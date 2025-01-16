https://anlatilaninotesi.com.tr/20250116/banka-karti-karari-resmi-gazetede-yayimlandi-artik-zorunlu-bugunden-itibaren-yururlukte-1092733239.html

Banka kartı kararı Resmi Gazete'de yayımlandı, artık zorunlu: Bugünden itibaren yürürlükte

Banka kartı kararı Resmi Gazete'de yayımlandı, artık zorunlu: Bugünden itibaren yürürlükte

Sputnik Türkiye

Resmi Gazete’de yayımlanan karar ile kamu kurumlarının tüm ödeme işlemlerinde yerli ödeme sistemi TROY’un kullanımı zorunlu hale getirildi. Emekli maaşlarından... 16.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-16T07:50+0300

2025-01-16T07:50+0300

2025-01-16T07:50+0300

ekonomi

resmi gazete

emekli maaşı

burs

banka kartı

kamu

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Türkiye’nin milli ödeme sistemi TROY, Resmi Gazete’de yayımlanan kararla kamu kurumları için zorunlu hale getirildi. Emekli maaşı, sosyal yardımlar, öğrencilere yapılan burs ve kredi ödemeleri gibi tüm kamu kaynaklı işlemlerde artık TROY altyapısı kullanılacak.Yeni düzenlemeye göre, kamu bankalarının yeni kart taleplerinde ve mevcut kartların yenilenmesinde aksi belirtilmedikçe TROY sistemine geçiş yapılacak.Bu düzenlemenin Türkiye’nin ekonomik güvenliğini artırma hedefiyle alındığını açıklandı. Yerli ödeme sistemlerinin yaygınlaşmasıyla ekonomik kaynakların yurt içinde kalması sağlanacak ve dışa bağımlılık azaltılacak.Bu karar, hem kamu harcamalarının daha güvenli bir altyapıya taşınmasını hem de yerli teknolojilerin desteklenmesini amaçlıyor.Hangi ödemeler TROY ile yapılacak?Resmi Gazete’de belirtilen düzenleme kapsamında kamu kurumlarının gerçekleştireceği tüm ödemeler artık TROY sistemi üzerinden yapılacak. Buna göre:Kamu bankaları ile yapılan tüm protokoller ve yeni düzenlemeler bu kapsamda yenilenecek. Yayımlanan karar ile TROY kart kullanımına geçiş bugünden itibaren resmen başladı. Kamu kurumları ve vatandaşlar, ödeme işlemlerinde yerli altyapıdan yararlanacak.

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resmi gazete, emekli maaşı, burs, banka kartı, kamu