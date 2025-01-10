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Merkür'ün Kuzey Kutbu hiç bu kadar net görülmemişti: Güneş'e en yakın gezegenin gece yüzüne bakış
Merkür'ün Kuzey Kutbu hiç bu kadar net görülmemişti: Güneş'e en yakın gezegenin gece yüzüne bakış
Sputnik Türkiye
Avrupa Uzay Ajansı'nın (ESA) BepiColombo uzay aracı, Merkür'ün kuzey kutbunun detaylı görüntülerini ilk kez bu kadar net bir şekilde Dünya'ya gönderdi... 10.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-10T15:34+0300
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Avrupa Uzay Ajansı'nın (ESA) BepiColombo uzay aracı, Güneş Sistamin'ndeki en küçük ve en içteki gezegen olan Merkür'ün kuzey kutbunu şimdiye kadarki en ayrıntılı şekilde görüntüledi. 183 mil (295 kilometre) mesafeden çekilen bu fotoğraflar, gezegenin kalıcı gölgede kalan kraterlerini detaylı bir şekilde ortaya koyuyor. Görüntülerde, Merkür'ün 930 milden (1.500 kilometre) daha uzun olan en büyük krateri de yakalandı.Daha önce NASA'nın Messenger uzay aracı da Merkür'ün kuzey kutbunu görüntülemişti, ancak BepiColombo'nun elde ettiği fotoğraflar, bu bölgeleri daha net ve detaylı inceleme fırsatı sunuyor. Bilim insanlarının özellikle dikkat çektiği nokta ise, sürekli gölgede kalan bu kraterlerde su buzunun varlığına dair ipuçlarının bulunma olasılığı.Uzay aracı, Merkür'ün gece tarafında ilerlerken kuzey kutbu üzerinde uçtu ve bölgenin coğrafi yapısını gözler önüne seren fotoğraflar gönderdi. Bu görüntüler, gezegenin yüzeyindeki çarpma kraterlerini, düzlükleri ve yarıkları daha önce hiç görülmemiş ayrıntılarla bilim dünyasına sundu.BepiColombo, 2026'da Merkür yörüngesine girmeden önce birkaç kez daha gezegenin yakınından geçecek. Yeni fotoğraflar, sadece Merkür'ün jeolojik yapısının anlaşılmasına değil, aynı zamanda Güneş Sistemi'nin oluşumu hakkında yeni bilgiler edinilmesine de yardımcı olacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250109/bilim-insanlari-acikladi-ayda-olunce-bedenimize-ne-olur-1092517428.html
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merkür, merkür kuzey kutbu, bepicolombo uzay aracı, avrupa uzay ajansı, merkür kraterleri, merkür su buzu, merkür yüzeyi, güneş sistemi'nin en küçük gezegeni, uzay araştırmaları, merkür fotoğrafları
merkür, merkür kuzey kutbu, bepicolombo uzay aracı, avrupa uzay ajansı, merkür kraterleri, merkür su buzu, merkür yüzeyi, güneş sistemi'nin en küçük gezegeni, uzay araştırmaları, merkür fotoğrafları

Merkür'ün Kuzey Kutbu hiç bu kadar net görülmemişti: Güneş'e en yakın gezegenin gece yüzüne bakış

15:34 10.01.2025
© Fotoğraf : European Space AgencyESA, Merkür'ün kuzey kutbunu gösteren yeni fotoğraflar yayınladı
ESA, Merkür'ün kuzey kutbunu gösteren yeni fotoğraflar yayınladı - Sputnik Türkiye, 1920, 10.01.2025
© Fotoğraf : European Space Agency
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Avrupa Uzay Ajansı'nın (ESA) BepiColombo uzay aracı, Merkür'ün kuzey kutbunun detaylı görüntülerini ilk kez bu kadar net bir şekilde Dünya'ya gönderdi. Merkür'ün kutup bölgelerindeki kalıcı gölgede kalan kraterlere daha net bir bakış sunuyor. Bu kraterler özellikle önemli çünkü bilim insanları burada su buzunun varlığına dair kanıtlar arayışında.
Avrupa Uzay Ajansı'nın (ESA) BepiColombo uzay aracı, Güneş Sistamin'ndeki en küçük ve en içteki gezegen olan Merkür'ün kuzey kutbunu şimdiye kadarki en ayrıntılı şekilde görüntüledi. 183 mil (295 kilometre) mesafeden çekilen bu fotoğraflar, gezegenin kalıcı gölgede kalan kraterlerini detaylı bir şekilde ortaya koyuyor. Görüntülerde, Merkür'ün 930 milden (1.500 kilometre) daha uzun olan en büyük krateri de yakalandı.
© Fotoğraf : European Space AgencyMerkür'ün Kuzey Kutbu Hiç Bu Kadar Net Görülmemişti
Merkür'ün Kuzey Kutbu Hiç Bu Kadar Net Görülmemişti - Sputnik Türkiye, 1920, 10.01.2025
Merkür'ün Kuzey Kutbu Hiç Bu Kadar Net Görülmemişti
© Fotoğraf : European Space Agency
Daha önce NASA'nın Messenger uzay aracı da Merkür'ün kuzey kutbunu görüntülemişti, ancak BepiColombo'nun elde ettiği fotoğraflar, bu bölgeleri daha net ve detaylı inceleme fırsatı sunuyor. Bilim insanlarının özellikle dikkat çektiği nokta ise, sürekli gölgede kalan bu kraterlerde su buzunun varlığına dair ipuçlarının bulunma olasılığı.
Uzay aracı, Merkür'ün gece tarafında ilerlerken kuzey kutbu üzerinde uçtu ve bölgenin coğrafi yapısını gözler önüne seren fotoğraflar gönderdi. Bu görüntüler, gezegenin yüzeyindeki çarpma kraterlerini, düzlükleri ve yarıkları daha önce hiç görülmemiş ayrıntılarla bilim dünyasına sundu.
BepiColombo, 2026'da Merkür yörüngesine girmeden önce birkaç kez daha gezegenin yakınından geçecek. Yeni fotoğraflar, sadece Merkür'ün jeolojik yapısının anlaşılmasına değil, aynı zamanda Güneş Sistemi'nin oluşumu hakkında yeni bilgiler edinilmesine de yardımcı olacak.
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