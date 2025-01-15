https://anlatilaninotesi.com.tr/20250115/cumhurbaskani-erdogan-tbmmdeki-grup-toplantisinda-konusuyor-1092698692.html
Erdoğan'dan Özgür Özel'e 'kırmızı kart tebriği': 'Son çıkışlarını biz de beklemiyorduk, tebrik ediyorum'
Erdoğan'dan Özgür Özel'e 'kırmızı kart tebriği': 'Son çıkışlarını biz de beklemiyorduk, tebrik ediyorum'
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özgür Özel'in kırmızı kart çıkışını tebrik etti ve "Son çıkışlarını biz de beklemiyorduk. Bu orijinal fikir karşısında dumura uğradık... 15.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-15T12:22+0300
2025-01-15T12:22+0300
2025-01-15T13:23+0300
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Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti grup toplantısında konuştu ve CHP lideri Özel'i tebrik etti. Özel'in kırmızı kart göstererek yaptığı çıkışı hatırlatan Erdoğan şunları söyledi: Enflasyon ile mücadeleCumhurbaşkanı Erdoğan ekonomiye dair mesajlarında "Enflasyon ile mücadeleye verdiğimiz önemi hep vurguluyoruz. Enflasyonda düşüşün başladığını görüyoruz. Haziranda dezenflasyon sürecine girdik, devam ediyor. Biraz daha sabredecek, sonunda hep beraber kazanacağız " dedi.Erdoğan: AK Parti'nin 11 milyon 135 bin üyesi varErdoğan'dan Suriye yorumu: 'Baas zulmü sona erdi'Erdoğan: Neymiş kırmızı kart gösterecekmişBunun aslı da Esed değil Esad'dırErdoğan'dan muhalefete eleştiriErdoğan: CHP'de çok farklı bir hava hakimTerörsüz Türkiye'Terörsüz Türkiye hedefimizi başka yöntemlerle gerçekleştiririz'
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Erdoğan'dan Özgür Özel'e 'kırmızı kart tebriği': 'Son çıkışlarını biz de beklemiyorduk, tebrik ediyorum'
12:22 15.01.2025 (güncellendi: 13:23 15.01.2025)
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özgür Özel'in kırmızı kart çıkışını tebrik etti ve "Son çıkışlarını biz de beklemiyorduk. Bu orijinal fikir karşısında dumura uğradık, tebrik ediyorum" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti grup toplantısında konuştu ve CHP lideri Özel'i tebrik etti. Özel'in kırmızı kart göstererek yaptığı çıkışı hatırlatan Erdoğan şunları söyledi:
Son çıkışlarını biz de beklemiyorduk. Biz de bu orijinal fikir karşısında dumura uğradık. CHP yönetimini ve Özgür Özel'i tebrik ediyorum.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ekonomiye dair mesajlarında "Enflasyon ile mücadeleye verdiğimiz önemi hep vurguluyoruz. Enflasyonda düşüşün başladığını görüyoruz. Haziranda dezenflasyon sürecine girdik, devam ediyor. Biraz daha sabredecek, sonunda hep beraber kazanacağız " dedi.
Erdoğan: AK Parti'nin 11 milyon 135 bin üyesi var
Geçen hafta açıklanan rakamı paylaşmak istiyorum. Türkiye'de faaliyet gösteren 168 siyasi parti arasına AK Parti 11 milyon 135 bin üye sayısı ile zirvedeki yerini koruyor. ana muhalefete attığımız fark 9 buçuk milyon üye.
Erdoğan'dan Suriye yorumu: 'Baas zulmü sona erdi'
Suriye'de Baas zulmü sona erdi. Suriyeli kardeşlerimiz 13 yıl boyunca bombalarla işkence ile Esed'den ve Baas rejiminden sonunda kurtuldu.
Erdoğan: Neymiş kırmızı kart gösterecekmiş
Bizim abdestimizden şüphemiz yok ki namazımızdan şüphemiz olsun. Susacak saklayacak karakterde değiliz. Neymiş kırmızı kart gösterecekmiş, sen o işlerden anlamazsın.
Bunun aslı da Esed değil Esad'dır
Esed ile birkaç kez görüştüm, ülkesindeki gösterilerin barışçıl olduğunu söyledim. Toplumun beklentisi olan reformların hayata geçirilmesini gerektiğini ifade ettim. Her temasımızda biz reform yapacağını söyledi. Esed sözünü hiçbir zaman tutmadı. Ordusunu devreye soktu. Kendisiyle o süreçte de konuştum. Bunun aslı da Esed değil Esad'dır , böyle söylüyorlar, bizi bile alıştırdılar.
Erdoğan'dan muhalefete eleştiri
13 yıl boyunca, bir kez olsun ülkelerinin yanında, Türkiye’nin yanında, mazlumun, mağdurun, Suriyeli muhacirlerin tarafında yer almadılar. Esed'in katliamları karşısında son 40 gündür endişe ediyorlar. Neymiş Suriye'de katliam varmış, düne kadar Ortadoğu bataklıktı. Zalim defolup gidince mi aydınlandınız. Baas yıkılınca mı aklınız başınıza geldi? Zalim Esed'e neden tepki vermediğini çok iyi biliyoruz. Suriye devrimini üflemekle söndüremeyeceksiniz. Şam, kalbimizden bir parçadır.
Erdoğan: CHP'de çok farklı bir hava hakim
Suriye devrimi üzerinden 40 gün geçti ama ana muhalefet tutarlı, bilgi kırıntısı olan tek cümle dahi kuramadı. Ana muhalefetten Türkiye dış politikasına destek beklemek beyhude uğraştır. CHP her milli meselede yanlış yerde konumlanıyor. Türkiye'nin ana muhalefet partisini mi yoksa bir ilkokul müsameresini mi izliyoruz anlamadık. hatırlarsanız ülkenin yarısı aydınlıkken ışıkları kapatalım dediler. 3 gün dayandılar. Mecliste nöbet işine girdiler. CHP elitimzine kurban oldular.
Türkiye'nin 40 yılı geride bırakan terör mevzusu bulunuyor. Bahçeli'nin cesur çıkışı ile bir dizi oldu. Aziz milletimiz iyimserlik içinde. Hükümet olarak şehitlerimizin hassasiyetine halel getirmeyecek şekilde hareket ediyoruz. Terörsüz Türkiye ifadesine anlamını bulan bu dönemin fırsatını kullanmalıyız. İç siyasette hava son derece müsait. Kritik kazanımlar elde edildi. Savunma sanayi olmak üzere Türkiye gücünün zirvesinde. İlgili arkadaşlarımıza bölücü örgütün lağvedilmesini sağlayacak çalışmaları dikkatlice yürütmeleri talimatını verdim. Silahı aradan çıkaralım.
'Terörsüz Türkiye hedefimizi başka yöntemlerle gerçekleştiririz'
Siyasi partilerin terörsüz Türkiye hedefine desteğini görüyoruz. Bu hedeflere ulaşmak önemli kazanım. Şunu milletimiz bilsin şayet gerekli çağrı yapılır, terör örgütü gereken adımı atarsa kazanan tüm Türkiye olacaktır. Örgüt bu çağrıya kulak tıkarsa, o zaman biz terörsüz Türkiye hedefimizi başka yöntemlerle gerçekleştiririz