https://anlatilaninotesi.com.tr/20250116/meteorolojiden-20-kente-yogun-kar-yagisi-uyarisi-istanbulda-hava-donacak-1092731329.html

Meteoroloji'den 20 kente yoğun kar yağışı uyarısı: İstanbul'da hava donacak

Meteoroloji'den 20 kente yoğun kar yağışı uyarısı: İstanbul'da hava donacak

Sputnik Türkiye

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 16 Ocak hava durumu tahminini güncelledi. Meteoroloji 20 il için kar ve karla karışık yağmur yaptı. Özellikle Karadeniz’in yüksek... 16.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-16T06:17+0300

2025-01-16T06:17+0300

2025-01-16T06:17+0300

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), yeni hava tahminini paylaştı. Meteoroloji'den 20 kent için kar ve karla karışık yağmur uyarısı geldi. Marmara’nın doğusu, Karadeniz, İç Anadolu’nun doğusu ve Doğu Anadolu’da birçok şehri yağış alacak. Sakarya çevrelerinde kuvvetli yağmur, Trabzon’un doğusu, Rize ve Artvin’in kuzey kesimlerinde ise şiddetli yağışlar bekleniyor. Yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve yoğun kar yağışı tahmini yapıldı.Doğu Anadolu’nun yüksek bölgeleri ile Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde çığ riski bulunuyor. Dik yamaçlarda buzlanma ve don olayları nedeniyle özellikle sürücülerin ve yayaların dikkatli olması gerektiği belirtildi.Trakya kar yağışına veda ediyorHafta başından beri etkili olan kar yağışı, Trakya’da bugün itibarıyla sona eriyor. Meteoroloji, Edirne ve Kırklareli’nde parçalı bulutlu havanın etkili olacağını açıkladı.Edirne’de en yüksek sıcaklık 5, en düşük sıcaklık -6 derece olurken, Kırklareli’nde 6 ila -4 derece arası sıcaklıklar bekleniyor. Tekirdağ’da ise hava biraz daha ılıman olacak.İstanbul’a kar yağacak mı?Meteoroloji Uzmanı Cengiz Çelik, İstanbul’da cuma gününe kadar yağış beklenmediğini açıkladı. İstanbul’da hava sıcaklıkları 7-8 derece civarında seyredecek, gece saatlerinde ise sıcaklık 1-2 dereceye kadar düşebilir. Soğuk havanın etkisiyle "İstanbul'a kar yağacak mı" beklentisi oluştu ancak MGM'nin haritasına göre Marmara Bölgesi'nde kar yağışı beklenmiyor.Meteoroloji, iç bölgelerde sıcaklıkların 2 ila 4 derece azalacağını, diğer bölgelerde ise önemli bir değişiklik olmayacağını belirtti. Rüzgarın Marmara, Batı Karadeniz ve Kuzey Ege’de kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.Bugün hava nasıl olacak? 16 Ocak illere göre tahminMARMARAParçalı ve çok bulutlu, doğusunun yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Sakarya çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.ÇANAKKALE °C, 8°CParçalı ve çok bulutluEDİRNE °C, 5°CParçalı ve çok bulutluİSTANBUL °C, 8°CParçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde doğusu yağmurluKIRKLARELİ °C, 6°CParçalı ve çok bulutluEGEParçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.A.KARAHİSAR °C, 7°CParçalı bulutluDENİZLİ °C, 13°CParçalı bulutluİZMİR °C, 14°CParçalı bulutluMUĞLA °C, 14°CParçalı bulutluAKDENİZParçalı bulutlu, Kahramanmaraş'ın kuzey kesimlerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.ADANA °C, 19°CParçalı bulutluANTALYA °C, 20°CParçalı bulutluHATAY °C, 17°CParçalı bulutluMERSİN °C, 19°CParçalı bulutluİÇ ANADOLUParçalı, yer yer çok bulutlu, doğusunun yağmurlu yükseklerinin karlakarışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ANKARA °C, 5°CParçalı ve çok bulutlu, kuzey kesimleri yağmurlu yüksekleri karlakarışık yağmurluESKİŞEHİR °C, 5°CParçalı ve çok bulutluKONYA °C, 7°CParçalı ve çok bulutluSİVAS °C, 4°CParçalı ve çok bulutlu, karlakarışık yağmur ve kar yağışlıBATI KARADENİZParçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmurlu, yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.BOLU °C, 4°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlıDÜZCE °C, 8°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurluSİNOP °C, 12°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurluZONGULDAK °C, 9°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurluORTA ve DOĞU KARADENİZParçalı, yer yer çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yağmur ve sağanak, iç kesimlerinin yükseklerinde karlakarışık yağmur ve kar şeklinde olmak üzere Trabzon'un doğusu, Rize çevreleri ile Artvin'in kuzey ve doğusunda kuvvetli (21-50 kg/m2) yağmur, 700 metre rakım üzeri yüksek kesimlerde kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Bölgenin iç ve yüksek kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.AMASYA °C, 9°CParçalı ,yer yer çok bulutlu, aralıklı yağmurluARTVİN °C, 6°CParçalı ,yer yer çok bulutlu, aralıklı karlakarışık yağmurlu yükseklerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuvvetli yükseklerinde yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.SAMSUN °C, 10°CParçalı ,yer yer çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıTRABZON °C, 11°CParçalı ,yer yer çok bulutlu, aralıklı yağmurlu yükseklerinin karlakarışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuvvetli yükseklerinde yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.DOĞU ANADOLUParçalı, yer yer çok bulutlu, Malatya, Erzincan, Tunceli, Erzurum, Muş, Bitlis, ve Van çevreleri ile Bingöl'ün doğu ilçelerinin karlakarışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Bölgenin doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.ERZURUM °C, -1°CParçalı, yer yer çok bulutlu, kar yağışlıKARS °C, -4°CParçalı, yer yer çok bulutluMALATYA °C, 4°CParçalı, yer yer çok bulutlu, karlakarışık yağmur ve kar yağışlıVAN °C, 5°CParçalı, yer yer çok bulutlu, kar yağışlıGÜNEYDOĞU ANADOLUParçalı, yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzey ve doğu kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.DİYARBAKIR °C, 12°CParçalı, yer yer çok bulutluGAZİANTEP °C, 14°CParçalı, yer yer çok bulutluSİİRT °C, 11°CParçalı, yer yer çok bulutlu

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