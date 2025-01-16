https://anlatilaninotesi.com.tr/20250116/hamastan-ateskes-aciklamasi-turkiye-guney-afrika-cezayir-rusya-cin-ve-tum-ulkelere-tesekkurlerimizi-1092728667.html
Hamas'tan ateşkes açıklaması: 'Türkiye, Güney Afrika, Cezayir, Rusya, Çin ve tüm ülkelere teşekkürlerimizi sunuyoruz'
Hamas'tan ateşkes açıklaması: 'Türkiye, Güney Afrika, Cezayir, Rusya, Çin ve tüm ülkelere teşekkürlerimizi sunuyoruz'
Sputnik Türkiye
Hamas heyeti ateşkes ve esir takası anlaşmalarına onay vermesinin ardından Gazze’de Filistin haklarını ve mazlumları destekleyerek onurlu tutum sergileyen... 16.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-16T01:51+0300
2025-01-16T01:51+0300
2025-01-16T01:51+0300
israil- filistin çatışması
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Hamas heyeti, Gazze Şeridi'nde ateşkes ve esir takası anlaşması için aracılara onay verdiğini açıkladı. Hamas'ın yaptığı açıklamaya göre, heyet, aracılara ateşkes ve esir takası anlaşması konusundaki onayını iletti.Hamas, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe girmesi beklenen ateşkes anlaşmasını, İsrail ile yaşanan çatışmada bir dönüm noktası olarak nitelendirdi.Hamas, Telegram platformundan yaptığı açıklamada konuya ilişkin şu ifadelerde bulundu:'Türkiye, Güney Afrika, Cezayir, Rusya, Çin ve tüm ülkelere teşekkürlerimizi sunuyoruz'Hamas'ın Telegram hesabında yayınlanan paylaşımda, Siyasi Büro Üyesi Halil el-Hayye, Gazze’de Filistin haklarını ve mazlumları destekleyerek onurlu tutum sergileyen Türkiye, Güney Afrika, Cezayir, Rusya, Çin ve tüm ülkelere teşekkür etti.İsrail'in saldırıları sonucu Gazze Şeridi'nde yaşanan büyük yıkıma ilişkin ise Hayye, "Öncelikle Allah'ın yardımıyla, sonra da kardeşlerimizin, sevdiklerimizin ve destekçilerimizin yardımıyla Gazze'yi yeniden inşa edebiliriz" diye konuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250115/cumhurbaskani-erdogandan-ateskes-aciklamasi-gazzenin-kahraman-halkini-ve-yigit-evlatlarini-hurmetle-1092726876.html
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hamas, telegram, güney afrika, cezayir, türkiye, rusya, çin, israil, filistin
hamas, telegram, güney afrika, cezayir, türkiye, rusya, çin, israil, filistin
Hamas'tan ateşkes açıklaması: 'Türkiye, Güney Afrika, Cezayir, Rusya, Çin ve tüm ülkelere teşekkürlerimizi sunuyoruz'
Hamas heyeti ateşkes ve esir takası anlaşmalarına onay vermesinin ardından Gazze’de Filistin haklarını ve mazlumları destekleyerek onurlu tutum sergileyen Türkiye, Güney Afrika, Cezayir, Rusya, Çin ve tüm ülkelere teşekkür etti.
Hamas heyeti, Gazze Şeridi'nde ateşkes ve esir takası anlaşması için aracılara onay verdiğini açıkladı. Hamas'ın yaptığı açıklamaya göre, heyet, aracılara ateşkes ve esir takası anlaşması konusundaki onayını iletti.
Hamas, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe girmesi beklenen ateşkes anlaşmasını, İsrail ile yaşanan çatışmada bir dönüm noktası olarak nitelendirdi.
Hamas, Telegram platformundan yaptığı açıklamada konuya ilişkin şu ifadelerde bulundu:
"Ateşkes anlaşması, büyük Filistin halkımızın efsanevi kararlılığının ve Gazze Şeridi'nde 15 ayı aşkın süredir sürdürdüğümüz kahramanca direnişin meyvesidir. Gazze'ye yönelik saldırıyı durdurma anlaşması, halkımız, direnişimiz, ulusumuz ve dünyanın özgür insanları için bir başarıdır ve halkımızın kurtuluş ve ülkeye geri dönüş hedeflerine ulaşma yolunda düşmanla (İsrail ile) çatışmada bir dönüm noktasıdır."
'Türkiye, Güney Afrika, Cezayir, Rusya, Çin ve tüm ülkelere teşekkürlerimizi sunuyoruz'
Hamas'ın Telegram hesabında yayınlanan paylaşımda, Siyasi Büro Üyesi Halil el-Hayye, Gazze’de Filistin haklarını ve mazlumları destekleyerek onurlu tutum sergileyen Türkiye, Güney Afrika, Cezayir, Rusya, Çin ve tüm ülkelere teşekkür etti.
İsrail'in saldırıları sonucu Gazze Şeridi'nde yaşanan büyük yıkıma ilişkin ise Hayye, "Öncelikle Allah'ın yardımıyla, sonra da kardeşlerimizin, sevdiklerimizin ve destekçilerimizin yardımıyla Gazze'yi yeniden inşa edebiliriz" diye konuştu.