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ABD'de 'övgü kimin?' tartışması: Biden, 'Trump'ın katkısı var mı?' sorusuna 'Bu bir şaka mı?' dedi
ABD'de 'övgü kimin?' tartışması: Biden, 'Trump'ın katkısı var mı?' sorusuna 'Bu bir şaka mı?' dedi
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Joe Biden,İsrail ve Hamas arasında ilan edilen ateşkes hakkında konuştuğu toplantıda, yapılan anlaşmada Donald Trump'ın katkısının olup olmadığına... 16.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-16T03:59+0300
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dünya
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joe biden
donald trump
benyamin netanyahu
israil
hamas
ateşkes
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ABD Başkanı Joe Biden, Hamas ile İsrail arasında ateşkes anlaşmasının açıklanmasının ardından gazetecilerle gerçekleştirdiği röportajda, ateşkesin sağlanmasında seçilmiş Başkan Donald Trump'ın rolünü kabul etmeyi reddetti. Beyaz Saray ve İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun, anlaşmanın sağlanmasındaki katkıları için hem Trump'a hem de Biden'a teşekkür etmesine rağmen, Biden konuyla ilgili basın toplantısında, "Amerikalılar’ın rehine kurtarma operasyonuna katılmalarıyla gurur duyuyorum" dedi ve Trump'tan söz etmekten kaçındı.Batı basınında yer alan haberde, “Biden, Pazartesi günü göreve başladığında rehineleri serbest bırakmaması halinde Hamas'ı ‘cehennemle’ tehdit eden 78 yaşındaki Trump'ın sözlerini hatırlatmayı reddetti" ifadeleri kullanıldı."Bu bir şaka mı?"Röportaj esnasında bir gazetecinin, Trump ekibine anlaşmaların sağlanmasındaki katkıları için teşekkür edilip edilmeyeceğini sorması üzerine Biden, "Bu kesinlikle Mayıs ayında önerilen anlaşmanın aynı yapısı" diyerek yanıt verdi. Ardından gazetecinin, övgüyü kimin alması gerektiği konusunda ısrar etmesi üzerine Biden, gitmek üzereyken dönüp, "Bu bir şaka mı?" dedi ve toplantıyı terk etti.
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abd, joe biden, donald trump, benyamin netanyahu, israil, hamas, ateşkes
abd, joe biden, donald trump, benyamin netanyahu, israil, hamas, ateşkes

ABD'de 'övgü kimin?' tartışması: Biden, 'Trump'ın katkısı var mı?' sorusuna 'Bu bir şaka mı?' dedi

03:59 16.01.2025
© AP Photo / Manuel Balce CenetaJoe Biden
Joe Biden - Sputnik Türkiye, 1920, 16.01.2025
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
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ABD Başkanı Joe Biden,İsrail ve Hamas arasında ilan edilen ateşkes hakkında konuştuğu toplantıda, yapılan anlaşmada Donald Trump'ın katkısının olup olmadığına dair bir gazetecinin sorusuna, "Bu bir şaka mı?" şeklinde yanıt verdi.
ABD Başkanı Joe Biden, Hamas ile İsrail arasında ateşkes anlaşmasının açıklanmasının ardından gazetecilerle gerçekleştirdiği röportajda, ateşkesin sağlanmasında seçilmiş Başkan Donald Trump'ın rolünü kabul etmeyi reddetti.
Beyaz Saray ve İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun, anlaşmanın sağlanmasındaki katkıları için hem Trump'a hem de Biden'a teşekkür etmesine rağmen, Biden konuyla ilgili basın toplantısında, "Amerikalılar’ın rehine kurtarma operasyonuna katılmalarıyla gurur duyuyorum" dedi ve Trump'tan söz etmekten kaçındı.
Batı basınında yer alan haberde, “Biden, Pazartesi günü göreve başladığında rehineleri serbest bırakmaması halinde Hamas'ı ‘cehennemle’ tehdit eden 78 yaşındaki Trump'ın sözlerini hatırlatmayı reddetti" ifadeleri kullanıldı.

"Bu bir şaka mı?"

Röportaj esnasında bir gazetecinin, Trump ekibine anlaşmaların sağlanmasındaki katkıları için teşekkür edilip edilmeyeceğini sorması üzerine Biden, "Bu kesinlikle Mayıs ayında önerilen anlaşmanın aynı yapısı" diyerek yanıt verdi.
Ardından gazetecinin, övgüyü kimin alması gerektiği konusunda ısrar etmesi üzerine Biden, gitmek üzereyken dönüp, "Bu bir şaka mı?" dedi ve toplantıyı terk etti.
İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu - Sputnik Türkiye, 1920, 16.01.2025
İsrail- Filistin çatışması
Netanyahu, hem Biden'a hem Trump'a teşekkür etti
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