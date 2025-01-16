IŞİD, 2025 yılında hedef alacağı noktaları duyurdu: Festival ve etkinlikler sıralandı
23:32 16.01.2025 (güncellendi: 23:33 16.01.2025)
© AAİstanbul'da IŞİD operasyonu
© AA
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IŞİD'in uzantısı olarak faaliyet gösteren DEAŞ-K bağlantılı medya kuruluşları, Batı kamuoyunda büyük yankı uyandıran bir duyuruya imza attı. Terör örgütü, 2025 yılında hedef alabilecekleri festival ve etkinliklerin listesini yayınladıkları bir poster aracılığıyla kamuoyuna duyurdu.
IŞİD tarafından yayımlanan posterde festival ve etkinliklere saldırı düzenleneceği açıklandı.
Terör örgütü DEAŞ-K bağlantılı medya kuruluşları, 2025 yılında hedef alınabilecek uluslararası festival ve etkinlikleri içeren bir tehdit listesi yayınladı. Liste, Avrupa ve ABD başta olmak üzere birçok ülkede güvenlik önlemlerinin artırılmasına ve kamuoyunda ciddi endişelere yol açtı.
Saldırı düzenleneceği belirtilen noktalar şu şekilde:
Amsterdam Dans Etkinliği
(Amsterdam, Hollanda) [AVRUPA]
Tarih: 15 - 19 Ekim 2025
(Amsterdam, Hollanda) [AVRUPA]
Tarih: 15 - 19 Ekim 2025
Cannes Film Festivali
(Cannes, Fransa) [AVRUPA]
Tarih: 13 - 24 Mayıs 2025
(Cannes, Fransa) [AVRUPA]
Tarih: 13 - 24 Mayıs 2025
San Fermin Festivali
(Pamplona, İspanya) [AVRUPA]
Tarih: 6 - 14 Temmuz 2025
(Pamplona, İspanya) [AVRUPA]
Tarih: 6 - 14 Temmuz 2025
Chincoteague Pony Yüzüşü’nün 100. Yıldönümü
(Chincoteague, Virginia) [ABD]
Tarih: 23 - 24 Temmuz 2025
(Chincoteague, Virginia) [ABD]
Tarih: 23 - 24 Temmuz 2025
Venedik Karnavalı
(Venedik, İtalya) [AVRUPA]
Tarih: 22 Şubat - 4 Mart 2025
(Venedik, İtalya) [AVRUPA]
Tarih: 22 Şubat - 4 Mart 2025
Viyana Balo Sezonu
(Viyana, Avusturya) [AVRUPA]
Tarih: Ocak - Mart 2025 (kesin tarihler baloya göre değişir)
(Viyana, Avusturya) [AVRUPA]
Tarih: Ocak - Mart 2025 (kesin tarihler baloya göre değişir)
Aziz Patrick Günü
(İrlanda) [AVRUPA]
Tarih: 17 Mart 2025
(İrlanda) [AVRUPA]
Tarih: 17 Mart 2025
Glastonbury Festivali
(Pilton, Birleşik Krallık) [AVRUPA]
Tarih: 25 - 29 Haziran 2025
(Pilton, Birleşik Krallık) [AVRUPA]
Tarih: 25 - 29 Haziran 2025
Grand Ole Opry’nin 100. Yıldönümü
(Nashville, Tennessee) [ABD]
Tarih: 2 Kasım 2025
(Nashville, Tennessee) [ABD]
Tarih: 2 Kasım 2025
Oktoberfest
(Münih, Almanya) [AVRUPA]
Tarih: 20 Eylül - 5 Ekim 2025
(Münih, Almanya) [AVRUPA]
Tarih: 20 Eylül - 5 Ekim 2025
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