https://anlatilaninotesi.com.tr/20250116/isvec-siyasi-partileri-ulusal-guvenligi-tehdit-edenlerin-cifte-vatandasliklarini-iptal-edecek-1092746474.html

İsveç siyasi partileri, 'ulusal güvenliği tehdit edenlerin' çifte vatandaşlıklarını iptal edecek yasada anlaştı

İsveç siyasi partileri, 'ulusal güvenliği tehdit edenlerin' çifte vatandaşlıklarını iptal edecek yasada anlaştı

Sputnik Türkiye

İsveç'teki siyasi partiler, ulusal güvenliği tehdit edici suçlar işleyen çifte vatandaşların, vatandaşlıklarını iptal edilmesi konusunda anlaştı. 16.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-16T15:52+0300

2025-01-16T15:52+0300

2025-01-16T15:54+0300

dünya

isveç

çifte vatandaşlık

çifte pasaport

isveç vatandaşlığı

vatandaşlıktan çıkarma

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İsveç'teki siyasi partilerin oluşturduğu komite, ulusal güvenliği tehdit edeci suç işleyenlerin 'çifte vatandaşlıktan' çıkarılması yönünde anlaşmaya varıldığını duyurdu. Buna göre vatandaşlık almak için rüşvet verenlere, vatandaşlık başvurusunda yanıltıcı bilgi verenlere, İsveç devletine karşı tehdit oluşturan veya Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin yargı yetkisine giren suçları işleyenlere karşı 'vatandaşlık' iptali yapılabilecek. İsveç anayasasına göre halihazırda vatandaşlığın iptali yasak dolayısıyla bu gelişme sonrası karar parlamentoda oylanacak. Merkezdeki sol muhalefet partileri, çete suçlularına yönelik 'vatandaşlığın' iptal edilmesinin çok ileri bir adım olacağını belirtirken yeşiller dahil iki muhalefet partisi, vatandaşlığın tamamen kaldırılmasını destekleyemeyeceklerini açıkladı. İsveç iktidar partileri ise çete suçlarındaki dramatik artış ve yüksek orandaki silahlı cinayetlerle mücadele etmek için yasada değişiklikler istiyor. "Devletin hayati çıkarlarına ciddi şekilde zarar verme" suçu işleyenlerin vatandaşlığının iptali halihazırda İsveç'in komşusu Danimarka'da geçerli. Yasa yakın zamanda bazı ciddi çete suçlarını da kapsayacak şekilde genişletildi. Vatandaşlık başvuru kriterleri daha sıkı hale getirildiİsveç hükümeti ayrıca vatandaşlık başvurularına ilişkin kuralları sıkılaştıracak çalışmayı da başlattı. Haziran 2026'dan itibaren İsveç pasaportu almak isteyen herkesin şu andaki 5 yıl yerine genellikle ülkede 8 yıl yaşamış olması gerekecek. İsveç dili ve toplumuyla ilgili testler de dahil edilecek.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250114/konut-krizi-yasanan-ispanyada-ab-disi-ulke-vatandaslarinin-alacagi-konutlara-yuzde-100-vergi-soz-1092649456.html

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isveç, çifte vatandaşlık, çifte pasaport, isveç vatandaşlığı, vatandaşlıktan çıkarma