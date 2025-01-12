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Trump’ın ulusal güvenlik danışmanı: Trump-Putin görüşmesinin hazırlıkları yapılıyor
Trump’ın ulusal güvenlik danışmanı: Trump-Putin görüşmesinin hazırlıkları yapılıyor
Sputnik Türkiye
Trump’ın Ulusal Güvenlik Danışmanı Waltz, Trump-Putin görüşmesi için hazırlıkların yapıldığını belirtti. 12.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-12T18:44+0300
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dünya
abd
donald trump
vladimir putin
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ABD’nin seçilmiş başkanı Donald Trump’ın Ulusal Güvenlik Danışmanı Michael Waltz, ABC televizyonuna demecinde Trump’ın ekibinin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile olası görüşme için hazırlık yaptığını söyledi."Hazırlıklar başlamış durumda. Gelecekteki görüşmenin kesin yapısını henüz belirlemedik, ancak bunun üzerinde çalışıyoruz” diyen Waltz, görüşmenin zamanlaması konusunda herhangi bir bilgi vermedi.Waltz ayrıca liderlerin arasında ‘önümüzdeki günlerde ya da haftalarda’ bir telefon görüşmesinin yapılabileceğini de dile getirdi.ABD’li bürokrat, “Bu ilk adım olacak, ardından ileriye dönük adımlar atacağız” ifadelerini kullandı.Trump'ın Ukrayna konusunda Rusya ile diyalog olmadan bir anlaşmaya varılmasının imkansız olduğuna inandığına dikkat çeken Waltz, “Başkan Trump’ın bakış açısından diğer taraf ile bir diyalog ve ilişki olmadan herhangi bir anlaşma yapılamaz. Önümüzdeki aylarda bu konu üzerinde mutlaka çalışacağız” diye konuştu.Walz ayrıca Trump’ın, Rusya’nın Kırım dahil tüm eski Ukrayna topraklarından ‘atılması’ fikrinin gerçekçi olmadığına inandığını vurgulayarak, diğer dünya liderlerinin de bu tutumu anlamaya başladığını söyledi.Trump’ın danışmanı, ilk etapta silahların susmasının çatışmanın barışçıl çözümüne doğru atılacak ilk adım olabileceğini sözlerine ekledi.
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abd, donald trump, vladimir putin, telefon görüşmesi, hazırlık, abc
abd, donald trump, vladimir putin, telefon görüşmesi, hazırlık, abc

Trump’ın ulusal güvenlik danışmanı: Trump-Putin görüşmesinin hazırlıkları yapılıyor

18:44 12.01.2025 (güncellendi: 19:12 12.01.2025)
© Sputnik / Михаил КлиментьевVladimir Putin-Donald Trump
Vladimir Putin-Donald Trump - Sputnik Türkiye, 1920, 12.01.2025
© Sputnik / Михаил Климентьев
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Trump’ın Ulusal Güvenlik Danışmanı Waltz, Trump-Putin görüşmesi için hazırlıkların yapıldığını belirtti.
ABD’nin seçilmiş başkanı Donald Trump’ın Ulusal Güvenlik Danışmanı Michael Waltz, ABC televizyonuna demecinde Trump’ın ekibinin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile olası görüşme için hazırlık yaptığını söyledi.
"Hazırlıklar başlamış durumda. Gelecekteki görüşmenin kesin yapısını henüz belirlemedik, ancak bunun üzerinde çalışıyoruz” diyen Waltz, görüşmenin zamanlaması konusunda herhangi bir bilgi vermedi.
Waltz ayrıca liderlerin arasında ‘önümüzdeki günlerde ya da haftalarda’ bir telefon görüşmesinin yapılabileceğini de dile getirdi.
ABD’li bürokrat, “Bu ilk adım olacak, ardından ileriye dönük adımlar atacağız” ifadelerini kullandı.
Trump'ın Ukrayna konusunda Rusya ile diyalog olmadan bir anlaşmaya varılmasının imkansız olduğuna inandığına dikkat çeken Waltz, “Başkan Trump’ın bakış açısından diğer taraf ile bir diyalog ve ilişki olmadan herhangi bir anlaşma yapılamaz. Önümüzdeki aylarda bu konu üzerinde mutlaka çalışacağız” diye konuştu.
Walz ayrıca Trump’ın, Rusya’nın Kırım dahil tüm eski Ukrayna topraklarından ‘atılması’ fikrinin gerçekçi olmadığına inandığını vurgulayarak, diğer dünya liderlerinin de bu tutumu anlamaya başladığını söyledi.
Trump’ın danışmanı, ilk etapta silahların susmasının çatışmanın barışçıl çözümüne doğru atılacak ilk adım olabileceğini sözlerine ekledi.
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Tüm dünya bunu bekliyordu: Trump, Putin ile görüşeceklerini duyurdu
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