https://anlatilaninotesi.com.tr/20250115/bati-trumpin-rusya-ve-cine-beklenmedik-hediyesi-nedeniyle-alarma-gecti-1092683848.html
'Batı, Trump'ın Rusya ve Çin'e beklenmedik hediyesi nedeniyle alarma geçti'
'Batı, Trump'ın Rusya ve Çin'e beklenmedik hediyesi nedeniyle alarma geçti'
Sputnik Türkiye
Batı medyasına göre, eğer Trump, Panama Kanalı ve Grönland'ı 'ele geçirmenin' stratejik gerekliliğinden bahsedebiliyorsa, o zaman Rusya ve Çin de sırasıyla... 15.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-15T04:28+0300
2025-01-15T04:28+0300
2025-01-15T04:28+0300
ukrayna krizi
abd
grönland
panama kanalı
kanada
rusya
ukrayna
çin
tayvan
donald trump
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Batıda, seçilmiş ABD Başkanı Donald Trump’ın Rusya ve Çin'e yaptığı beklenmedik hediye nedeniyle alarm zillerinin çaldığı bildiriliyor. Financial Times'a göre, Trump'ın Grönland, Panama ve Kanada'ya yönelik tehditleri, Rusya ve Çin için stratejik bir avantaj sağlıyor. Gazetede yer alan haberde, "Trump'ın Grönland, Panama ve Kanada'ya yönelik tehditleri, Rusya ve Çin için tam anlamıyla bir hediye" ifadeleri kullanıldı. Haberde, Trump'ın, Panama Kanalı ve Grönland'ı 'ele geçirmenin' stratejik gerekliliğini öne sürmesinin, Rusya ve Çin'in de sırasıyla Ukrayna ve Tayvan konularında kendi ulusal çıkarlarını koruma hakkına sahip olduğunu söyleyebileceği anlamına geldiği ifade edildi.Ayrıca haberde, "Trump bu tehditleri asla gerçekleştirmese bile, o şimdiden Amerika'nın küresel konumuna ve ittifak sistemine büyük zarar verdi. Ve o henüz göreve bile gelmedi" ifadeleri yer aldı. Ocak ayı başında Trump, Grönland'ın Çin ve Rusya'nın etkisine karşı koymak için ABD'ye katılması gerektiğini belirtmişti. Otonom bir yapıya sahip olan Grönland'ı satın alma fikrini, 2019'da ilk başkanlık döneminde de dile getirmiş, o zaman da, şimdi de Grönland ve Danimarka yetkilileri bu teklifi ciddiye almadıklarını ifade ettiler. Ayrıca, Trump, Kanada'nın ABD'nin 51. eyaleti olarak katılması ve Panama Kanalı üzerinde yeniden ABD kontrolünün sağlanması gibi girişimleri de aktif olarak destekliyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250114/abd-temsilciler-meclisine-sunuldu-gronlandi-yeniden-buyuk-yapalim-yasasi-1092641410.html
grönland
panama kanalı
kanada
rusya
ukrayna
çin
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abd, grönland, panama kanalı, kanada, rusya, ukrayna, çin, tayvan, donald trump
abd, grönland, panama kanalı, kanada, rusya, ukrayna, çin, tayvan, donald trump
'Batı, Trump'ın Rusya ve Çin'e beklenmedik hediyesi nedeniyle alarma geçti'
Batı medyasına göre, eğer Trump, Panama Kanalı ve Grönland'ı 'ele geçirmenin' stratejik gerekliliğinden bahsedebiliyorsa, o zaman Rusya ve Çin de sırasıyla Ukrayna ve Tayvan konularında ulusal çıkarlarını savunma hakkına sahip.
Batıda, seçilmiş ABD Başkanı Donald Trump’ın Rusya ve Çin'e yaptığı beklenmedik hediye nedeniyle alarm zillerinin çaldığı bildiriliyor. Financial Times'a göre, Trump'ın Grönland, Panama ve Kanada'ya yönelik tehditleri, Rusya ve Çin için stratejik bir avantaj sağlıyor.
Gazetede yer alan haberde, "Trump'ın Grönland, Panama ve Kanada'ya yönelik tehditleri, Rusya ve Çin için tam anlamıyla bir hediye" ifadeleri kullanıldı.
Haberde, Trump'ın, Panama Kanalı ve Grönland'ı 'ele geçirmenin' stratejik gerekliliğini öne sürmesinin, Rusya ve Çin'in de sırasıyla Ukrayna ve Tayvan konularında kendi ulusal çıkarlarını koruma hakkına sahip olduğunu söyleyebileceği anlamına geldiği ifade edildi.
Ayrıca haberde, "Trump bu tehditleri asla gerçekleştirmese bile, o şimdiden Amerika'nın küresel konumuna ve ittifak sistemine büyük zarar verdi. Ve o henüz göreve bile gelmedi" ifadeleri yer aldı.
Ocak ayı başında Trump, Grönland'ın Çin ve Rusya'nın etkisine karşı koymak için ABD'ye katılması gerektiğini belirtmişti. Otonom bir yapıya sahip olan Grönland'ı satın alma fikrini, 2019'da ilk başkanlık döneminde de dile getirmiş, o zaman da, şimdi de Grönland ve Danimarka yetkilileri bu teklifi ciddiye almadıklarını ifade ettiler.
Ayrıca, Trump, Kanada'nın ABD'nin 51. eyaleti olarak katılması ve Panama Kanalı üzerinde yeniden ABD kontrolünün sağlanması gibi girişimleri de aktif olarak destekliyor.