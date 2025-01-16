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Lavrov'dan açıklama: Putin-Trump görüşmesinin olasılığı ne?
Lavrov'dan açıklama: Putin-Trump görüşmesinin olasılığı ne?
Sputnik Türkiye
Rus Dışişleri Bakanı Lavrov, Washington'un istemesi halinde Putin-Trump görüşmesi yapılabileceğini ancak bunun siyasi irade gerektiğini belirtti. 16.01.2025, Sputnik Türkiye
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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, siyasi irade ortaya koyulması halinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump arasında görüşme organize edilebileceğini söyledi.Rus devlet televizyonu Rossiya'ya demeç veren Lavrov, "Arkadaşlar, başta Avrupalılara olmak üzere, büyük ölçüde kendilerine zarar verecek pek çok şey yaptılar. Fakat istek olması halinde, temas kurmaya yönelik siyasi irade varsa, her şey mümkün. İlgili birimlerin her şeyi organize edeceğinden hiç şüphem yok" dedi.İki ülke arasında olası Putin-Trump görüşmesinin hazırlıklarıyla ilgili temaslar olmadığını anlatan Lavrov, Washington'un bunu istemesi halinde Moskova'nın teklifleri bekleyeceğini söyledi.Lavrov, "Top onlarda. Zira irtibatı, düzenli istişareleri kesen biz değiliz. Trump yönetiminin göreve resmen başlamasını ve tekliflerini hazırlamasını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.Trump, 'çalışmalar başlatıldı' demiştiDonald Trump geçen hafta Putin’in onunla görüşmek istediğini belirterek tarafların bu konuyla ilgili çalışma başlattığını dile getirmişti. Peskov, bu sözlerin resmi açıklamada değil, sadece gazetecilerin yönelttiği soruya bir cevap olduğuna dikkat çekmişti.Trump’ın Ulusal Güvenlik Danışmanı Michael Waltz, dün ABC televizyonuna verdiği demeçte, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile olası görüşme için hazırlık yapıldığını söylemişti.Peskov da Trump'ın diyalog arzusunu memnuniyetle karşıladıklarını kaydetmişti. Görüşmeler için hiçbir ön koşul gerekmediğini belirten Kremlin Sözcüsü, bu tür temasların organizasyonunun ancak ABD Başkanı'nın resmen göreve başlamasının ardından mümkün olacağını vurgulamıştı.
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haberler, donald trump, abd, washington, rossiya, vladimir putin, rusya, moskova
haberler, donald trump, abd, washington, rossiya, vladimir putin, rusya, moskova

Lavrov'dan açıklama: Putin-Trump görüşmesinin olasılığı ne?

17:24 16.01.2025
© SputnikRusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov - Sputnik Türkiye, 1920, 16.01.2025
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Rus Dışişleri Bakanı Lavrov, Washington'un istemesi halinde Putin-Trump görüşmesi yapılabileceğini ancak bunun siyasi irade gerektiğini belirtti.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, siyasi irade ortaya koyulması halinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump arasında görüşme organize edilebileceğini söyledi.

Rus devlet televizyonu Rossiya'ya demeç veren Lavrov, "Arkadaşlar, başta Avrupalılara olmak üzere, büyük ölçüde kendilerine zarar verecek pek çok şey yaptılar. Fakat istek olması halinde, temas kurmaya yönelik siyasi irade varsa, her şey mümkün. İlgili birimlerin her şeyi organize edeceğinden hiç şüphem yok" dedi.

İki ülke arasında olası Putin-Trump görüşmesinin hazırlıklarıyla ilgili temaslar olmadığını anlatan Lavrov, Washington'un bunu istemesi halinde Moskova'nın teklifleri bekleyeceğini söyledi.

Lavrov, "Top onlarda. Zira irtibatı, düzenli istişareleri kesen biz değiliz. Trump yönetiminin göreve resmen başlamasını ve tekliflerini hazırlamasını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Trump, 'çalışmalar başlatıldı' demişti

Donald Trump geçen hafta Putin’in onunla görüşmek istediğini belirterek tarafların bu konuyla ilgili çalışma başlattığını dile getirmişti. Peskov, bu sözlerin resmi açıklamada değil, sadece gazetecilerin yönelttiği soruya bir cevap olduğuna dikkat çekmişti.
Trump’ın Ulusal Güvenlik Danışmanı Michael Waltz, dün ABC televizyonuna verdiği demeçte, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile olası görüşme için hazırlık yapıldığını söylemişti.
Peskov da Trump'ın diyalog arzusunu memnuniyetle karşıladıklarını kaydetmişti. Görüşmeler için hiçbir ön koşul gerekmediğini belirten Kremlin Sözcüsü, bu tür temasların organizasyonunun ancak ABD Başkanı'nın resmen göreve başlamasının ardından mümkün olacağını vurgulamıştı.
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