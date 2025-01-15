https://anlatilaninotesi.com.tr/20250115/sirri-sureyya-onder-ikinci-imrali-gorusmesi-icin-basvuru-tarihi-verdi-1092701312.html

Sırrı Süreyya Önder, ikinci İmralı görüşmesi için başvuru tarihi verdi

Sırrı Süreyya Önder, ikinci İmralı görüşmesi için başvuru tarihi verdi

Sputnik Türkiye

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un ikinci İmralı görüşmesiyle ilgili olarak şu ana kadar Adalet Bakanlığı'na bir başvuru olmadığına yönelik açıklamasının ardından... 15.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-15T13:20+0300

2025-01-15T13:20+0300

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türkiye

sırrı süreyya önder

abdullah öcalan

imralı

pkk

adalet bakanı

pervin buldan

ahmet türk

dem parti

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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un ikinci İmralı görüşmesiyle ilgili olarak şu ana kadar Adalet Bakanlığı'na bir başvuru olmadığına yönelik açıklamasının ardından DEM Parti İmralı heyetinde de açıklama geldi. DEM Parti Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, DEM Parti heyeti ile PKK elebaşı Abdullah Öcalan arasındaki ikinci İmralı görüşmesi hakkında konuştu. Önder, açıklamasında "Önümüzdeki hafta için en kısa sürede başvuruda bulunacağız" dedi. 17 Ocak'ta bildiri yayımlayacaklarDEM Parti İmralı görüşmeleri ile ilgili 17 Ocak'ta kapsamlı bildiri yayımlayacak. Bütün süreç ile ilgili neler yaşandığına ilişkin değerlendirme yapılacak.Bakan başvuru yok demişti Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, ikinci İmralı görüşmesiyle ilgili yaptığı açıklamada henüz bir başvuru olmadığını söylemişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250115/bakan-tunctan-imrali-aciklamasi-ikinci-gorusme-tarihi-belli-oldu-mu-1092698856.html

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