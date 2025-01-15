https://anlatilaninotesi.com.tr/20250115/kademeli-emeklilik-gelecek-mi-bakan-isikhandan-net-aciklama-1092688469.html

Kademeli emeklilik gelecek mi? Bakan Işıkhan'dan net açıklama

Kademeli emeklilik gelecek mi? Bakan Işıkhan'dan net açıklama

Sputnik Türkiye

"Kademeli emeklilik gelecek mi", kademeli emeklilikte son durum... Kademeli emeklilik düzenlemesi, 2000-2008 yılları arasında SGK girişi olan ve EYT kapsamına... 15.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-15T09:25+0300

2025-01-15T09:25+0300

2025-01-15T09:25+0300

ekonomi

vedat ışıkhan

emeklilik

kademeli emeklilik

eyt

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2000-2008 yılları arasında SGK'ya giriş yapan ve Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesinden yararlanamayan milyonlarca vatandaş, uzun süredir kademeli emeklilik düzenlemesini bekliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Kademeli emeklilik çıkacak mı" sorusuna dikkat çeken bir yanıt verdi.Kademeli emeklilik gündemde mi?Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, katıldığı bir canlı yayında kendisine yöneltilen kademeli emeklilik sorusuna kapsamlı bir yanıt verdi. Bakan, öncelikli hedeflerinin mevcut aktüeryal dengeyi korumak olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:"Biz şu an mevcut aktüeryal dengeyi nasıl sağlayabiliriz, emeklilerimize aylıkları düzenli nasıl ödeyebiliriz, sağlık hizmetlerini sürdürülebilir hale nasıl getirebiliriz, bunun telaşı ve çalışması içerisindeyiz."Kademeli emeklilik sistemi nedir?Kademeli emeklilik, çalışanların belirli şartları kademeli olarak yerine getirmesine dayanan bir sistemdir. Bu düzenlemede, yalnızca emeklilik yaşı veya prim gün sayısı değil, her iki kriterin kademeli bir şekilde doldurulması esas alınır. Amaç, hem çalışanların taleplerini karşılamak hem de sosyal güvenlik sistemini sürdürülebilir kılmaktır.

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