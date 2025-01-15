https://anlatilaninotesi.com.tr/20250115/bati-trumpin-rusya-ve-cine-beklenmedik-hediyesi-nedeniyle-alarma-gecti-1092683848.html

'Batı, Trump'ın Rusya ve Çin'e beklenmedik hediyesi nedeniyle alarma geçti'

'Batı, Trump'ın Rusya ve Çin'e beklenmedik hediyesi nedeniyle alarma geçti'

Sputnik Türkiye

Batı medyasına göre, eğer Trump, Panama Kanalı ve Grönland'ı 'ele geçirmenin' stratejik gerekliliğinden bahsedebiliyorsa, o zaman Rusya ve Çin de sırasıyla... 15.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-15T04:28+0300

2025-01-15T04:28+0300

2025-01-15T04:28+0300

ukrayna krizi

abd

grönland

panama kanalı

kanada

rusya

ukrayna

çin

tayvan

donald trump

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Batıda, seçilmiş ABD Başkanı Donald Trump’ın Rusya ve Çin'e yaptığı beklenmedik hediye nedeniyle alarm zillerinin çaldığı bildiriliyor. Financial Times'a göre, Trump'ın Grönland, Panama ve Kanada'ya yönelik tehditleri, Rusya ve Çin için stratejik bir avantaj sağlıyor. Gazetede yer alan haberde, "Trump'ın Grönland, Panama ve Kanada'ya yönelik tehditleri, Rusya ve Çin için tam anlamıyla bir hediye" ifadeleri kullanıldı. Haberde, Trump'ın, Panama Kanalı ve Grönland'ı 'ele geçirmenin' stratejik gerekliliğini öne sürmesinin, Rusya ve Çin'in de sırasıyla Ukrayna ve Tayvan konularında kendi ulusal çıkarlarını koruma hakkına sahip olduğunu söyleyebileceği anlamına geldiği ifade edildi.Ayrıca haberde, "Trump bu tehditleri asla gerçekleştirmese bile, o şimdiden Amerika'nın küresel konumuna ve ittifak sistemine büyük zarar verdi. Ve o henüz göreve bile gelmedi" ifadeleri yer aldı. Ocak ayı başında Trump, Grönland'ın Çin ve Rusya'nın etkisine karşı koymak için ABD'ye katılması gerektiğini belirtmişti. Otonom bir yapıya sahip olan Grönland'ı satın alma fikrini, 2019'da ilk başkanlık döneminde de dile getirmiş, o zaman da, şimdi de Grönland ve Danimarka yetkilileri bu teklifi ciddiye almadıklarını ifade ettiler. Ayrıca, Trump, Kanada'nın ABD'nin 51. eyaleti olarak katılması ve Panama Kanalı üzerinde yeniden ABD kontrolünün sağlanması gibi girişimleri de aktif olarak destekliyor.

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grönland

panama kanalı

kanada

rusya

ukrayna

çin

tayvan

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abd, grönland, panama kanalı, kanada, rusya, ukrayna, çin, tayvan, donald trump