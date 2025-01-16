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İspanya Süper Kupa finalinde yaşanan Barcelona mağlubiyetinin ardından Real Madrid, Celta Vigo ile karşılaşacak.İspanya Kral Kupası son 16 turu çeyrek final mücadelesinde Real Madrid ile Celta Vigo bugün (16 Ocak 2025) saat 23.30’da karşılaşacak. Santiago Bernabeu Stadyumu’nda oynanacak müsabaka Tivibu Spor 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Real Madrid’in kadrosunda yer alan milli oyuncu Arda Güler'in maçta oynayıp oynamayacağı Teknik direktör Carlo Ancelotti’nin kararına göre belli olacak.Real Madrid-Celta Vigo ilk 11'ler kim?Real Madrid: Courtois ,Vazquez, Asencio, Rudiger, Garcia; Valverde, Tchouameni; Rodrygo, Bellingham, Vinicius; MbappeCelta Vigo: Villar, Rodriguez, Dominguez, Starfelt; Mingueza, Beltran, Moriba, Cervi; Duran, Bamba, Iglesias

İspanya Kral Kupası son 16 turunda, Real Madrid ile Celta Vigo çeyrek finale yükselmek için karşı karşıya geliyor. Santiago Bernabeu Stadyumu’nda oynanacak... 16.01.2025, Sputnik Türkiye

Real Madrid-Celta Vigo maçı hangi kanalda? Arda Güler oynayacak mı?

Real Madrid-Celta Vigo maçı hangi kanalda? Arda Güler oynayacak mı?

Real Madrid-Celta Vigo maçı hangi kanalda? Arda Güler oynayacak mı?

© AA Arda Güler © AA

İspanya Kral Kupası son 16 turunda, Real Madrid ile Celta Vigo çeyrek finale yükselmek için karşı karşıya geliyor. Santiago Bernabeu Stadyumu’nda oynanacak olan mücadele, bugün (16 Ocak 2025) saat 23.30’da başlayacak ve Tivibu Spor 1 ekranlarından canlı yayınlanacak. Peki, Milli futbolcu Arda Güler ilk 11'de mi?