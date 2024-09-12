https://anlatilaninotesi.com.tr/20240912/afganistanda-isid-saldirisi-14-olu-4-yarali-1087960799.html

Afganistan'da IŞİD saldırısı: 14 ölü 4 yaralı

Afganistan'da IŞİD saldırısı: 14 ölü 4 yaralı

Sputnik Türkiye

Afganistan'ın Daykundi ve Gor vilayetleri sınırında bulunan Karyudal bölgesinde IŞİD, Şii Hazaralara saldırı gerçekleştirdi. Saldırıda en az 14 kişinin... 12.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-12T23:52+0300

2024-09-12T23:52+0300

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Afganistan'da IŞİD saldırısında 14 kişi hayatını kaybederken 4 kişi ise yaralı olarak kurtuldu. TOLO News'a göre Afganistan İçişleri Bakanlığı sözcüsünün yaptığı açıklamada kimliği belirsiz silahlı kişiler tarafından düzenlenen silahlı saldırıda 14 kişi öldü, 4 kişi ise yaralandı. Saldırıyı IŞİD Telegram kanalı üzerinden üstlendiğini duyurdu.IŞİD-Horasan kolu saldırıyı düzenlediKerbelaya giden otobüsün fotoğraf çekme bahanesiyle durdurulduğu ardından IŞİD'in Horasan kolu tarafından araca silahlı saldırı düzenlendiği açıklandı. Taliban yetkilileri, IŞİD'in Horasan kolunu büyük ölçüde ezdiklerini iddia etse de, örgüt Afganistan'da saldırılar düzenlemeye devam ediyor.

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afganistan, işid, işid saldırısı, işid militanları, saldırı, silahlı saldırı, saldırı girişimi, asker, eyalet