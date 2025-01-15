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Sırrı Süreyya Önder, ikinci İmralı görüşmesi için başvuru tarihi verdi
Sırrı Süreyya Önder, ikinci İmralı görüşmesi için başvuru tarihi verdi
Sputnik Türkiye
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un ikinci İmralı görüşmesiyle ilgili olarak şu ana kadar Adalet Bakanlığı'na bir başvuru olmadığına yönelik açıklamasının ardından... 15.01.2025, Sputnik Türkiye
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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un ikinci İmralı görüşmesiyle ilgili olarak şu ana kadar Adalet Bakanlığı'na bir başvuru olmadığına yönelik açıklamasının ardından DEM Parti İmralı heyetinde de açıklama geldi. DEM Parti Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, DEM Parti heyeti ile PKK elebaşı Abdullah Öcalan arasındaki ikinci İmralı görüşmesi hakkında konuştu. Önder, açıklamasında "Önümüzdeki hafta için en kısa sürede başvuruda bulunacağız" dedi. 17 Ocak'ta bildiri yayımlayacaklarDEM Parti İmralı görüşmeleri ile ilgili 17 Ocak'ta kapsamlı bildiri yayımlayacak. Bütün süreç ile ilgili neler yaşandığına ilişkin değerlendirme yapılacak.Bakan başvuru yok demişti Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, ikinci İmralı görüşmesiyle ilgili yaptığı açıklamada henüz bir başvuru olmadığını söylemişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250115/bakan-tunctan-imrali-aciklamasi-ikinci-gorusme-tarihi-belli-oldu-mu-1092698856.html
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Sırrı Süreyya Önder, ikinci İmralı görüşmesi için başvuru tarihi verdi

13:20 15.01.2025 (güncellendi: 13:28 15.01.2025)
© Raşit AydoğanDEM Parti
DEM Parti - Sputnik Türkiye, 1920, 15.01.2025
© Raşit Aydoğan
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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un ikinci İmralı görüşmesiyle ilgili olarak şu ana kadar Adalet Bakanlığı'na bir başvuru olmadığına yönelik açıklamasının ardından DEM Parti İmralı heyetinde de açıklama geldi. DEM Parti Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, DEM Parti heyeti ile PKK elebaşı Abdullah Öcalan arasındaki ikinci İmralı görüşmesi hakkında konuştu. Önder, açıklamasında "Önümüzdeki hafta için en kısa sürede başvuruda bulunacağız" dedi.

17 Ocak'ta bildiri yayımlayacaklar

DEM Parti İmralı görüşmeleri ile ilgili 17 Ocak'ta kapsamlı bildiri yayımlayacak. Bütün süreç ile ilgili neler yaşandığına ilişkin değerlendirme yapılacak.

Bakan başvuru yok demişti

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, ikinci İmralı görüşmesiyle ilgili yaptığı açıklamada henüz bir başvuru olmadığını söylemişti.
DEM Parti - Sputnik Türkiye, 1920, 15.01.2025
TÜRKİYE
Bakan Tunç'tan 'İmralı' açıklaması: İkinci görüşme tarihi belli oldu mu?
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