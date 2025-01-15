https://anlatilaninotesi.com.tr/20250115/isvecli-sirketler-ukrayna-ordusunda-savasan-parali-askerlere-yardim-ediyor-1092690468.html
İsveçli şirketler Ukrayna ordusunda savaşan paralı askerlere yardım ediyor
İsveçli şirketler Ukrayna ordusunda savaşan paralı askerlere yardım ediyor
Sputnik Türkiye
Giyim şirketi Rekyl gibi bazı İsveçli şirketlerin, Ukrayna ordusunda savaşan yabancı paralı askerlere ve Ukraynalı militanlara yardım amacıyla düzenli olarak... 15.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-15T09:52+0300
2025-01-15T09:52+0300
2025-01-15T09:58+0300
ukrayna krizi
isveç
ukrayna
ukrayna ordusu
yabancı militan
paralı asker
yardım
bağış
sputnik
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Sputnik, giyim şirketi Rekyl gibi İsveçli şirketlerin sosyal medya hesaplarını inceleyerek ilgi çekici bilgilere ulaştı.İsveçli giyim şirketi Rekyl’in, Instagram’da bağış topladığı üç hesabı mevcut ve bunu çoğunlukla yardım kuruluşu OperationAid ile ortaklaşa yapıyor.Paylaşımlardan birine göre, toplanan fonlarla Ukrayna'daki bir askeri birim için tahliye aracı satın alındı.Rekyl ayrıca, paralı askerlerin hesaplarında yer alan bağış kampanyalarıyla ilgili bilgileri de yayınlıyor. Örneğin, örgütün hesabında eski bir İsveç ordusu mensubu olan ve şu anda Ukrayna'da ‘bomba imha eğitmeni’ olarak görev yapan Edward'ın banka hesap bilgilerini içeren bir metin yayınlandı. Bu paylaşıma, Ukraynalı milliyetçi oluşum Kraken ile yapılan bir eğitimin görüntüleri de eklendi.Ukrayna ve Rusya'daki çatışmalara ilişkin temalı ürünler satarak da fon toplayan İsveçli şirket, üzerinde Ukraynaca ve İngilizce ‘Kursk 2024’ gibi yazılar bulunan tişörtler ve Ukrayna arması bulunan sweatshirtler üretip satıyor. Bu ürünlerle poz veren ünlüler arasında İsveç Genelkurmay Başkanı Johnny Lindfors'un yanı sıra, sporcu ve İsveçli Yugoslavya Savaşı gazisi Roland Meyer de yer alıyor.Şirketin, Ukraynalı birliklere yardım olarak tişört de gönderdiği ortaya çıktı. Sputnik, @sdkimmie rumuzlu İsveçli paralı askerin giyim şirketine teşekkür eden bir paylaşımına ulaştı.Ukrayna’ya ilk yardım simülatörlerini de gönderen şirketin sosyal medya paylaşımlarından birinde, “Ukrayna ve İsveç’te, uygulamalı travma tedavisine ihtiyaç var. Bu mankenin üretimi Kiruna'da devam ediyor ve gelecekte bunu büyütmeyi planlıyoruz. Satılan her manken için en az bir mankeni de Ukrayna'ya bağışlıyoruz” ifadesine yer verildi.Paylaşımda, bu tür simülatörlerinin “artık Ukrayna'da ve İsveç'teki eğitim kurslarında yaygın olarak” kullanıldığı ifade ediliyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250115/bati-trumpin-rusya-ve-cine-beklenmedik-hediyesi-nedeniyle-alarma-gecti-1092683848.html
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isveç, ukrayna, ukrayna ordusu, yabancı militan, paralı asker, yardım, bağış, sputnik
isveç, ukrayna, ukrayna ordusu, yabancı militan, paralı asker, yardım, bağış, sputnik
İsveçli şirketler Ukrayna ordusunda savaşan paralı askerlere yardım ediyor
09:52 15.01.2025 (güncellendi: 09:58 15.01.2025)
Giyim şirketi Rekyl gibi bazı İsveçli şirketlerin, Ukrayna ordusunda savaşan yabancı paralı askerlere ve Ukraynalı militanlara yardım amacıyla düzenli olarak bağış kampanyaları düzenlediği ortaya çıkarıldı.
Sputnik, giyim şirketi Rekyl gibi İsveçli şirketlerin sosyal medya hesaplarını inceleyerek ilgi çekici bilgilere ulaştı.
İsveçli giyim şirketi Rekyl’in, Instagram’da bağış topladığı üç hesabı mevcut ve bunu çoğunlukla yardım kuruluşu OperationAid ile ortaklaşa yapıyor.
Paylaşımlardan birine göre, toplanan fonlarla Ukrayna'daki bir askeri birim için tahliye aracı satın alındı.
Rekyl ayrıca, paralı askerlerin hesaplarında yer alan bağış kampanyalarıyla ilgili bilgileri de yayınlıyor. Örneğin, örgütün hesabında eski bir İsveç ordusu mensubu olan ve şu anda Ukrayna'da ‘bomba imha eğitmeni’ olarak görev yapan Edward'ın banka hesap bilgilerini içeren bir metin yayınlandı. Bu paylaşıma, Ukraynalı milliyetçi oluşum Kraken ile yapılan bir eğitimin görüntüleri de eklendi.
Ukrayna ve Rusya'daki çatışmalara ilişkin temalı ürünler satarak da fon toplayan İsveçli şirket, üzerinde Ukraynaca ve İngilizce ‘Kursk 2024’ gibi yazılar bulunan tişörtler ve Ukrayna arması bulunan sweatshirtler üretip satıyor. Bu ürünlerle poz veren ünlüler arasında İsveç Genelkurmay Başkanı Johnny Lindfors'un yanı sıra, sporcu ve İsveçli Yugoslavya Savaşı gazisi Roland Meyer de yer alıyor.
Şirketin, Ukraynalı birliklere yardım olarak tişört de gönderdiği ortaya çıktı. Sputnik, @sdkimmie rumuzlu İsveçli paralı askerin giyim şirketine teşekkür eden bir paylaşımına ulaştı.
Ukrayna’ya ilk yardım simülatörlerini de gönderen şirketin sosyal medya paylaşımlarından birinde, “Ukrayna ve İsveç’te, uygulamalı travma tedavisine ihtiyaç var. Bu mankenin üretimi Kiruna'da devam ediyor ve gelecekte bunu büyütmeyi planlıyoruz. Satılan her manken için en az bir mankeni de Ukrayna'ya bağışlıyoruz” ifadesine yer verildi.
Paylaşımda, bu tür simülatörlerinin “artık Ukrayna'da ve İsveç'teki eğitim kurslarında yaygın olarak” kullanıldığı ifade ediliyor.