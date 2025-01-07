https://anlatilaninotesi.com.tr/20250107/besiktas-sivassporu-1-0-maglup-etti-1092437536.html

Beşiktaş, Sivasspor'u 1-0 mağlup etti

Beşiktaş, Sivasspor'u 1-0 mağlup etti

Sputnik Türkiye

Ziraat Türkiye Kupası grup maçında Sivasspor ile Beşiktaş, Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Hakem Halil Umut Meler'in yönettiği mücadelede... 07.01.2025, Sputnik Türkiye

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Beşiktaş, Rafa Silva’nın 20'inci dakikadaki golüyle Sivasspor'u 1-0 mağlup etti.Ziraat Türkiye Kupası grup maçında Sivasspor, Yeni 4 Eylül Stadyumu’nda Beşiktaş’ı konuk etti. Hakem Halil Umut Meler’in yönettiği mücadelede Beşiktaş, 20. dakikada Rafa Silva’nın kaydettiği golle 1-0 öne geçti. Karşılaşma boyunca iki takım da önemli pozisyonlar yakalasa da skor değişmedi ve Beşiktaş sahadan galibiyetle ayrıldı. Siyah-beyazlı ekip, bu sonuçla grupta 3 puan alarak üst tura çıkma yolunda önemli bir adım attı.

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