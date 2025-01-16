https://anlatilaninotesi.com.tr/20250116/en-dusuk-emekli-maasinda-yeni-gelisme-zamli-maaslar-e-devlete-yuklendi-emeklilere-odeme-takvimi-1092730676.html

En düşük emekli maaşında yeni gelişme, zamlı maaşlar e-Devlet’e yüklendi: Emeklilere ödeme takvimi belli oldu

En düşük emekli maaşında yeni gelişme, zamlı maaşlar e-Devlet’e yüklendi: Emeklilere ödeme takvimi belli oldu

Sputnik Türkiye

SSK, Bağ-Kur ve memur emeklilerinin zamlı maaşları e-Devlet'e yüklendi. Ödeme tarihleri tahsis numarasına göre belli oldu. En düşük emekli maaşının... 16.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-16T05:33+0300

2025-01-16T05:33+0300

2025-01-16T05:34+0300

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Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı 6 aylık enflasyon oranına göre emekli ve memur maaşlarına zam oranları netleşti. SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 15,75, memur emeklileri ise yüzde 11,54 zam alacak. Zamlı maaşlar, e-Devlet sistemi üzerinden erişime açıldı.Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından açıklanan ödeme takvimi, emekli maaşlarını bekleyen milyonlarca vatandaşın merakını giderdi. Yeni maaşlar tahsis numarasına göre belirtilen tarihlerde hesaplara yatacak.SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 15.75 zamSSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarına yapılan yüzde 15.75’lik artış, kök maaşlara doğrudan yansıtıldı. Buna ek olarak, seyyanen destek ödemeleri ve ek ödemeler de yeni maaşlara dahil edildi.Zamlı maaşlar, tahsis numaralarının son rakamına göre 17-26 Ocak tarihleri arasında hesaplara yatacak. e-Devlet üzerinden detaylı bilgiye ulaşılabilir.Memur emeklilerine yüzde 11.54 zamMemur emeklilerinin maaşlarına yüzde 11.54 oranında zam yapıldı. Yeni maaşlar, kök maaş ve ek ödeme tutarlarının birleştirilmesiyle hesaplandı. e-Devlet sistemi üzerinden güncel maaş bilgileri erişime açıldı.En düşük emekli maaşı 14 bin 469 TL oldu2025 yılı itibarıyla en düşük emekli maaşı 14 bin 469 TL’ye yükseltildi. En düşük emekli maaşının 14 bin 469 TL’ye yükseltilmesi ve işverene asgari ücret desteklerinin verilmesine ilişkin, 'Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’, komisyonda kabul edildi. Bu düzenleme, yaklaşık 3 milyon 870 bin emekliyi kapsıyor. Ödeme farklarının yıllık maliyetinin 47.7 milyar TL olması bekleniyor. Dul ve yetim aylığı alanlar da bu zam düzenlemesinden yararlanacak. Taban maaş oranlarına göre düzenlemeler yapılacak ve detaylar e-Devlet üzerinden incelenebilecek.Ödeme tarihleri: SSK ve Bağ-Kur emeklileri i̇çin takvimEmekli maaşları tahsis numaralarının son rakamına göre belirlenen tarihlerde ödenecek:SSK ödeme takvimi:Bağ-Kur ödeme takvimi:Memur emeklileri i̇çin ödeme takvimi4C kapsamındaki Emekli Sandığı emeklilerinin maaşları, üçer aylık dönemler halinde yatırılmaya devam edecek. Ödeme tarihleri, doğum tarihine göre şu şekilde sıralandı:Cumartesiye denk gelen ödemeler cuma gününe, pazar günü olanlar ise pazartesiye kaydırılacak.e-Devlet üzerinden yeni maaşlar nasıl görüntülenir?Zamlı maaş bilgilerini görüntülemek için emekliler, e-Devlet sistemine giriş yapabilir. Şu adımları izleyin:SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı farkları ne zaman ödenecek?Zamlı maaşlarla birlikte maaş farklarının da aynı tarihlerde hesaplara yatırılması planlanıyor. SSK emeklileri 17-26 Ocak, Bağ-Kur emeklileri ise 25-28 Ocak arasında maaş farklarını alacak.

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