https://anlatilaninotesi.com.tr/20250115/almanyaya-gonderilen-narlarda-yuksek-pestisit-tespit-edildi-urunler-piyasadan-toplatildi--1092681824.html
Almanya'ya gönderilen narlarda yüksek pestisit tespit edildi: Ürünler piyasadan toplatıldı
Almanya'ya gönderilen narlarda yüksek pestisit tespit edildi: Ürünler piyasadan toplatıldı
Sputnik Türkiye
Avrupa Birliği Gıda Uyarı Sistemi RASFF'ten yapılan 2025.0211 no'lu duyuruya göre, Türkiye’den Almanya’ya ihraç edilen narlarda yüksek miktarda pestisit tespit... 15.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-15T00:26+0300
2025-01-15T00:26+0300
2025-01-15T00:26+0300
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Türkiye’den Almanya’ya ihraç edilen narlarda, güvenli limitin 3 katı kadar pestisit tespit edilmesi nedeniyle ürünler piyasadan toplatıldı.Gıda Dedektifi tarafından açıklanan verilere göre Almanya'ya gönderilen narlarda yüksek miktarda pestisit bulundu. Avrupa Birliği Gıda Uyarı Sistemi RASFF'ten yapılan 2025.0211 no'lu duyuruda narların içeriğinde güvenli limitin 3 katı kadar Acetamiprid ve Azoxystrobin bulunduğu belirtildi.İhracatta tespit edilen yüksek pestisit seviyeleri nedeniyle, ilgili nar ürünleri Almanya’da piyasadan toplatıldı. Kararın tüketici güvenliğini korumak ve halk sağlığını tehdit eden riskleri önlemek amacıyla alındığı açıklandı.Pestisit nedir?Pestisit, zararlılar (böcekler, mantarlar, otlar, vb.) ile mücadele etmek amacıyla kullanılan kimyasal veya biyolojik maddelere verilen genel isim olarak bilinir. Tarımda mahsulleri zararlı organizmalardan korumak için kullanılan bu maddeler, bitki koruma ürünleri olarak da adlandırılır. Pestisitler, bitki hastalıklarına, zararlılara veya yabancı otlara karşı etkili olabilir ancak aşırı kullanımları çevreye ve insan sağlığına zarar verebilir.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250114/yaban-mersininde-hepatit-a-tespit-edildi-market-toplatma-karari-aldi-1092678698.html
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nar, nar ekşisi, pestisit , gıda, gıda fiyatları, gıda zehirlenmesi, gıda ürünü, gıda krizi, zehir, zehirleme, zehirli, tarla, çiftçi
nar, nar ekşisi, pestisit , gıda, gıda fiyatları, gıda zehirlenmesi, gıda ürünü, gıda krizi, zehir, zehirleme, zehirli, tarla, çiftçi
Almanya'ya gönderilen narlarda yüksek pestisit tespit edildi: Ürünler piyasadan toplatıldı
Avrupa Birliği Gıda Uyarı Sistemi RASFF'ten yapılan 2025.0211 no'lu duyuruya göre, Türkiye’den Almanya’ya ihraç edilen narlarda yüksek miktarda pestisit tespit edildi. Yapılan incelemelerde, narların içeriğinde güvenli limitin 3 katı kadar Acetamiprid ve Azoxystrobin bulunduğu bildirildi.
Türkiye’den Almanya’ya ihraç edilen narlarda, güvenli limitin 3 katı kadar pestisit tespit edilmesi nedeniyle ürünler piyasadan toplatıldı.
Gıda Dedektifi tarafından açıklanan verilere göre Almanya'ya gönderilen narlarda yüksek miktarda pestisit bulundu. Avrupa Birliği Gıda Uyarı Sistemi RASFF'ten yapılan 2025.0211 no'lu duyuruda narların içeriğinde güvenli limitin 3 katı kadar Acetamiprid ve Azoxystrobin bulunduğu belirtildi.
İhracatta tespit edilen yüksek pestisit seviyeleri nedeniyle, ilgili nar ürünleri Almanya’da piyasadan toplatıldı. Kararın tüketici güvenliğini korumak ve halk sağlığını tehdit eden riskleri önlemek amacıyla alındığı açıklandı.
Pestisit, zararlılar (böcekler, mantarlar, otlar, vb.) ile mücadele etmek amacıyla kullanılan kimyasal veya biyolojik maddelere verilen genel isim olarak bilinir. Tarımda mahsulleri zararlı organizmalardan korumak için kullanılan bu maddeler, bitki koruma ürünleri olarak da adlandırılır. Pestisitler, bitki hastalıklarına, zararlılara veya yabancı otlara karşı etkili olabilir ancak aşırı kullanımları çevreye ve insan sağlığına zarar verebilir.