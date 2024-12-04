https://anlatilaninotesi.com.tr/20241204/milordan-lahmacuncu-goruntulerine-aciklama-motor-fonksiyonlarimi-etkileyen-rahatsizligim-var-1091151857.html
Milor'dan lahmacuncu görüntülerine açıklama: 'Motor fonksiyonlarımı etkileyen rahatsızlığım var, göstermek istemiyorum'
Milor'dan lahmacuncu görüntülerine açıklama: 'Motor fonksiyonlarımı etkileyen rahatsızlığım var, göstermek istemiyorum'
Sputnik Türkiye
Vedat Milor bir restoranda görüntüsünün izinsiz çekilmesi ardından tepki göstermiş ve sosyal medyada görüntüler yayınlanmıştı. Sosyal medyada görüntülerden... 04.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-04T13:43+0300
2024-12-04T13:43+0300
2024-12-04T13:45+0300
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Bir lokantada izinsiz çekilen videosundan rahatsız olmasıyla beraber ortaya çıkan görüntüler sosyal medyada gündem olan yemek yazarı Vedat Milor yaşadıklarını anlattı. Milor görüntülerden neden rahatsız olduğunu 'Motor fonksiyonlarımı etkileyen rahatsızlığım var, göstermek istemiyorum' diyerek açıkladı.'Benim tepkimin amacı kendimi korumak'Vedat Milor bir lokantada izinsiz çekilen videosundan rahatsız olmasıyla beraber ortaya çıkan görüntüler sosyal medyada çok konuşulmaya devam ediyor.tv100’de yayınlanan Muhabbet Kralı programına konuk olan Milor o restoranda neler yaşandığına ilişkin konuştu. Milor konuşmasında şu ifadelere yer verdi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241202/vedat-milorun-ben-maymun-degilim-diye-tepki-gosterdigi-lahmacuncuya-akin--1091061759.html
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Milor'dan lahmacuncu görüntülerine açıklama: 'Motor fonksiyonlarımı etkileyen rahatsızlığım var, göstermek istemiyorum'
13:43 04.12.2024 (güncellendi: 13:45 04.12.2024)
Vedat Milor bir restoranda görüntüsünün izinsiz çekilmesi ardından tepki göstermiş ve sosyal medyada görüntüler yayınlanmıştı. Sosyal medyada görüntülerden rahatsız olunması üzerine Milor yeni bir açıklama yaptı ve
Bir lokantada izinsiz çekilen videosundan rahatsız olmasıyla beraber ortaya çıkan görüntüler sosyal medyada gündem olan yemek yazarı Vedat Milor yaşadıklarını anlattı. Milor görüntülerden neden rahatsız olduğunu 'Motor fonksiyonlarımı etkileyen rahatsızlığım var, göstermek istemiyorum' diyerek açıkladı.
'Benim tepkimin amacı kendimi korumak'
Vedat Milor bir lokantada izinsiz çekilen videosundan rahatsız olmasıyla beraber ortaya çıkan görüntüler sosyal medyada çok konuşulmaya devam ediyor.
tv100’de yayınlanan Muhabbet Kralı programına konuk olan Milor o restoranda neler yaşandığına ilişkin konuştu. Milor konuşmasında şu ifadelere yer verdi:
"Orada benim tepki verdiğim olay şu. Kendimiz gidiyoruz ve videoyu bir arkadaşım çekiyor kendi kanalımda paylaşıyoruz. Habersiz gidiyoruz ve paramızı ödüyoruz. Ben zaten çekiyorum. Ben fark etmeden karşımda kamera var lokantacı birini tutmuş 10 dakikadır benim videomu çekiyorlar. İstemediğim şeyler de var. Özel hassasiyetim de var. Çünkü yıllar önce çok ciddi bir civa zehirlenmesinden dolayı motor fonksiyonlarımı etkileyen bir rahatsızlığım var. Bunu da göstermek istemiyorum. Ya da ağzım açıkken göstermek istemiyorum. Benim rızam olmadan videomun çekilmesini istemedim. Bunun dışında böyle bir şey olmasa da insanın temel hakkı var. Mahremiyet hakkı. Benim iznim rızam olmadan videomun çekilmesini ben istemem bunu kimse istemez. Bunu söylediğimde beyefendi videoyu durdurmak yerine 'Estağfurullah' diyor ama çekime devam ediyor. İlk defa böyle bir şey başıma geldi. Bir süredir ilk defa habersiz biri videomu çekiyor. Zaten çok beğendim lahmacunu, çok başarılıydı onu da söyledim. Benim tepkim kendimi korumak. Karşı taraf daha çok mağduru oynayıp kaçak dövüşüyor. Beni rencide ediyor aslında. Şu ana kadar kaç kişi fotoğraf çektirmek istenmesi sevgi belirtisi olarak alıyorum tek bir ricam oluyor oda fotoğraflarda tabela olmasın. Orada şef arkamdan ‘tabelayı da göster’ deyince tepkim ortaya çıktı."