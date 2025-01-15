Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ateşkes açıklaması: 'Gazze’nin kahraman halkını ve yiğit evlatlarını hürmetle selamlıyoruz'

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
'CHP, "kırmızı kart" kampanyası potansiyelini kullanamadı'
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Boşanmak için de kredi gerekecek
09:06
111 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
13 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
17 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Gönül Boran Özüpak: ‘Emekli ve emekçiler aza kanaat etme konusunda Nobel ödülüne aday’
12:05
83 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
En saçma takıntınız ne?
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Yapay zeka teknolojisi ne boyutta?
14:05
53 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
ÖZEL HABER
İBB açıkladı: Toplu ulaşıma zam
15:09
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
4 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
5 dk
SESLİ HABER
Beyaz yakalılardan 4 kat fazla kazanıyorlar: Mesleği yapabilmek için bunları gözden çıkarmak gerek
17:41
3 dk
SESLİ HABER
Ayasofya'nın yer altındaki sırları aydınlanıyor
17:52
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
11 dk
SESLİ HABER
Tutuklu devlet başkanı Güney Kore tarihine geçti
18:16
3 dk
ÖZEL HABER
Bebek bezinde bile var: Pestisit nedir? Nasıl temizlenir?
18:26
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
5 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:06
83 dk
ARAMIZDAN AYRILANLAR
Türk edebiyatının mavi gözlü devi
20:30
15 dk
BİR ROCK MÜZİK EFSANESİ
The Cranberries'ten daha fazlası
22:33
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
1 dk
SEYİR HALİ
Ali Çağatay'la Seyir Hali
07:01
119 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
1 dk
YERİ VE ZAMANI
Güçlü Özgan'la Yeri ve Zamanı
09:05
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
YAZI - YORUM
Fethi Yılmaz'la Yazı - Yorum
11:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
1 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
83 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
1 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
Serhat Ayan'la Yapay Zeka Günlüğü
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250115/cumhurbaskani-erdogandan-ateskes-aciklamasi-gazzenin-kahraman-halkini-ve-yigit-evlatlarini-hurmetle-1092726876.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ateşkes açıklaması: 'Gazze’nin kahraman halkını ve yiğit evlatlarını hürmetle selamlıyoruz'
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ateşkes açıklaması: 'Gazze’nin kahraman halkını ve yiğit evlatlarını hürmetle selamlıyoruz'
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hamas ve İsrail arasında yapılan ateşkes anlaşmasına ilişkin yaptığı paylaşımda, "Filistin Direniş Hareketi HAMAS ile İsrail arasındaki... 15.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-15T23:22+0300
2025-01-15T23:41+0300
israil- filistin çatışması
türkiye
recep tayyip erdoğan
gazze
israil
hamas
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/19/1092011106_0:188:2973:1860_1920x0_80_0_0_cf8dd394daac4a57d4389bf54f1a7017.jpg
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sosyal medya hesabı X'ten yapılan açıklamada, "Filistin Direniş Hareketi HAMAS ile İsrail arasındaki ateşkes görüşmelerinin anlaşmayla sonuçlanmasını memnuniyetle karşılıyoruz" cümlesi yer aldı."Anlaşmanın, Filistinli kardeşlerimiz başta olmak üzere bölgemiz ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını, kalıcı barış ve istikrara kapı aralamasını temenni ediyoruz" denilen açıklamada şu cümleler kaydedildi:Söz konusu açıklama, "Bu vesileyle Gazze’nin topraklarını mübarek kanlarıyla sulayan tüm şehitlerimizi rahmetle yâd ediyor, ateşkes anlaşmasının hayırlı olmasını Rabb’imden niyaz ediyorum" cümlesiyle sonlandırıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250115/bm-genel-sekreteri-guterresten-ateskes-aciklamasi-iki-devletli-cozumu-insa-etme-cagrisinda-1092726234.html
gazze
israil
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/19/1092011106_122:0:2853:2048_1920x0_80_0_0_9fa56af2be95a7eb4c5535e29ffec4b5.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
türkiye, recep tayyip erdoğan, gazze, israil, hamas
türkiye, recep tayyip erdoğan, gazze, israil, hamas

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ateşkes açıklaması: 'Gazze’nin kahraman halkını ve yiğit evlatlarını hürmetle selamlıyoruz'

23:22 15.01.2025 (güncellendi: 23:41 15.01.2025)
© AACumhurbaşkanı Erdoğan
Cumhurbaşkanı Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 15.01.2025
© AA
Abone ol
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hamas ve İsrail arasında yapılan ateşkes anlaşmasına ilişkin yaptığı paylaşımda, "Filistin Direniş Hareketi HAMAS ile İsrail arasındaki ateşkes görüşmelerinin anlaşmayla sonuçlanmasını memnuniyetle karşılıyoruz" cümlesini kaydetti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sosyal medya hesabı X'ten yapılan açıklamada, "Filistin Direniş Hareketi HAMAS ile İsrail arasındaki ateşkes görüşmelerinin anlaşmayla sonuçlanmasını memnuniyetle karşılıyoruz" cümlesi yer aldı.
"Anlaşmanın, Filistinli kardeşlerimiz başta olmak üzere bölgemiz ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını, kalıcı barış ve istikrara kapı aralamasını temenni ediyoruz" denilen açıklamada şu cümleler kaydedildi:

İsrail’in hukuk ve insanlık dışı saldırıları karşısında topraklarını ve özgürlüklerini cesaretle savunan Gazze’nin kahraman halkını ve yiğit evlatlarını hürmetle selamlıyoruz.

Türkiye olarak zulme ve zalime karşı mücadelelerinde Filistinli kardeşlerimizi bir an olsun yalnız bırakmadık.

İnşallah bundan sonra da Gazze halkının yanında olacak, Gazze’nin yaralarını sarması ve yeniden ayağa kalkması için tüm imkânlarımızı seferber edeceğiz.

Söz konusu açıklama, "Bu vesileyle Gazze’nin topraklarını mübarek kanlarıyla sulayan tüm şehitlerimizi rahmetle yâd ediyor, ateşkes anlaşmasının hayırlı olmasını Rabb’imden niyaz ediyorum" cümlesiyle sonlandırıldı.
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres - Sputnik Türkiye, 1920, 15.01.2025
İsrail- Filistin çatışması
BM Genel Sekreteri Guterres'ten ateşkes açıklaması: 'İki devletli çözümü inşa etme çağrısında bulunuyorum'
23:08
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала