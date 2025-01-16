https://anlatilaninotesi.com.tr/20250116/israil-disisleri-bakani-saar-zor-bir-karar-ancak-kabine-ateskesi-onaylamak-zorunda-1092730552.html

İsrail Dışişleri Bakanı Saar: Zor bir karar ancak kabine ateşkesi onaylamak zorunda

İsrail Dışişleri Bakanı Saar: Zor bir karar ancak kabine ateşkesi onaylamak zorunda

Sputnik Türkiye

İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, İsrail ve Hamas arasında yapılan ateşkes anlaşmasını yarın oylamanın çok zor bir karar olduğunu, fakat kabinenin bu kararı... 16.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-16T04:28+0300

2025-01-16T04:28+0300

2025-01-16T04:28+0300

israil- filistin çatışması

ortadoğu

gideon saar

israil

gazze

hamas

ateşkes

israil-filistin

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İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, İtalya'nın başkenti Roma Büyük Sinagogu'nda Yahudi liderlere hitap ederken ateşkes ve esir takası anlaşması üzerine açıklamalarda bulundu.The Times of Israel gazetesinin haberine göre, Hamas'la varılan Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasını desteklemenin 'zor bir karar' olduğunu söyleyen Saar, kabinenin anlaşmayı onaylamak zorunda olduğunu belirtti.Saar, daraltılmış güvenlik kabinesinde yarın oylanacak ateşkes anlaşmasını kabul etmenin 'çok zor bir karar' olduğunu ancak 98 İsrailli esirin serbest kalması için 'bu kararı almak zorunda olduklarını' savundu.İsrail'de daraltılmış güvenlik kabinesi, sabah yerel saatle 11.00'de Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasını oylamak üzere toplanacak. Güvenlik kabinesi toplantısının ardından ateşkes ve esir takası anlaşması hükümetin onayına sunulacak.

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