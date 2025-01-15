https://anlatilaninotesi.com.tr/20250115/sirri-sureyya-onder-ikinci-imrali-gorusmesi-icin-basvuru-tarihi-verdi-1092701312.html
Sırrı Süreyya Önder, ikinci İmralı görüşmesi için başvuru tarihi verdi
Sırrı Süreyya Önder, ikinci İmralı görüşmesi için başvuru tarihi verdi
Sputnik Türkiye
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un ikinci İmralı görüşmesiyle ilgili olarak şu ana kadar Adalet Bakanlığı'na bir başvuru olmadığına yönelik açıklamasının ardından... 15.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-15T13:20+0300
2025-01-15T13:20+0300
2025-01-15T13:28+0300
türkiye
sırrı süreyya önder
abdullah öcalan
imralı
pkk
adalet bakanı
pervin buldan
ahmet türk
dem parti
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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un ikinci İmralı görüşmesiyle ilgili olarak şu ana kadar Adalet Bakanlığı'na bir başvuru olmadığına yönelik açıklamasının ardından DEM Parti İmralı heyetinde de açıklama geldi. DEM Parti Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, DEM Parti heyeti ile PKK elebaşı Abdullah Öcalan arasındaki ikinci İmralı görüşmesi hakkında konuştu. Önder, açıklamasında "Önümüzdeki hafta için en kısa sürede başvuruda bulunacağız" dedi. 17 Ocak'ta bildiri yayımlayacaklarDEM Parti İmralı görüşmeleri ile ilgili 17 Ocak'ta kapsamlı bildiri yayımlayacak. Bütün süreç ile ilgili neler yaşandığına ilişkin değerlendirme yapılacak.Bakan başvuru yok demişti Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, ikinci İmralı görüşmesiyle ilgili yaptığı açıklamada henüz bir başvuru olmadığını söylemişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250115/bakan-tunctan-imrali-aciklamasi-ikinci-gorusme-tarihi-belli-oldu-mu-1092698856.html
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ikinci imralı görüşmesi ne zaman, dem heyeti ne zaman imrali'ya gidecek, ikinci imralı görüşmesi son dakika, sırrı süreyya önder, imralı abdullah öcalan,
ikinci imralı görüşmesi ne zaman, dem heyeti ne zaman imrali'ya gidecek, ikinci imralı görüşmesi son dakika, sırrı süreyya önder, imralı abdullah öcalan,
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un ikinci İmralı görüşmesiyle ilgili olarak şu ana kadar Adalet Bakanlığı'na bir başvuru olmadığına yönelik açıklamasının ardından DEM Parti İmralı heyetinde de açıklama geldi. DEM Parti Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, DEM Parti heyeti ile PKK elebaşı Abdullah Öcalan arasındaki ikinci İmralı görüşmesi hakkında konuştu. Önder, açıklamasında "Önümüzdeki hafta için en kısa sürede başvuruda bulunacağız" dedi.
17 Ocak'ta bildiri yayımlayacaklar
DEM Parti İmralı görüşmeleri ile ilgili 17 Ocak'ta kapsamlı bildiri yayımlayacak. Bütün süreç ile ilgili neler yaşandığına ilişkin değerlendirme yapılacak.
Bakan başvuru yok demişti
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, ikinci İmralı görüşmesiyle ilgili yaptığı açıklamada henüz bir başvuru olmadığını söylemişti.