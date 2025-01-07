https://anlatilaninotesi.com.tr/20250107/arda-guler-90-dakika-oynadi-real-madride-tur-atlatan-macta-2-gol-atti-1092406775.html
Arda Güler 90 dakika oynadı: Real Madrid'e tur atlatan maçta 2 gol attı
Arda Güler 90 dakika oynadı: Real Madrid'e tur atlatan maçta 2 gol attı
Sputnik Türkiye
İspanya Kral Kupası'nda 5-0'lık skorla Real Madrid tur atladı. Karşılaşmanın 90 dakikasında sahada kalan Arda Güler takımına galibiyet getiren gollerden... 07.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-07T01:43+0300
2025-01-07T01:43+0300
2025-01-07T01:43+0300
spor
arda güler
real madrid
ispanya kral kupası
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İspanya Kral Kupası son 32 turunda Real Madrid, Deportiva Minera'yı 5-0 yenerek tur atladı.Bu kez karşılaşmanın 90 dakikasında da oyunda kalan milli futbolcu Arda Güler, 28 ve 88. dakikalarda attığı gollerle Real Madrid'in galibiyetinde önemli rol oynadı. Son 16 turuna yükselen Real Madrid'in diğer golleri 5. dakikada Valverde, 13. dakikada Camavinga ve 55. dakikada Modric'ten geldi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250107/milan-8inci-kez-kupayi-muzesine-goturdu-hakan-calhanoglundan-kotu-haber-geldi-1092405447.html
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Arda Güler 90 dakika oynadı: Real Madrid'e tur atlatan maçta 2 gol attı
İspanya Kral Kupası'nda 5-0'lık skorla Real Madrid tur atladı. Karşılaşmanın 90 dakikasında sahada kalan Arda Güler takımına galibiyet getiren gollerden ikisine adını yazdırdı.
İspanya Kral Kupası son 32 turunda Real Madrid, Deportiva Minera'yı 5-0 yenerek tur atladı.
Bu kez karşılaşmanın 90 dakikasında da oyunda kalan milli futbolcu Arda Güler, 28 ve 88. dakikalarda attığı gollerle Real Madrid'in galibiyetinde önemli rol oynadı.
Son 16 turuna yükselen Real Madrid'in diğer golleri 5. dakikada Valverde, 13. dakikada Camavinga ve 55. dakikada Modric'ten geldi.