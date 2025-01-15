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https://anlatilaninotesi.com.tr/20250115/kademeli-emeklilik-gelecek-mi-bakan-isikhandan-net-aciklama-1092688469.html
Kademeli emeklilik gelecek mi? Bakan Işıkhan'dan net açıklama
Kademeli emeklilik gelecek mi? Bakan Işıkhan'dan net açıklama
Sputnik Türkiye
"Kademeli emeklilik gelecek mi", kademeli emeklilikte son durum... Kademeli emeklilik düzenlemesi, 2000-2008 yılları arasında SGK girişi olan ve EYT kapsamına... 15.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-15T09:25+0300
2025-01-15T09:25+0300
ekonomi
vedat ışıkhan
emeklilik
kademeli emeklilik
eyt
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2000-2008 yılları arasında SGK'ya giriş yapan ve Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesinden yararlanamayan milyonlarca vatandaş, uzun süredir kademeli emeklilik düzenlemesini bekliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Kademeli emeklilik çıkacak mı" sorusuna dikkat çeken bir yanıt verdi.Kademeli emeklilik gündemde mi?Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, katıldığı bir canlı yayında kendisine yöneltilen kademeli emeklilik sorusuna kapsamlı bir yanıt verdi. Bakan, öncelikli hedeflerinin mevcut aktüeryal dengeyi korumak olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:"Biz şu an mevcut aktüeryal dengeyi nasıl sağlayabiliriz, emeklilerimize aylıkları düzenli nasıl ödeyebiliriz, sağlık hizmetlerini sürdürülebilir hale nasıl getirebiliriz, bunun telaşı ve çalışması içerisindeyiz."Kademeli emeklilik sistemi nedir?Kademeli emeklilik, çalışanların belirli şartları kademeli olarak yerine getirmesine dayanan bir sistemdir. Bu düzenlemede, yalnızca emeklilik yaşı veya prim gün sayısı değil, her iki kriterin kademeli bir şekilde doldurulması esas alınır. Amaç, hem çalışanların taleplerini karşılamak hem de sosyal güvenlik sistemini sürdürülebilir kılmaktır.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250108/sgk-emeklilerin-evlerine-tebligat-gonderiyor-harf-kodlarina-dikkat-1092444869.html
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kademeli emeklilik, sgk kademeli emeklilik, kademeli emeklilik çıkacak mı, eyt düzenlemesi, 2000-2008 sgk girişi, vedat ışıkhan açıklaması, kademeli emeklilik son durum, kademeli emeklilik nedir, kademeli emeklilik hesaplama kademeli emeklilik detayları, kademeli emeklilik haberleri, emeklilik bekleyen çalışanlar, kademeli emeklilik son durum, kademelik emeklilik gündemde mi, kademeli emeklilik gelecek mi

Kademeli emeklilik gelecek mi? Bakan Işıkhan'dan net açıklama

09:25 15.01.2025
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"Kademeli emeklilik gelecek mi", kademeli emeklilikte son durum... Kademeli emeklilik düzenlemesi, 2000-2008 yılları arasında SGK girişi olan ve EYT kapsamına dahil olamayan milyonların gündeminde. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, düzenlemeye dair merak edilen soruya yanıt verdi.
2000-2008 yılları arasında SGK'ya giriş yapan ve Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesinden yararlanamayan milyonlarca vatandaş, uzun süredir kademeli emeklilik düzenlemesini bekliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Kademeli emeklilik çıkacak mı" sorusuna dikkat çeken bir yanıt verdi.

Kademeli emeklilik gündemde mi?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, katıldığı bir canlı yayında kendisine yöneltilen kademeli emeklilik sorusuna kapsamlı bir yanıt verdi. Bakan, öncelikli hedeflerinin mevcut aktüeryal dengeyi korumak olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Biz şu an mevcut aktüeryal dengeyi nasıl sağlayabiliriz, emeklilerimize aylıkları düzenli nasıl ödeyebiliriz, sağlık hizmetlerini sürdürülebilir hale nasıl getirebiliriz, bunun telaşı ve çalışması içerisindeyiz."

Kademeli emeklilik sistemi nedir?

Kademeli emeklilik, çalışanların belirli şartları kademeli olarak yerine getirmesine dayanan bir sistemdir. Bu düzenlemede, yalnızca emeklilik yaşı veya prim gün sayısı değil, her iki kriterin kademeli bir şekilde doldurulması esas alınır. Amaç, hem çalışanların taleplerini karşılamak hem de sosyal güvenlik sistemini sürdürülebilir kılmaktır.
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