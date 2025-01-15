https://anlatilaninotesi.com.tr/20250115/cumhurbaskani-erdogan-tbmmdeki-grup-toplantisinda-konusuyor-1092698692.html

Erdoğan'dan Özgür Özel'e 'kırmızı kart tebriği': 'Son çıkışlarını biz de beklemiyorduk, tebrik ediyorum'

Erdoğan'dan Özgür Özel'e 'kırmızı kart tebriği': 'Son çıkışlarını biz de beklemiyorduk, tebrik ediyorum'

Sputnik Türkiye

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özgür Özel'in kırmızı kart çıkışını tebrik etti ve "Son çıkışlarını biz de beklemiyorduk. Bu orijinal fikir karşısında dumura uğradık... 15.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-15T12:22+0300

2025-01-15T12:22+0300

2025-01-15T13:23+0300

politika

ak parti

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Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti grup toplantısında konuştu ve CHP lideri Özel'i tebrik etti. Özel'in kırmızı kart göstererek yaptığı çıkışı hatırlatan Erdoğan şunları söyledi: Enflasyon ile mücadeleCumhurbaşkanı Erdoğan ekonomiye dair mesajlarında "Enflasyon ile mücadeleye verdiğimiz önemi hep vurguluyoruz. Enflasyonda düşüşün başladığını görüyoruz. Haziranda dezenflasyon sürecine girdik, devam ediyor. Biraz daha sabredecek, sonunda hep beraber kazanacağız " dedi.Erdoğan: AK Parti'nin 11 milyon 135 bin üyesi varErdoğan'dan Suriye yorumu: 'Baas zulmü sona erdi'Erdoğan: Neymiş kırmızı kart gösterecekmişBunun aslı da Esed değil Esad'dırErdoğan'dan muhalefete eleştiriErdoğan: CHP'de çok farklı bir hava hakimTerörsüz Türkiye'Terörsüz Türkiye hedefimizi başka yöntemlerle gerçekleştiririz'

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