağır metal oluşumunu da tetikliyor. Parkinson, Alzheimer, beyin ve omurilik tümörleri gibi birçok nörolojik hastalığı beraberinde getiren ağır metal cıva en fazla dip balıkları ve midye, istiridye gibi kabuklu ürünlerde görülüyor. Yine civa böbrek ve karaciğerde hasarlara da neden olabiliyor. Midyeler genellikle deniz diplerinde, karaya yakın kayalıklarda veya kumların altında yaşam alanı oluşturdukları için kirlilikten de en çok etkilenen canlılar. Atık ve kirlenmiş sular gibi çeşitli atık maddeler midye kabuğu içerisinde birikebilmekte. Kirli yerlerde yaşamlarını sürdüren midyelerin içerisinde arsenik, kadmiyum gibi yüksek miktarda ağır metal içeren atıklar bulunabilir.Midye kabukları içerisine sızarak burada biriken ağır metal atıkları sonucu, tüketilen midye ile insan kendi vücuduna bu ağır metalleri almış olur. Midye işlenme sürecinde ve hazır hale getirilerek pişirilmesi esnasında, meydana gelen hava kirliliği, böcek oluşumu gibi dış etkilere maruz kalmaktadır. İşlenerek midyenin dolma haline gelmesi sonucu içeriğinde yüksek pH değeri ve besin içeriği nedeniyle çeşitli mikroorganizma türlerinin üremesi için uygun bir ortam oluşur.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241204/milordan-lahmacuncu-goruntulerine-aciklama-motor-fonksiyonlarimi-etkileyen-rahatsizligim-var-1091151857.html
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Ünlü yemek eleştirmeni Vedat Milor hastalığını ilk kez açıkladı: Nedeni ise şaşırttı
13:24 16.01.2025 (güncellendi: 13:52 16.01.2025)
Ünlü yemek eleştirmeni Vedat Milor, yaşadığı sağlık sorunlarıyla ilgili konuştu. Pestisit mağduru olduğunu belirten Milor, el titremesi ve uyuşma gibi sağlık sorunları yaşadığını dile getirdi.
Ünlü yemek eleştirmeni Vedat Milor konuk olduğu Armağan Çağlayan’ın programında hastalığını ve neden hastalandığını açıkladı. Milor, 'civa zehirlenmesi' nedeniyle ellerinde ve ayaklarında uyuşmalar anlatırken, "İskele babalarından çıkarılan midye ya da bazı balıklarda çok bulunuyor. Bir de tarımda kullanılan pestisit kaynaklı arsenik var" dedi.
Midye ve balık neden oldu
Ünlü yemek eleştirmeni Vedat Milor, Armağan Çağlayan'ın sunduğu 'Gör Beni' programına konuk oldu. Bir süredir sağlık sorunlarıyla da gündem olan Milor'a, Çağlayan da 'Ellerinizin titremesi parkinson mu?' sorusunu yöneltti.
Milor'un bu soruya verdiği yanıt ise şaşırttı. Milor, 15 sene önce ellerinin ve ayaklarının uyuşmaya başlaması nedeniyle doktora gittiğini ama bir türlü neden uyuştuğunun anlaşılamadığını belirterek şunları anlattı:
"Nihayetinde his kaybı olmaya başladı, polinöropati denilen olay görüldü. Mesela dizinize vurulduğunda ayağınızın kalkması lazım ama kalkmıyor. Neyse ki doktorum akıl etti ve ağır metal testi yaptırdı. Vücudumda çok yüksek miktarda civa bulundu. Civa zehirlenmesi olmuş ve o civa da gidip sinirlerin etrafındaki tabakaları aşındırmış. O yüzden zorladığım zaman bir şeyleri tutmak için semptomlar ortaya çıkıyor. Civa neden olur, rivayetler muhtelif ancak daha çok mesela midye. İskele babalarından çıkarılan midye ya da bazı balıklarda çok bulunuyor. Bir de tarımda kullanılan pestisit kaynaklı arsenik var. Ülkemizde bunlardan çok bulunuyor. Doktorum aşağı yukarı sinirlerimin 1000 yılda düzeleceğini söyledi."
Midye yemek pil yemek gibi
Milor daha önce verdiği bir röportajında ise 2007 yılında civa zehirlenmesi yaşadığını belirtirken, "Midye yemek, pil yemek gibidir. Kuruntu yapmayın ancak kendinizde yavaşlık, dengesizlik, karıncalanma hissediyorsanız o zaman doktora görünüp ağır metal testi yaptırın' demişti.
Civa zehirlenmesi nedir? Midyeden nasıl zehirlenilir?
Denizlerdeki kirliliğin artması deniz ürünlerinde ağır metal oluşumunu da tetikliyor. Parkinson, Alzheimer, beyin ve omurilik tümörleri gibi birçok nörolojik hastalığı beraberinde getiren ağır metal cıva en fazla dip balıkları ve midye, istiridye gibi kabuklu ürünlerde görülüyor. Yine civa böbrek ve karaciğerde hasarlara da neden olabiliyor.
Midyeler genellikle deniz diplerinde, karaya yakın kayalıklarda veya kumların altında yaşam alanı oluşturdukları için kirlilikten de en çok etkilenen canlılar. Atık ve kirlenmiş sular gibi çeşitli atık maddeler midye kabuğu içerisinde birikebilmekte. Kirli yerlerde yaşamlarını sürdüren midyelerin içerisinde arsenik, kadmiyum gibi yüksek miktarda ağır metal içeren atıklar bulunabilir.
Midye kabukları içerisine sızarak burada biriken ağır metal atıkları sonucu, tüketilen midye ile insan kendi vücuduna bu ağır metalleri almış olur. Midye işlenme sürecinde ve hazır hale getirilerek pişirilmesi esnasında, meydana gelen hava kirliliği, böcek oluşumu gibi dış etkilere maruz kalmaktadır. İşlenerek midyenin dolma haline gelmesi sonucu içeriğinde yüksek pH değeri ve besin içeriği nedeniyle çeşitli mikroorganizma türlerinin üremesi için uygun bir ortam oluşur.