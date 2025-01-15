https://anlatilaninotesi.com.tr/20250115/cumhurbaskani-erdogandan-ateskes-aciklamasi-gazzenin-kahraman-halkini-ve-yigit-evlatlarini-hurmetle-1092726876.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ateşkes açıklaması: 'Gazze’nin kahraman halkını ve yiğit evlatlarını hürmetle selamlıyoruz'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ateşkes açıklaması: 'Gazze’nin kahraman halkını ve yiğit evlatlarını hürmetle selamlıyoruz'

Sputnik Türkiye

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hamas ve İsrail arasında yapılan ateşkes anlaşmasına ilişkin yaptığı paylaşımda, "Filistin Direniş Hareketi HAMAS ile İsrail arasındaki... 15.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-15T23:22+0300

2025-01-15T23:22+0300

2025-01-15T23:41+0300

israil- filistin çatışması

türkiye

recep tayyip erdoğan

gazze

israil

hamas

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sosyal medya hesabı X'ten yapılan açıklamada, "Filistin Direniş Hareketi HAMAS ile İsrail arasındaki ateşkes görüşmelerinin anlaşmayla sonuçlanmasını memnuniyetle karşılıyoruz" cümlesi yer aldı."Anlaşmanın, Filistinli kardeşlerimiz başta olmak üzere bölgemiz ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını, kalıcı barış ve istikrara kapı aralamasını temenni ediyoruz" denilen açıklamada şu cümleler kaydedildi:Söz konusu açıklama, "Bu vesileyle Gazze’nin topraklarını mübarek kanlarıyla sulayan tüm şehitlerimizi rahmetle yâd ediyor, ateşkes anlaşmasının hayırlı olmasını Rabb’imden niyaz ediyorum" cümlesiyle sonlandırıldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250115/bm-genel-sekreteri-guterresten-ateskes-aciklamasi-iki-devletli-cozumu-insa-etme-cagrisinda-1092726234.html

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türkiye, recep tayyip erdoğan, gazze, israil, hamas