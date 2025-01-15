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Moto kuryelerin aylık kazancı ne kadar? Beyaz yakalıların 4 katı gelir
Moto kuryelerin aylık kazancı ne kadar? Beyaz yakalıların 4 katı gelir
Sputnik Türkiye
Moto kuryeler, günde 10-12 saat çalışarak aylık 120-150 bin lira arasında gelir elde edebiliyor. Motosiklet, ehliyet ve diğer başlangıç maliyetlerini kısa... 15.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-15T09:43+0300
2025-01-15T09:43+0300
yaşam
moto kurye
maaş
motorsiklet
aylık
beyaz yakalı
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Türkiye genelinde moto kuryeler, e-ticaret ve yemek sektörlerinin büyümesiyle popüler bir meslek haline geldi. Trafikte sıkça gördüğümüz scooterlı kuryeler, hızlı teslimat sistemlerinin vazgeçilmezi olurken kazançlarıyla da dikkat çekiyor. Hürriyet'in haberine göre, moto kuryeler aylık kazançlarıyla beyaz yakalı çalışanları geride bırakıyor.Moto kuryelik için gerekenler neler?Moto kuryeliğe başlamak için yaklaşık 150 bin lira sermaye gerekiyor. Bu tutar, motosiklet alımı, A2 ehliyet masrafı, şahıs şirketi kurma ve koruma ekipmanlarını içeriyor. Kullanılan motosikletlerin fiyatları 70-130 bin lira arasında değişirken, ehliyet almak ortalama 15 bin lira maliyet oluşturuyor. Bunun yanı sıra aylık muhasebe ücretleri ve vergiler de düzenli gider kalemleri arasında yer alıyor.Moto kuryelerin aylık kazancı ne kadar?2025 itibarıyla moto kuryelerin ücretlerine yapılan zamlar, bu mesleği daha cazip hale getirdi. Günlük kazançlar, çalışma saatlerine ve dağıtılan paket sayısına bağlı olarak değişiyor:Bu kazançlarla haftalık toplam gelir 25 bin 400 TL’ye, aylık toplam kazanç ise 120-150 bin TL’ye kadar çıkabiliyor.Moto kuryelerin giderleriMoto kuryelerin gelirleri yüksek olsa da masrafları da bir hayli fazla:Tüm bu giderler, aylık yaklaşık 30-32 bin TL’ye ulaşıyor. Yıllık trafik sigortası ve MTV gibi masraflar da eklenince maliyetler daha da artabiliyor.Moto kuryelik riskli bir işMoto kuryeler, yüksek gelirlerine rağmen zorlu bir çalışma ortamıyla karşı karşıya.Bu koşulları hafifletmek için ısıtmalı elcik, içlik ve diğer ekipmanlar kullanılıyor.Beyaz yakalılardan 4 kat daha fazla kazançBir moto kuryenin aylık kazancı, beyaz yakalı bir çalışanın ortalama maaşının 4 katına çıkabiliyor. Örneğin, plaza çalışanları aylık 30-35 bin TL kazanırken, moto kuryeler düzenli çalışarak 120 bin TL’den fazla gelir elde edebiliyor. Bu durum, düşük başlangıç maliyetleriyle yüksek kazanç sağlamak isteyen bireylerin dikkatini çekiyor.
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Moto kuryelerin aylık kazancı ne kadar? Beyaz yakalıların 4 katı gelir

09:43 15.01.2025
© AAMoto kurye
Moto kurye - Sputnik Türkiye, 1920, 15.01.2025
© AA
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Moto kuryeler, günde 10-12 saat çalışarak aylık 120-150 bin lira arasında gelir elde edebiliyor. Motosiklet, ehliyet ve diğer başlangıç maliyetlerini kısa sürede telafi eden kuryeler, beyaz yakalı çalışanların kazancını 4 katına çıkarıyor. Ancak işin arkasında yüksek riskler ve önemli maliyetler de var.
Türkiye genelinde moto kuryeler, e-ticaret ve yemek sektörlerinin büyümesiyle popüler bir meslek haline geldi. Trafikte sıkça gördüğümüz scooterlı kuryeler, hızlı teslimat sistemlerinin vazgeçilmezi olurken kazançlarıyla da dikkat çekiyor. Hürriyet'in haberine göre, moto kuryeler aylık kazançlarıyla beyaz yakalı çalışanları geride bırakıyor.

Moto kuryelik için gerekenler neler?

Moto kuryeliğe başlamak için yaklaşık 150 bin lira sermaye gerekiyor. Bu tutar, motosiklet alımı, A2 ehliyet masrafı, şahıs şirketi kurma ve koruma ekipmanlarını içeriyor. Kullanılan motosikletlerin fiyatları 70-130 bin lira arasında değişirken, ehliyet almak ortalama 15 bin lira maliyet oluşturuyor. Bunun yanı sıra aylık muhasebe ücretleri ve vergiler de düzenli gider kalemleri arasında yer alıyor.

Moto kuryelerin aylık kazancı ne kadar?

2025 itibarıyla moto kuryelerin ücretlerine yapılan zamlar, bu mesleği daha cazip hale getirdi. Günlük kazançlar, çalışma saatlerine ve dağıtılan paket sayısına bağlı olarak değişiyor:
Paket başı ücretler: Gündüz 64.5 TL, gece 92 TL.
Bonus ödemeleri: Günlük 32 paket dağıtan kuryeler 500 TL bonus alırken, 60 paket dağıtanlar 1000 TL bonus kazanıyor.
Haftalık bonuslar: 420’den fazla paket dağıtan bir kurye 10 bin TL’ye kadar bonus elde edebiliyor.
Bu kazançlarla haftalık toplam gelir 25 bin 400 TL’ye, aylık toplam kazanç ise 120-150 bin TL’ye kadar çıkabiliyor.

Moto kuryelerin giderleri

Moto kuryelerin gelirleri yüksek olsa da masrafları da bir hayli fazla:
Yakıt ve bakım masrafları: Aylık 10 bin TL.
Bağ-Kur primi: 7736 TL.
Muhasebe ücreti: 2000 TL.
Vergiler ve diğer giderler: 10-12 bin TL.
Günlük yemek masrafları: 7800 TL (aylık).
Tüm bu giderler, aylık yaklaşık 30-32 bin TL’ye ulaşıyor. Yıllık trafik sigortası ve MTV gibi masraflar da eklenince maliyetler daha da artabiliyor.

Moto kuryelik riskli bir iş

Moto kuryeler, yüksek gelirlerine rağmen zorlu bir çalışma ortamıyla karşı karşıya.
Trafik kazaları: En büyük risk faktörü.
Zorlu hava koşulları: Soğuk, yağmur ve kar altında çalışmak zorunda kalıyorlar.
Fiziksel yorgunluk: Uzun saatler süren çalışma temposu fiziksel ve zihinsel olarak yıpratıcı olabiliyor.
Bu koşulları hafifletmek için ısıtmalı elcik, içlik ve diğer ekipmanlar kullanılıyor.

Beyaz yakalılardan 4 kat daha fazla kazanç

Bir moto kuryenin aylık kazancı, beyaz yakalı bir çalışanın ortalama maaşının 4 katına çıkabiliyor. Örneğin, plaza çalışanları aylık 30-35 bin TL kazanırken, moto kuryeler düzenli çalışarak 120 bin TL’den fazla gelir elde edebiliyor. Bu durum, düşük başlangıç maliyetleriyle yüksek kazanç sağlamak isteyen bireylerin dikkatini çekiyor.
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