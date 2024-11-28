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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241128/biden-yonetimi-ukraynada-askerlik-yasinin-18e-dusurulmesini-istiyor-1090908849.html
'Biden yönetimi, Ukrayna'da askerlik yaşının 18'e düşürülmesini istiyor'
'Biden yönetimi, Ukrayna'da askerlik yaşının 18'e düşürülmesini istiyor'
Sputnik Türkiye
ABD'li bir yetkili Associated Press'e isminin açıklanmaması kaydıyla verdiği demeçte, ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin, Ukrayna'ya askeri personel saflarına... 28.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-28T04:52+0300
2024-11-28T04:52+0300
ukrayna krizi
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ukrayna
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yaş
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ABD'li yetkili ayrıca Washington'a göre Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin çatışmadaki saf sayısı açısından oldukça geride olduğunu da sözlerine ekledi. Kendisi, ABD'nin, Ukrayna makamlarının 160 bin kişiyi daha çekmenin gerekli olduğu değerlendirmesini hafife aldığını düşündüğünü açıkladı.Nisan ayında, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, seferberlik yaşını 27'den 25'e düşüren bir yasayı imzalamıştı. Ağustos ayında ise Verkhovna Rada, seferberlik yaşını düşürmeyi planlamadıklarını açıklamıştı. Eylül ayında Verkhovna Rada üyesi Aleksey Gonçarenko, Ukrayna Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nın daha önce 'kısıtlı uygunluk' statüsüne sahip olan 25 yaş altındaki vatandaşların seferber edilmesini yasakladığını duyurmuştu.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de, ABD yönetiminin Ukrayna yönetimini seferberlik yaşını 18'e indirmeye zorlayacağını ifade etmişti. Ukrayna askeri komisyonlarının temsilcilerinin seferberlik çağındaki erkekleri genellikle zorla ve güç kullanarak minibüslerle bilinmeyen bir yere götürdüklerini gösteren videolar, sosyal medyada yaygın bir şekilde dolaşıyor. Ukrayna'da seferberliğin güçlendirilmesine ilişkin yasa, 18 Mayıs tarihinde yürürlüğe girmişti. Bu belge, askerlik hizmetiyle yükümlü olan herkesi, yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 60 gün içinde askerlik şubesinde bilgilerini güncellemekle yükümlü kılıyor. Bunun için bireylerin ya şahsen askerlik şubesine gelmesi ya da 'elektronik askerlik şubesine' kayıt yaptırması gerekiyor. Askerlik şubesi celbi şahsen tebellüğ edilmemiş olsa bile, celp tebliğ edilmiş sayılıyor. Tebligatın tarihi, belgenin şahsen tebliğ edilemediğine dair damganın vurulduğu tarih olarak kabul ediliyor. Yasa tasarısı, askerlik yükümlülüğü bulunan kişilerin askeri kimlik kartlarını her zaman yanlarında taşımalarını ve askeri veya polis memurlarının ilk talebinde ibraz etmelerini öngörüyor. Kaçak durumuna düşen kişiler, araç kullanma hakkından mahrum bırakılabiliyor. Terhis koşulları ise belgede belirtilmemiştir, bu durum bazı milletvekilleri arasında öfkeye neden olmuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241128/trumpin-mustakbel-ulusal-guvenlik-danismani-michael-waltz-ukraynada-muzakere-basinda-ateskes-1090908700.html
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abd, washington, ukrayna, askerlik, yaş
abd, washington, ukrayna, askerlik, yaş

'Biden yönetimi, Ukrayna'da askerlik yaşının 18'e düşürülmesini istiyor'

04:52 28.11.2024
© Sputnik / Evgeny Kotenko / Multimedya arşivine gidinUkrayna askerleri
Ukrayna askerleri - Sputnik Türkiye, 1920, 28.11.2024
© Sputnik / Evgeny Kotenko
/
Multimedya arşivine gidin
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ABD'li bir yetkili Associated Press'e isminin açıklanmaması kaydıyla verdiği demeçte, ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin, Ukrayna'ya askeri personel saflarına katılmak için askerlik yaş sınırını 25'ten 18'e düşürme çağrısını 'saf matematikle' açıkladığını söyledi.
ABD'li yetkili ayrıca Washington'a göre Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin çatışmadaki saf sayısı açısından oldukça geride olduğunu da sözlerine ekledi. Kendisi, ABD'nin, Ukrayna makamlarının 160 bin kişiyi daha çekmenin gerekli olduğu değerlendirmesini hafife aldığını düşündüğünü açıkladı.
Nisan ayında, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, seferberlik yaşını 27'den 25'e düşüren bir yasayı imzalamıştı. Ağustos ayında ise Verkhovna Rada, seferberlik yaşını düşürmeyi planlamadıklarını açıklamıştı. Eylül ayında Verkhovna Rada üyesi Aleksey Gonçarenko, Ukrayna Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nın daha önce 'kısıtlı uygunluk' statüsüne sahip olan 25 yaş altındaki vatandaşların seferber edilmesini yasakladığını duyurmuştu.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de, ABD yönetiminin Ukrayna yönetimini seferberlik yaşını 18'e indirmeye zorlayacağını ifade etmişti.
Ukrayna askeri komisyonlarının temsilcilerinin seferberlik çağındaki erkekleri genellikle zorla ve güç kullanarak minibüslerle bilinmeyen bir yere götürdüklerini gösteren videolar, sosyal medyada yaygın bir şekilde dolaşıyor.
Ukrayna'da seferberliğin güçlendirilmesine ilişkin yasa, 18 Mayıs tarihinde yürürlüğe girmişti. Bu belge, askerlik hizmetiyle yükümlü olan herkesi, yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 60 gün içinde askerlik şubesinde bilgilerini güncellemekle yükümlü kılıyor. Bunun için bireylerin ya şahsen askerlik şubesine gelmesi ya da 'elektronik askerlik şubesine' kayıt yaptırması gerekiyor.
Askerlik şubesi celbi şahsen tebellüğ edilmemiş olsa bile, celp tebliğ edilmiş sayılıyor. Tebligatın tarihi, belgenin şahsen tebliğ edilemediğine dair damganın vurulduğu tarih olarak kabul ediliyor. Yasa tasarısı, askerlik yükümlülüğü bulunan kişilerin askeri kimlik kartlarını her zaman yanlarında taşımalarını ve askeri veya polis memurlarının ilk talebinde ibraz etmelerini öngörüyor. Kaçak durumuna düşen kişiler, araç kullanma hakkından mahrum bırakılabiliyor. Terhis koşulları ise belgede belirtilmemiştir, bu durum bazı milletvekilleri arasında öfkeye neden olmuştu.
Rep. Michael Waltz, R-Fla., speaks to reporters in the spin room before a presidential debate between Republican presidential nominee former President Donald Trump and Democratic presidential nominee Vice President Kamala Harris, Tuesday, Sept. 10, 2024, in Philadelphia. (AP Photo/Matt Rourke) - Sputnik Türkiye, 1920, 28.11.2024
Ukrayna krizi
'Trump’ın müstakbel Ulusal Güvenlik Danışmanı Michael Waltz, Ukrayna'da müzakere başında ateşkes baskısı yapacak'
04:32
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