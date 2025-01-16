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Banka kartı kararı Resmi Gazete'de yayımlandı, artık zorunlu: Bugünden itibaren yürürlükte
Banka kartı kararı Resmi Gazete'de yayımlandı, artık zorunlu: Bugünden itibaren yürürlükte
Sputnik Türkiye
Resmi Gazete’de yayımlanan karar ile kamu kurumlarının tüm ödeme işlemlerinde yerli ödeme sistemi TROY’un kullanımı zorunlu hale getirildi. Emekli maaşlarından... 16.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-16T07:50+0300
2025-01-16T07:50+0300
ekonomi
resmi gazete
emekli maaşı
burs
banka kartı
kamu
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Türkiye’nin milli ödeme sistemi TROY, Resmi Gazete’de yayımlanan kararla kamu kurumları için zorunlu hale getirildi. Emekli maaşı, sosyal yardımlar, öğrencilere yapılan burs ve kredi ödemeleri gibi tüm kamu kaynaklı işlemlerde artık TROY altyapısı kullanılacak.Yeni düzenlemeye göre, kamu bankalarının yeni kart taleplerinde ve mevcut kartların yenilenmesinde aksi belirtilmedikçe TROY sistemine geçiş yapılacak.Bu düzenlemenin Türkiye’nin ekonomik güvenliğini artırma hedefiyle alındığını açıklandı. Yerli ödeme sistemlerinin yaygınlaşmasıyla ekonomik kaynakların yurt içinde kalması sağlanacak ve dışa bağımlılık azaltılacak.Bu karar, hem kamu harcamalarının daha güvenli bir altyapıya taşınmasını hem de yerli teknolojilerin desteklenmesini amaçlıyor.Hangi ödemeler TROY ile yapılacak?Resmi Gazete’de belirtilen düzenleme kapsamında kamu kurumlarının gerçekleştireceği tüm ödemeler artık TROY sistemi üzerinden yapılacak. Buna göre:Kamu bankaları ile yapılan tüm protokoller ve yeni düzenlemeler bu kapsamda yenilenecek. Yayımlanan karar ile TROY kart kullanımına geçiş bugünden itibaren resmen başladı. Kamu kurumları ve vatandaşlar, ödeme işlemlerinde yerli altyapıdan yararlanacak.
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resmi gazete, emekli maaşı, burs, banka kartı, kamu
resmi gazete, emekli maaşı, burs, banka kartı, kamu

Banka kartı kararı Resmi Gazete'de yayımlandı, artık zorunlu: Bugünden itibaren yürürlükte

07:50 16.01.2025
© AABanka kartı
Banka kartı - Sputnik Türkiye, 1920, 16.01.2025
© AA
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Resmi Gazete’de yayımlanan karar ile kamu kurumlarının tüm ödeme işlemlerinde yerli ödeme sistemi TROY’un kullanımı zorunlu hale getirildi. Emekli maaşlarından sosyal yardımlara, kredi ve burs ödemelerine kadar kamu kaynaklı tüm ödemeler artık yerli altyapı ile yapılacak.
Türkiye’nin milli ödeme sistemi TROY, Resmi Gazete’de yayımlanan kararla kamu kurumları için zorunlu hale getirildi. Emekli maaşı, sosyal yardımlar, öğrencilere yapılan burs ve kredi ödemeleri gibi tüm kamu kaynaklı işlemlerde artık TROY altyapısı kullanılacak.
Yeni düzenlemeye göre, kamu bankalarının yeni kart taleplerinde ve mevcut kartların yenilenmesinde aksi belirtilmedikçe TROY sistemine geçiş yapılacak.
Bu düzenlemenin Türkiye’nin ekonomik güvenliğini artırma hedefiyle alındığını açıklandı. Yerli ödeme sistemlerinin yaygınlaşmasıyla ekonomik kaynakların yurt içinde kalması sağlanacak ve dışa bağımlılık azaltılacak.
Bu karar, hem kamu harcamalarının daha güvenli bir altyapıya taşınmasını hem de yerli teknolojilerin desteklenmesini amaçlıyor.

Hangi ödemeler TROY ile yapılacak?

Resmi Gazete’de belirtilen düzenleme kapsamında kamu kurumlarının gerçekleştireceği tüm ödemeler artık TROY sistemi üzerinden yapılacak. Buna göre:
Emekli maaş ödemeleri
Kredi ve burs ödemeleri
Sosyal yardımlar
Esnaf destek ödemeleri
Kamu bankaları ile yapılan tüm protokoller ve yeni düzenlemeler bu kapsamda yenilenecek. Yayımlanan karar ile TROY kart kullanımına geçiş bugünden itibaren resmen başladı. Kamu kurumları ve vatandaşlar, ödeme işlemlerinde yerli altyapıdan yararlanacak.
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