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Belediye bozuk ürünleri tespit etti: İki zincir market 3 gün kapatıldı
Belediye bozuk ürünleri tespit etti: İki zincir market 3 gün kapatıldı
Sputnik Türkiye
Gaziantep Şahinbey Belediyesi, halk sağlığını hiçe sayan marketlere müsaade etmeyerek, son kullanma tarihi geçmiş ürün satan iki zincir marketin şubesine 3 gün... 16.01.2025, Sputnik Türkiye
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Gaziantep Şahinbey Belediyesi, halk sağlığını korumak için son kullanma tarihi geçmiş ürün satan marketlere kapatma cezası verdi.Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, ilçede halkın sağlığını tehdit eden işletmelere yönelik sıkı denetimler gerçekleştirdiklerini açıkladı. Başkan Tahmazoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, ilçede son kullanma tarihi geçmiş ve bozuk gıda satan işletmelere yönelik denetimlerin artırıldığını belirtti.Bu kapsamda son altı ayda 31 bin 500 iş yeri denetlenirken, 3 bin 102 iş yerine yasal işlem uygulandığı ifade edildi. Denetimlerde toplamda 181 bin son kullanma tarihi geçmiş ve bozuk gıda ürününe el konulurken, 30 ton civarında bozuk gıda bertaraf edildi. Başkan Tahmazoğlu, denetimlerin amacının iş yerlerine ceza kesmek olmadığını, halkın sağlığını korumak ve düzeni sağlamak olduğunu vurguladı.Tahmazoğlu, belediye meclisinde alınan yeni karar doğrultusunda, son kullanma tarihi geçen ve bozuk ürün satan işletmelere birinci tespitte 3 gün, ikinci tespitte bir hafta ve üçüncü kez tespit durumunda ise iş yerini faaliyetten men edeceklerini ve ruhsatını iptal edeceklerini duyurdu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250116/bakanlik-yeni-listeyi-duyurdu-unlu-peynir-markalarinda-mantar-ilaci-tespit-edildi-1092725773.html
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gaziantep, gaziantep büyükşehir belediyesi, gaziantep valiliği, şahinbey, şahinbey ilçesi, zabıta, gıda, helal gıda, gıda fiyatları, gıda zehirlenmesi, gıda ürünü, gıda krizi
gaziantep, gaziantep büyükşehir belediyesi, gaziantep valiliği, şahinbey, şahinbey ilçesi, zabıta, gıda, helal gıda, gıda fiyatları, gıda zehirlenmesi, gıda ürünü, gıda krizi

Belediye bozuk ürünleri tespit etti: İki zincir market 3 gün kapatıldı

21:16 16.01.2025
© AAMarket
Market - Sputnik Türkiye, 1920, 16.01.2025
© AA
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Gaziantep Şahinbey Belediyesi, halk sağlığını hiçe sayan marketlere müsaade etmeyerek, son kullanma tarihi geçmiş ürün satan iki zincir marketin şubesine 3 gün kapatma cezası verdi. Belediye zabıta ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu, tarihi geçmiş ürünler nedeniyle uygulanan cezalar sosyal medyada gündem oldu.
Gaziantep Şahinbey Belediyesi, halk sağlığını korumak için son kullanma tarihi geçmiş ürün satan marketlere kapatma cezası verdi.
Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, ilçede halkın sağlığını tehdit eden işletmelere yönelik sıkı denetimler gerçekleştirdiklerini açıkladı. Başkan Tahmazoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, ilçede son kullanma tarihi geçmiş ve bozuk gıda satan işletmelere yönelik denetimlerin artırıldığını belirtti.
Bu kapsamda son altı ayda 31 bin 500 iş yeri denetlenirken, 3 bin 102 iş yerine yasal işlem uygulandığı ifade edildi. Denetimlerde toplamda 181 bin son kullanma tarihi geçmiş ve bozuk gıda ürününe el konulurken, 30 ton civarında bozuk gıda bertaraf edildi. Başkan Tahmazoğlu, denetimlerin amacının iş yerlerine ceza kesmek olmadığını, halkın sağlığını korumak ve düzeni sağlamak olduğunu vurguladı.
Tahmazoğlu, belediye meclisinde alınan yeni karar doğrultusunda, son kullanma tarihi geçen ve bozuk ürün satan işletmelere birinci tespitte 3 gün, ikinci tespitte bir hafta ve üçüncü kez tespit durumunda ise iş yerini faaliyetten men edeceklerini ve ruhsatını iptal edeceklerini duyurdu.
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