https://anlatilaninotesi.com.tr/20250115/uefa-twente-besiktas-macinda-kararini-acikladi-stada-taraftar-alinacak-mi-1092721322.html
UEFA, Twente-Beşiktaş maçında kararını açıkladı: Stada taraftar alınacak mı?
UEFA, Twente-Beşiktaş maçında kararını açıkladı: Stada taraftar alınacak mı?
Sputnik Türkiye
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin 8. haftasında Twente ile deplasmanda oynayacağı maçta siyah-beyazlı taraftarların stada alınmaması kararı verilmişti... 15.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-15T21:19+0300
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Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde Twente ile oynayacağı deplasman maçında siyah beyazlı taraftarların stada alınacağını duyurdu.Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada “Enschede Belediye Başkanı Roelof Bleker, Futbol A Takımımızın 30 Ocak 2025 tarihinde FC Twente ile oynayacağı UEFA Avrupa Ligi müsabakasına taraftarlarımızın alınmamasına karar vermişti. Ancak Serdal Adalı Başkanlığındaki Yönetim Kurulumuzun yoğun girişimleri sonucu, Enschede Belediye Başkanı Roelof Bleker, taraftarlarımızın stadyuma alınmasına karar vermiştir. Bilet satışı ve taraftarlarımızın stadyuma ulaşımı konularında detaylı bilgilendirme önümüzdeki günlerde yapılacaktır. Taraftarlarımızın bilgisine saygılarımızla sunarız” denildi.Twente-Beşiktaş maçı ne zaman?Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde 30 Ocak 2025 tarihinde deplasmanda Twente ile karşılaşacak. Siyah-beyazlı ekip, Enschede'deki maçta taraftarlarının stada alınacağını belirtti. Maç öncesinde bilet satışı ve taraftarların stadyuma ulaşımı ile ilgili detaylı bilgilendirme yapılacak.
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UEFA, Twente-Beşiktaş maçında kararını açıkladı: Stada taraftar alınacak mı?
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin 8. haftasında Twente ile deplasmanda oynayacağı maçta siyah-beyazlı taraftarların stada alınmaması kararı verilmişti. Beşiktaş'ın UEFA'ya başvurusu sonrası Avrupa Ligi'ndeki Twente maçında taraftarların deplasman tribününe alınacağı açıklandı.
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde Twente ile oynayacağı deplasman maçında siyah beyazlı taraftarların stada alınacağını duyurdu.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada “Enschede Belediye Başkanı Roelof Bleker, Futbol A Takımımızın 30 Ocak 2025 tarihinde FC Twente ile oynayacağı UEFA Avrupa Ligi müsabakasına taraftarlarımızın alınmamasına karar vermişti. Ancak Serdal Adalı Başkanlığındaki Yönetim Kurulumuzun yoğun girişimleri sonucu, Enschede Belediye Başkanı Roelof Bleker, taraftarlarımızın stadyuma alınmasına karar vermiştir. Bilet satışı ve taraftarlarımızın stadyuma ulaşımı konularında detaylı bilgilendirme önümüzdeki günlerde yapılacaktır. Taraftarlarımızın bilgisine saygılarımızla sunarız” denildi.
Twente-Beşiktaş maçı ne zaman?
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde 30 Ocak 2025 tarihinde deplasmanda Twente ile karşılaşacak. Siyah-beyazlı ekip, Enschede'deki maçta taraftarlarının stada alınacağını belirtti. Maç öncesinde bilet satışı ve taraftarların stadyuma ulaşımı ile ilgili detaylı bilgilendirme yapılacak.