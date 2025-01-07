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Beşiktaş, Sivasspor'u 1-0 mağlup etti
Beşiktaş, Sivasspor'u 1-0 mağlup etti
Sputnik Türkiye
Ziraat Türkiye Kupası grup maçında Sivasspor ile Beşiktaş, Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Hakem Halil Umut Meler'in yönettiği mücadelede... 07.01.2025, Sputnik Türkiye
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Beşiktaş, Rafa Silva’nın 20'inci dakikadaki golüyle Sivasspor'u 1-0 mağlup etti.Ziraat Türkiye Kupası grup maçında Sivasspor, Yeni 4 Eylül Stadyumu’nda Beşiktaş’ı konuk etti. Hakem Halil Umut Meler’in yönettiği mücadelede Beşiktaş, 20. dakikada Rafa Silva’nın kaydettiği golle 1-0 öne geçti. Karşılaşma boyunca iki takım da önemli pozisyonlar yakalasa da skor değişmedi ve Beşiktaş sahadan galibiyetle ayrıldı. Siyah-beyazlı ekip, bu sonuçla grupta 3 puan alarak üst tura çıkma yolunda önemli bir adım attı.
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ziraat türkiye kupası maçları, ztk izle, beşiktaş sivasspor özet
ziraat türkiye kupası maçları, ztk izle, beşiktaş sivasspor özet

Beşiktaş, Sivasspor'u 1-0 mağlup etti

21:11 07.01.2025
© AA / Ali AtmacaBeşiktaş
Beşiktaş - Sputnik Türkiye, 1920, 07.01.2025
© AA / Ali Atmaca
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Ziraat Türkiye Kupası grup maçında Sivasspor ile Beşiktaş, Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Hakem Halil Umut Meler'in yönettiği mücadelede, Beşiktaş deplasmanda Rafa Silva'nın attığı tek golle 3 puanı almayı başardı.
Beşiktaş, Rafa Silva’nın 20'inci dakikadaki golüyle Sivasspor'u 1-0 mağlup etti.
Ziraat Türkiye Kupası grup maçında Sivasspor, Yeni 4 Eylül Stadyumu’nda Beşiktaş’ı konuk etti. Hakem Halil Umut Meler’in yönettiği mücadelede Beşiktaş, 20. dakikada Rafa Silva’nın kaydettiği golle 1-0 öne geçti. Karşılaşma boyunca iki takım da önemli pozisyonlar yakalasa da skor değişmedi ve Beşiktaş sahadan galibiyetle ayrıldı. Siyah-beyazlı ekip, bu sonuçla grupta 3 puan alarak üst tura çıkma yolunda önemli bir adım attı.
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