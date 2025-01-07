https://anlatilaninotesi.com.tr/20250107/arda-guler-90-dakika-oynadi-real-madride-tur-atlatan-macta-2-gol-atti-1092406775.html

Arda Güler 90 dakika oynadı: Real Madrid'e tur atlatan maçta 2 gol attı

Arda Güler 90 dakika oynadı: Real Madrid'e tur atlatan maçta 2 gol attı

Sputnik Türkiye

﻿İspanya Kral Kupası'nda 5-0'lık skorla Real Madrid tur atladı. Karşılaşmanın 90 dakikasında sahada kalan Arda Güler takımına galibiyet getiren gollerden... 07.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-07T01:43+0300

2025-01-07T01:43+0300

2025-01-07T01:43+0300

spor

arda güler

real madrid

ispanya kral kupası

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﻿İspanya Kral Kupası son 32 turunda Real Madrid, Deportiva Minera'yı 5-0 yenerek tur atladı.Bu kez karşılaşmanın 90 dakikasında da oyunda kalan milli futbolcu Arda Güler, 28 ve 88. dakikalarda attığı gollerle Real Madrid'in galibiyetinde önemli rol oynadı. Son 16 turuna yükselen Real Madrid'in diğer golleri 5. dakikada Valverde, 13. dakikada Camavinga ve 55. dakikada Modric'ten geldi.

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