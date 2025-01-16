Emekli bayram ikramiyelerine düzenleme geliyor: Kulislerdeki rakam ortaya çıktı

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
'CHP, "kırmızı kart" kampanyası potansiyelini kullanamadı'
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Boşanmak için de kredi gerekecek
09:06
111 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
13 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
17 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Gönül Boran Özüpak: ‘Emekli ve emekçiler aza kanaat etme konusunda Nobel ödülüne aday’
12:05
83 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
En saçma takıntınız ne?
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Yapay zeka teknolojisi ne boyutta?
14:05
53 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
ÖZEL HABER
İBB açıkladı: Toplu ulaşıma zam
15:09
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
4 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
5 dk
SESLİ HABER
Beyaz yakalılardan 4 kat fazla kazanıyorlar: Mesleği yapabilmek için bunları gözden çıkarmak gerek
17:41
3 dk
SESLİ HABER
Ayasofya'nın yer altındaki sırları aydınlanıyor
17:52
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
11 dk
SESLİ HABER
Tutuklu devlet başkanı Güney Kore tarihine geçti
18:16
3 dk
ÖZEL HABER
Bebek bezinde bile var: Pestisit nedir? Nasıl temizlenir?
18:26
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
5 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:06
83 dk
ARAMIZDAN AYRILANLAR
Türk edebiyatının mavi gözlü devi
20:30
15 dk
BİR ROCK MÜZİK EFSANESİ
The Cranberries'ten daha fazlası
22:33
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
7 dk
SEYİR HALİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ateşkes açıklaması
07:08
112 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
1 dk
YERİ VE ZAMANI
Güçlü Özgan'la Yeri ve Zamanı
09:05
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
YAZI - YORUM
Fethi Yılmaz'la Yazı - Yorum
11:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
1 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
83 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
1 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
Serhat Ayan'la Yapay Zeka Günlüğü
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250116/emekli-bayram-ikramiyelerine-duzenleme-geliyor-kulislerdeki-rakam-ortaya-cikti-1092732260.html
Emekli bayram ikramiyelerine düzenleme geliyor: Kulislerdeki rakam ortaya çıktı
Emekli bayram ikramiyelerine düzenleme geliyor: Kulislerdeki rakam ortaya çıktı
Sputnik Türkiye
Emekli ikramiyeleri gündeme gelen konulardan biri... SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yılın belli dönemlerde verilen ikramiyelerin ne kadar olacağı merak konusu... 16.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-16T06:55+0300
2025-01-16T06:55+0300
ekonomi
emekli
emekli ikramiyesi
emekli maaşı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/04/1088811707_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_33679cb2450ae30a275db647f9321e3b.jpg
Emekli bayram ikramiyeleri ile ilgili bir düzenleme hazırlığı var. Ancak bütçe dengeleri dikkate alındığında, artış oranlarının sınırlı tutulacağı ifade ediliyor. Kaynaklara göre, ikramiyelerin 4 bin TL’yi aşmayacağı vurgulandı.Habertürk'ün haberine göre geçtiğimiz yıl, emeklilere iki dini bayramda 3’er bin TL bayram ikramiyesi ödenmişti. Bu yıl ise emekliler en az 5 bin TL’lik bir ikramiye beklerken, hükümet kaynakları böyle bir artışın gerçekleşmeyeceğini işaret ediyor.16 milyonu aşkın emekli, bu yılın başında yapılan zamların ardından yeni maaşlarını beklerken, bayram ikramiyelerine odaklandı. Emekliler, Ramazan Bayramı öncesinde açıklanacak ikramiye tutarlarını sabırsızlıkla bekliyor. Geçim sıkıntısı çeken emekliler, hükümetin bu konuda adım atmasını talep ediyor.Bu yıl Ramazan Bayramı 30 Mart’ta, Kurban Bayramı ise 6 Haziran’da kutlanacak. İkramiyelerle ilgili düzenleme yasal süreç gerektiriyor ve Meclis gündemindeki kanun teklifinin yasalaşması bekleniyor.Emekli bayram ikramiyesi için 4 bin TL sinyaliHükümet yetkilileri, emekli bayram ikramiyeleriyle ilgili kesin bir çalışma bulunmadığını, ancak süreç içinde bu konunun değerlendirileceğini belirtiyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın müdahalesiyle yapılacak bir düzenlemede, ikramiyelerin en fazla 4 bin TL’ye çıkarılabileceği öngörülüyor.Bu artışın gerçekleşmesi durumunda, iki bayramda toplam 128 milyar TL’lik bir kaynak gerektiği hesaplanıyor. Kaynağın bütçeden ayrılabileceği ya da dış borçlanmaya gidilebileceği ifade ediliyor.500 TL’lik artış bekleniyorHükümet içinde, emekli ikramiyelerine 500 TL’lik bir artış yapılması yönünde görüş birliği var. Geçtiğimiz yıl Hazine, ikramiyeleri öderken borçlanma yoluna gitmişti. Bu yıl da benzer bir senaryonun gündeme gelmesi muhtemel.Eğer ikramiyeler 4 bin TL’ye çıkarılırsa, emekliler bir nebze olsun rahatlayacak ancak beklentiler tam anlamıyla karşılanmış olmayacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250116/en-dusuk-emekli-maasinda-yeni-gelisme-zamli-maaslar-e-devlete-yuklendi-emeklilere-odeme-takvimi-1092730676.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/04/1088811707_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_730f067684c37c2ccff73f17329b96e9.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
emekli bayram ikramiyesi 2025, emekli ikramiyesi ne kadar olacak, emekli maaşı zammı 2025, en düşük emekli maaşı 2025, ssk ve bağ-kur emeklisi zam oranı, emekli maaşı 14.469 tl, ramazan bayramı ikramiyesi 2025, kurban bayramı ikramiyesi 2025, emekli ikramiyesi ödeme tarihi, emekli maaşı artışı, emekli maaşı 2025, emekli maaşı zammı, emekli ikramiyesi, emekli bayram ikramiyesi
emekli bayram ikramiyesi 2025, emekli ikramiyesi ne kadar olacak, emekli maaşı zammı 2025, en düşük emekli maaşı 2025, ssk ve bağ-kur emeklisi zam oranı, emekli maaşı 14.469 tl, ramazan bayramı ikramiyesi 2025, kurban bayramı ikramiyesi 2025, emekli ikramiyesi ödeme tarihi, emekli maaşı artışı, emekli maaşı 2025, emekli maaşı zammı, emekli ikramiyesi, emekli bayram ikramiyesi

Emekli bayram ikramiyelerine düzenleme geliyor: Kulislerdeki rakam ortaya çıktı

06:55 16.01.2025
© AATürk Lirası
Türk Lirası - Sputnik Türkiye, 1920, 16.01.2025
© AA
Abone ol
Emekli ikramiyeleri gündeme gelen konulardan biri... SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yılın belli dönemlerde verilen ikramiyelerin ne kadar olacağı merak konusu oldu. Edinilen bilgilere göre, emekli bayram ikramiyeleri için düzenleme yapılacak. 16 milyon emeklinin gözü ikramiyelerdeyken 4 bin TL’ye çıkarılması gündemde.
Emekli bayram ikramiyeleri ile ilgili bir düzenleme hazırlığı var. Ancak bütçe dengeleri dikkate alındığında, artış oranlarının sınırlı tutulacağı ifade ediliyor. Kaynaklara göre, ikramiyelerin 4 bin TL’yi aşmayacağı vurgulandı.
Habertürk'ün haberine göre geçtiğimiz yıl, emeklilere iki dini bayramda 3’er bin TL bayram ikramiyesi ödenmişti. Bu yıl ise emekliler en az 5 bin TL’lik bir ikramiye beklerken, hükümet kaynakları böyle bir artışın gerçekleşmeyeceğini işaret ediyor.
16 milyonu aşkın emekli, bu yılın başında yapılan zamların ardından yeni maaşlarını beklerken, bayram ikramiyelerine odaklandı. Emekliler, Ramazan Bayramı öncesinde açıklanacak ikramiye tutarlarını sabırsızlıkla bekliyor. Geçim sıkıntısı çeken emekliler, hükümetin bu konuda adım atmasını talep ediyor.
Bu yıl Ramazan Bayramı 30 Mart’ta, Kurban Bayramı ise 6 Haziran’da kutlanacak. İkramiyelerle ilgili düzenleme yasal süreç gerektiriyor ve Meclis gündemindeki kanun teklifinin yasalaşması bekleniyor.

Emekli bayram ikramiyesi için 4 bin TL sinyali

Hükümet yetkilileri, emekli bayram ikramiyeleriyle ilgili kesin bir çalışma bulunmadığını, ancak süreç içinde bu konunun değerlendirileceğini belirtiyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın müdahalesiyle yapılacak bir düzenlemede, ikramiyelerin en fazla 4 bin TL’ye çıkarılabileceği öngörülüyor.
Bu artışın gerçekleşmesi durumunda, iki bayramda toplam 128 milyar TL’lik bir kaynak gerektiği hesaplanıyor. Kaynağın bütçeden ayrılabileceği ya da dış borçlanmaya gidilebileceği ifade ediliyor.

500 TL’lik artış bekleniyor

Hükümet içinde, emekli ikramiyelerine 500 TL’lik bir artış yapılması yönünde görüş birliği var. Geçtiğimiz yıl Hazine, ikramiyeleri öderken borçlanma yoluna gitmişti. Bu yıl da benzer bir senaryonun gündeme gelmesi muhtemel.
Eğer ikramiyeler 4 bin TL’ye çıkarılırsa, emekliler bir nebze olsun rahatlayacak ancak beklentiler tam anlamıyla karşılanmış olmayacak.
Emekli zam - Sputnik Türkiye, 1920, 16.01.2025
EKONOMİ
En düşük emekli maaşında yeni gelişme, zamlı maaşlar e-Devlet’e yüklendi: Emeklilere ödeme takvimi belli oldu
05:33
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала