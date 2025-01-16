https://anlatilaninotesi.com.tr/20250116/hamastan-ateskes-aciklamasi-turkiye-guney-afrika-cezayir-rusya-cin-ve-tum-ulkelere-tesekkurlerimizi-1092728667.html

Hamas'tan ateşkes açıklaması: 'Türkiye, Güney Afrika, Cezayir, Rusya, Çin ve tüm ülkelere teşekkürlerimizi sunuyoruz'

Hamas'tan ateşkes açıklaması: 'Türkiye, Güney Afrika, Cezayir, Rusya, Çin ve tüm ülkelere teşekkürlerimizi sunuyoruz'

Sputnik Türkiye

Hamas heyeti ateşkes ve esir takası anlaşmalarına onay vermesinin ardından Gazze’de Filistin haklarını ve mazlumları destekleyerek onurlu tutum sergileyen... 16.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-16T01:51+0300

2025-01-16T01:51+0300

2025-01-16T01:51+0300

israil- filistin çatışması

hamas

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Hamas heyeti, Gazze Şeridi'nde ateşkes ve esir takası anlaşması için aracılara onay verdiğini açıkladı. Hamas'ın yaptığı açıklamaya göre, heyet, aracılara ateşkes ve esir takası anlaşması konusundaki onayını iletti.Hamas, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe girmesi beklenen ateşkes anlaşmasını, İsrail ile yaşanan çatışmada bir dönüm noktası olarak nitelendirdi.Hamas, Telegram platformundan yaptığı açıklamada konuya ilişkin şu ifadelerde bulundu:'Türkiye, Güney Afrika, Cezayir, Rusya, Çin ve tüm ülkelere teşekkürlerimizi sunuyoruz'Hamas'ın Telegram hesabında yayınlanan paylaşımda, Siyasi Büro Üyesi Halil el-Hayye, Gazze’de Filistin haklarını ve mazlumları destekleyerek onurlu tutum sergileyen Türkiye, Güney Afrika, Cezayir, Rusya, Çin ve tüm ülkelere teşekkür etti.İsrail'in saldırıları sonucu Gazze Şeridi'nde yaşanan büyük yıkıma ilişkin ise Hayye, "Öncelikle Allah'ın yardımıyla, sonra da kardeşlerimizin, sevdiklerimizin ve destekçilerimizin yardımıyla Gazze'yi yeniden inşa edebiliriz" diye konuştu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250115/cumhurbaskani-erdogandan-ateskes-aciklamasi-gazzenin-kahraman-halkini-ve-yigit-evlatlarini-hurmetle-1092726876.html

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hamas, telegram, güney afrika, cezayir, türkiye, rusya, çin, israil, filistin