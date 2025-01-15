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https://anlatilaninotesi.com.tr/20250115/olmek-uzere-olan-yavrusunu-veterinere-getirdi-kalbin-duran-yavru-kopegin-basindan-bir-an-olsun-1092704567.html
Ölmek üzere olan yavrusunu veterinere getirdi: Kalbin duran yavru köpeğin başından bir an olsun ayrılmadı
Ölmek üzere olan yavrusunu veterinere getirdi: Kalbin duran yavru köpeğin başından bir an olsun ayrılmadı
Sputnik Türkiye
İstanbul Beylikdüzü'nde sahipsiz bir köpek, ölmek üzere olan yavrusunu veterinere getirerek yardım istedi. 15.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-15T14:49+0300
2025-01-15T14:49+0300
yaşam
köpek
yavru köpek
veteriner
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İstanbul'da bir köpek, yavrusunu veterinere götürdü. Kalp atışları yavaşlayan yavru köpek kısa süre içinde tedaviye alındı ve hayata tutundu.Hasta yavrusunu veterinere götürdüAdnan Kahveci Mahallesi'nde geçtiğimiz pazartesi günü sahipsiz bir köpek durumu kötü olan yavrusunu ağzında taşıyarak veteriner kliniğinin kapısına bıraktı. Olayı fark eden veteriner teknikeri, köpek yavrusunu alarak tedavi etti.Durumu kötü olan ve kalp atışları yavaşlayan köpek yavrusu klinikte yoğun bakıma alındı. Bu arada, anne köpek tedavisi boyunca yavrusunun yanından ayrılmadı.Daha önceden hayvanseverler tarafından aynı kliniğe getirilen diğer yavrusu da tedaviye alınan anne köpek, sağlık durumu iyiye giden yavrularının yanına konuldu. Köpek yavrularının klinikteki tedavisi sürüyor.Diğer yavruları öldüKliniğin sahibi veteriner Baturalp Oğhan, anne köpeğin bir süre önce doğum yaptığını ancak yavrularının öldüğünü, sağ kaldığı düşünülen son yavrusunun ise ölmemesi için hayvanseverler tarafından kendilerine getirildiğini söyledi.'Tedavi boyunca bekledi'Köpek yavrusunu birkaç gündür beslediklerini anlatan Oğhan, "Biz hepsinin öldüğünü düşünüyorduk. Meğer ölmeyen bir kardeşi de varmış. Annesi son yavruyu bize getirdi, kapının önüne koydu. Tekniker arkadaşımız durumu fark edince içeri aldı. Yavrunun kalbinin attığını fark ettik. Yoğun bakıma aldık. Şu an kardeşiyle birlikte tedavisi devam ediyor. Çok şükür durumu iyi. Şanslıymış da.. Annesine de kavuştu." ifadelerini kullandı.Tedavi süresince anne köpeğin yavrusunun yanından hiç ayrılmadığını, adeta onu beklediğini belirten Oğhan, "Anne sütü biraz yetersiz kaldığı için mamayla destekliyoruz. Şu an her şey iyi gidiyor. Tedavisi kardeşiyle birlikte biraz daha sürecek. Bu süreçte sağlıkları için ziyaretçi kabul edemiyoruz." diye konuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240919/yemek-borusu-genisleyen-yavru-kedi-tavuk-sesi-cikartmaya-basladi-1088207500.html
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köpek, yavru köpek, veteriner
köpek, yavru köpek, veteriner

Ölmek üzere olan yavrusunu veterinere getirdi: Kalbin duran yavru köpeğin başından bir an olsun ayrılmadı

14:49 15.01.2025
© İbrahim Halil AktürkSahipsiz köpek, ölmek üzere olan yavrusunu veterinere getirdi
Sahipsiz köpek, ölmek üzere olan yavrusunu veterinere getirdi - Sputnik Türkiye, 1920, 15.01.2025
© İbrahim Halil Aktürk
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İstanbul Beylikdüzü'nde sahipsiz bir köpek, ölmek üzere olan yavrusunu veterinere getirerek yardım istedi.
İstanbul'da bir köpek, yavrusunu veterinere götürdü. Kalp atışları yavaşlayan yavru köpek kısa süre içinde tedaviye alındı ve hayata tutundu.

Hasta yavrusunu veterinere götürdü

Adnan Kahveci Mahallesi'nde geçtiğimiz pazartesi günü sahipsiz bir köpek durumu kötü olan yavrusunu ağzında taşıyarak veteriner kliniğinin kapısına bıraktı. Olayı fark eden veteriner teknikeri, köpek yavrusunu alarak tedavi etti.
Durumu kötü olan ve kalp atışları yavaşlayan köpek yavrusu klinikte yoğun bakıma alındı. Bu arada, anne köpek tedavisi boyunca yavrusunun yanından ayrılmadı.
Daha önceden hayvanseverler tarafından aynı kliniğe getirilen diğer yavrusu da tedaviye alınan anne köpek, sağlık durumu iyiye giden yavrularının yanına konuldu. Köpek yavrularının klinikteki tedavisi sürüyor.

Diğer yavruları öldü

Kliniğin sahibi veteriner Baturalp Oğhan, anne köpeğin bir süre önce doğum yaptığını ancak yavrularının öldüğünü, sağ kaldığı düşünülen son yavrusunun ise ölmemesi için hayvanseverler tarafından kendilerine getirildiğini söyledi.

'Tedavi boyunca bekledi'

Köpek yavrusunu birkaç gündür beslediklerini anlatan Oğhan, "Biz hepsinin öldüğünü düşünüyorduk. Meğer ölmeyen bir kardeşi de varmış. Annesi son yavruyu bize getirdi, kapının önüne koydu. Tekniker arkadaşımız durumu fark edince içeri aldı. Yavrunun kalbinin attığını fark ettik. Yoğun bakıma aldık. Şu an kardeşiyle birlikte tedavisi devam ediyor. Çok şükür durumu iyi. Şanslıymış da.. Annesine de kavuştu." ifadelerini kullandı.
Tedavi süresince anne köpeğin yavrusunun yanından hiç ayrılmadığını, adeta onu beklediğini belirten Oğhan, "Anne sütü biraz yetersiz kaldığı için mamayla destekliyoruz. Şu an her şey iyi gidiyor. Tedavisi kardeşiyle birlikte biraz daha sürecek. Bu süreçte sağlıkları için ziyaretçi kabul edemiyoruz." diye konuştu.
Yemek borusu genişleyen yavru kedi tavuk sesi çıkartıyor - Sputnik Türkiye, 1920, 19.09.2024
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