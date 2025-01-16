https://anlatilaninotesi.com.tr/20250116/isid-2025-yilinda-hedef-alacagi-noktalari-duyurdu-festival-ve-etkinlikler-siralandi-1092767010.html

IŞİD, 2025 yılında hedef alacağı noktaları duyurdu: Festival ve etkinlikler sıralandı

IŞİD, 2025 yılında hedef alacağı noktaları duyurdu: Festival ve etkinlikler sıralandı

Sputnik Türkiye

IŞİD'in uzantısı olarak faaliyet gösteren DEAŞ-K bağlantılı medya kuruluşları, Batı kamuoyunda büyük yankı uyandıran bir duyuruya imza attı. Terör örgütü, 2025... 16.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-16T23:32+0300

2025-01-16T23:32+0300

2025-01-16T23:33+0300

dünya

işid

işid saldırısı

işid militanları

terör

terör örgütü

terör saldırısı

terör örgütleri

terör hücresi

terör örgütü üyeliği

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IŞİD tarafından yayımlanan posterde festival ve etkinliklere saldırı düzenleneceği açıklandı.Terör örgütü DEAŞ-K bağlantılı medya kuruluşları, 2025 yılında hedef alınabilecek uluslararası festival ve etkinlikleri içeren bir tehdit listesi yayınladı. Liste, Avrupa ve ABD başta olmak üzere birçok ülkede güvenlik önlemlerinin artırılmasına ve kamuoyunda ciddi endişelere yol açtı.Saldırı düzenleneceği belirtilen noktalar şu şekilde:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240912/afganistanda-isid-saldirisi-14-olu-4-yarali-1087960799.html

almanya

abd

irlanda

birleşik krallık

italya

avusturya

ispanya

fransa

hollanda

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