https://anlatilaninotesi.com.tr/20250116/emekli-bayram-ikramiyelerine-duzenleme-geliyor-kulislerdeki-rakam-ortaya-cikti-1092732260.html

Emekli bayram ikramiyelerine düzenleme geliyor: Kulislerdeki rakam ortaya çıktı

Emekli bayram ikramiyelerine düzenleme geliyor: Kulislerdeki rakam ortaya çıktı

Sputnik Türkiye

Emekli ikramiyeleri gündeme gelen konulardan biri... SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yılın belli dönemlerde verilen ikramiyelerin ne kadar olacağı merak konusu... 16.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-16T06:55+0300

2025-01-16T06:55+0300

2025-01-16T06:55+0300

ekonomi

emekli

emekli ikramiyesi

emekli maaşı

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Emekli bayram ikramiyeleri ile ilgili bir düzenleme hazırlığı var. Ancak bütçe dengeleri dikkate alındığında, artış oranlarının sınırlı tutulacağı ifade ediliyor. Kaynaklara göre, ikramiyelerin 4 bin TL’yi aşmayacağı vurgulandı.Habertürk'ün haberine göre geçtiğimiz yıl, emeklilere iki dini bayramda 3’er bin TL bayram ikramiyesi ödenmişti. Bu yıl ise emekliler en az 5 bin TL’lik bir ikramiye beklerken, hükümet kaynakları böyle bir artışın gerçekleşmeyeceğini işaret ediyor.16 milyonu aşkın emekli, bu yılın başında yapılan zamların ardından yeni maaşlarını beklerken, bayram ikramiyelerine odaklandı. Emekliler, Ramazan Bayramı öncesinde açıklanacak ikramiye tutarlarını sabırsızlıkla bekliyor. Geçim sıkıntısı çeken emekliler, hükümetin bu konuda adım atmasını talep ediyor.Bu yıl Ramazan Bayramı 30 Mart’ta, Kurban Bayramı ise 6 Haziran’da kutlanacak. İkramiyelerle ilgili düzenleme yasal süreç gerektiriyor ve Meclis gündemindeki kanun teklifinin yasalaşması bekleniyor.Emekli bayram ikramiyesi için 4 bin TL sinyaliHükümet yetkilileri, emekli bayram ikramiyeleriyle ilgili kesin bir çalışma bulunmadığını, ancak süreç içinde bu konunun değerlendirileceğini belirtiyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın müdahalesiyle yapılacak bir düzenlemede, ikramiyelerin en fazla 4 bin TL’ye çıkarılabileceği öngörülüyor.Bu artışın gerçekleşmesi durumunda, iki bayramda toplam 128 milyar TL’lik bir kaynak gerektiği hesaplanıyor. Kaynağın bütçeden ayrılabileceği ya da dış borçlanmaya gidilebileceği ifade ediliyor.500 TL’lik artış bekleniyorHükümet içinde, emekli ikramiyelerine 500 TL’lik bir artış yapılması yönünde görüş birliği var. Geçtiğimiz yıl Hazine, ikramiyeleri öderken borçlanma yoluna gitmişti. Bu yıl da benzer bir senaryonun gündeme gelmesi muhtemel.Eğer ikramiyeler 4 bin TL’ye çıkarılırsa, emekliler bir nebze olsun rahatlayacak ancak beklentiler tam anlamıyla karşılanmış olmayacak.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250116/en-dusuk-emekli-maasinda-yeni-gelisme-zamli-maaslar-e-devlete-yuklendi-emeklilere-odeme-takvimi-1092730676.html

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