https://anlatilaninotesi.com.tr/20250110/merkurun-kuzey-kutbu-hic-bu-kadar-net-gorulmemisti-gunese-en-yakin-gezegenin-gece-yuzune-bakis-1092543130.html

Merkür'ün Kuzey Kutbu hiç bu kadar net görülmemişti: Güneş'e en yakın gezegenin gece yüzüne bakış

Merkür'ün Kuzey Kutbu hiç bu kadar net görülmemişti: Güneş'e en yakın gezegenin gece yüzüne bakış

Sputnik Türkiye

Avrupa Uzay Ajansı'nın (ESA) BepiColombo uzay aracı, Merkür'ün kuzey kutbunun detaylı görüntülerini ilk kez bu kadar net bir şekilde Dünya'ya gönderdi... 10.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-10T15:34+0300

2025-01-10T15:34+0300

2025-01-10T15:34+0300

yaşam

avrupa uzay ajansı (esa)

merkür

dünya

uzay aracı

bepicolombo

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Avrupa Uzay Ajansı'nın (ESA) BepiColombo uzay aracı, Güneş Sistamin'ndeki en küçük ve en içteki gezegen olan Merkür'ün kuzey kutbunu şimdiye kadarki en ayrıntılı şekilde görüntüledi. 183 mil (295 kilometre) mesafeden çekilen bu fotoğraflar, gezegenin kalıcı gölgede kalan kraterlerini detaylı bir şekilde ortaya koyuyor. Görüntülerde, Merkür'ün 930 milden (1.500 kilometre) daha uzun olan en büyük krateri de yakalandı.Daha önce NASA'nın Messenger uzay aracı da Merkür'ün kuzey kutbunu görüntülemişti, ancak BepiColombo'nun elde ettiği fotoğraflar, bu bölgeleri daha net ve detaylı inceleme fırsatı sunuyor. Bilim insanlarının özellikle dikkat çektiği nokta ise, sürekli gölgede kalan bu kraterlerde su buzunun varlığına dair ipuçlarının bulunma olasılığı.Uzay aracı, Merkür'ün gece tarafında ilerlerken kuzey kutbu üzerinde uçtu ve bölgenin coğrafi yapısını gözler önüne seren fotoğraflar gönderdi. Bu görüntüler, gezegenin yüzeyindeki çarpma kraterlerini, düzlükleri ve yarıkları daha önce hiç görülmemiş ayrıntılarla bilim dünyasına sundu.BepiColombo, 2026'da Merkür yörüngesine girmeden önce birkaç kez daha gezegenin yakınından geçecek. Yeni fotoğraflar, sadece Merkür'ün jeolojik yapısının anlaşılmasına değil, aynı zamanda Güneş Sistemi'nin oluşumu hakkında yeni bilgiler edinilmesine de yardımcı olacak.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250109/bilim-insanlari-acikladi-ayda-olunce-bedenimize-ne-olur-1092517428.html

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