https://anlatilaninotesi.com.tr/20250115/cumhurbaskani-erdogandan-ateskes-aciklamasi-gazzenin-kahraman-halkini-ve-yigit-evlatlarini-hurmetle-1092726876.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ateşkes açıklaması: 'Gazze’nin kahraman halkını ve yiğit evlatlarını hürmetle selamlıyoruz'
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ateşkes açıklaması: 'Gazze’nin kahraman halkını ve yiğit evlatlarını hürmetle selamlıyoruz'
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hamas ve İsrail arasında yapılan ateşkes anlaşmasına ilişkin yaptığı paylaşımda, "Filistin Direniş Hareketi HAMAS ile İsrail arasındaki... 15.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-15T23:22+0300
2025-01-15T23:22+0300
2025-01-15T23:41+0300
israil- filistin çatışması
türkiye
recep tayyip erdoğan
gazze
israil
hamas
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sosyal medya hesabı X'ten yapılan açıklamada, "Filistin Direniş Hareketi HAMAS ile İsrail arasındaki ateşkes görüşmelerinin anlaşmayla sonuçlanmasını memnuniyetle karşılıyoruz" cümlesi yer aldı."Anlaşmanın, Filistinli kardeşlerimiz başta olmak üzere bölgemiz ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını, kalıcı barış ve istikrara kapı aralamasını temenni ediyoruz" denilen açıklamada şu cümleler kaydedildi:Söz konusu açıklama, "Bu vesileyle Gazze’nin topraklarını mübarek kanlarıyla sulayan tüm şehitlerimizi rahmetle yâd ediyor, ateşkes anlaşmasının hayırlı olmasını Rabb’imden niyaz ediyorum" cümlesiyle sonlandırıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250115/bm-genel-sekreteri-guterresten-ateskes-aciklamasi-iki-devletli-cozumu-insa-etme-cagrisinda-1092726234.html
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türkiye, recep tayyip erdoğan, gazze, israil, hamas
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ateşkes açıklaması: 'Gazze’nin kahraman halkını ve yiğit evlatlarını hürmetle selamlıyoruz'
23:22 15.01.2025 (güncellendi: 23:41 15.01.2025)
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hamas ve İsrail arasında yapılan ateşkes anlaşmasına ilişkin yaptığı paylaşımda, "Filistin Direniş Hareketi HAMAS ile İsrail arasındaki ateşkes görüşmelerinin anlaşmayla sonuçlanmasını memnuniyetle karşılıyoruz" cümlesini kaydetti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sosyal medya hesabı X'ten yapılan açıklamada, "Filistin Direniş Hareketi HAMAS ile İsrail arasındaki ateşkes görüşmelerinin anlaşmayla sonuçlanmasını memnuniyetle karşılıyoruz" cümlesi yer aldı.
"Anlaşmanın, Filistinli kardeşlerimiz başta olmak üzere bölgemiz ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını, kalıcı barış ve istikrara kapı aralamasını temenni ediyoruz" denilen açıklamada şu cümleler kaydedildi:
İsrail’in hukuk ve insanlık dışı saldırıları karşısında topraklarını ve özgürlüklerini cesaretle savunan Gazze’nin kahraman halkını ve yiğit evlatlarını hürmetle selamlıyoruz.
Türkiye olarak zulme ve zalime karşı mücadelelerinde Filistinli kardeşlerimizi bir an olsun yalnız bırakmadık.
İnşallah bundan sonra da Gazze halkının yanında olacak, Gazze’nin yaralarını sarması ve yeniden ayağa kalkması için tüm imkânlarımızı seferber edeceğiz.
Söz konusu açıklama, "Bu vesileyle Gazze’nin topraklarını mübarek kanlarıyla sulayan tüm şehitlerimizi rahmetle yâd ediyor, ateşkes anlaşmasının hayırlı olmasını Rabb’imden niyaz ediyorum" cümlesiyle sonlandırıldı.