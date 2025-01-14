https://anlatilaninotesi.com.tr/20250114/konut-krizi-yasanan-ispanyada-ab-disi-ulke-vatandaslarinin-alacagi-konutlara-yuzde-100-vergi-soz-1092649456.html

Konut krizi yaşanan İspanya'da, AB dışı ülke vatandaşlarının alacağı konutlara yüzde 100 vergi söz konusu

Konut krizi yaşanan İspanya'da, AB dışı ülke vatandaşlarının alacağı konutlara yüzde 100 vergi söz konusu

Sputnik Türkiye

İspanya'da uzun süredir devam eden konut kriziyle mücadele için bir dizi önlemler açıklandı. Avrupa Birliği dışındaki ülke vatandaşlarına emlak alımında yüzde... 14.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-14T11:21+0300

2025-01-14T11:21+0300

2025-01-14T11:21+0300

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İspanya'da büyük ve orta ölçekli şehirlerde kira oranlarının gelirleri geride bırakarak hızla yükselmesi nedeniyle uygun fiyatlı konut eksikliği, İspanyollar için büyük bir endişe kaynağı haline gelmişti. Konut krizini çözmek için hem hükümet hem de yerel yöneticiler bir dizi önlemleri adım adım uygulamaya almaya başladı.İspanya'nın büyük kentlerinde kira artışlarına sınırlama getirilmesi ve kısa süreli ev kiralamalara ceza gibi yöntemler bunlardan sadece bazılarıydı. İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, dün yaptığı açıklamada konut krizini çözmek için bir dizi önlem planladıklarını duyurdu. Buna göre AB dışındaki ülkelerden yerleşik olmayanların satın aldığı mülklere yüzde 100'e kadar vergi konması gündeme alındı. İki sınıf: Zengin ev sahipleri ve fakir kiracılarBaşbakan Pedro Sanchez, "benzeri görülmemiş" önlemin ülkenin konut acil durumunu karşılamak için gerekli olduğunu söyleyerek "Batı, belirleyici bir zorlukla karşı karşıya: Zengin ev sahipleri ve fakir kiracılar olmak üzere iki sınıfa bölünmüş bir toplum olmamak" dedi. Sanchez, AB dışı ülkelerinin vatandaşlarının 2023'te İspanya'dan 27 bin mülk aldığını ve bu mülklerin yaşamak için değil para kazanmak amacıyla alındığını vurguladı. Başbakan Sanchez, verginin nasıl işleyeceği veya ne zaman parlamentoya sunulacağı hakkında bilgi vermedi ancak uygun fiyatlı konut sağlayan ev sahipleri için yüzde 100 'e varan vergi muafiyeti, 3 binden fazla evin yeni bir kamu konut kuruluşuna devredilmesi, turist daireleri için daha sıkı düzenlemeler ve birden fazla evini kısa süreli kiralayanlar için daha yüksek vergiler yer alıyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20211006/ispanyada-devlet-konut-krizine-el-atti-10dan-fazla-evi-olanlarin-kirayi-dusurmesi-zorunlu-olacak-1049560440.html

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