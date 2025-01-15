https://anlatilaninotesi.com.tr/20250115/corum-fk-baskani-yalcindan-sitem-asgari-ucretli-bilet-aliyor-siyasiler-100-150-lira-vermiyor-1092726754.html

Çorum FK Başkanı Yalçın'dan sitem: 'Asgari ücretli bilet alıyor, siyasiler 100-150 lira vermiyor'

Çorum FK Başkanı Yalçın'dan sitem: 'Asgari ücretli bilet alıyor, siyasiler 100-150 lira vermiyor'

Sputnik Türkiye

Çorum FK Başkanı Oğuzhan Yalçın, iç saha maçlarında bilet satışlarında yaşanan sıkıntıları ve protokol tribününe ücretsiz giriş uygulamasını eleştirdi. Gençlik... 15.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-15T23:21+0300

2025-01-15T23:21+0300

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Kulüp Başkanı Oğuzhan Yalçın, protokol tribününe ücretsiz girişlere tepki göstererek, ihlalleri sosyal medyada açıklayacağını söylemesi gündem oldu.Maçlarda protokol tribününe ücretsiz giren siyasi kişiler hakkında konuşan Başkan Yalçın "İki hafta önce protokol girişinde elime kağıdı aldım, liste var. Buradan Gençlik ve Spor İl Müdürüne de söylüyorum: Bundan sonraki maçta bizim kulüpten kapıda 2 kişi olacak. Buraya bedava girmeye utanın artık! Gariban gidiyor bilet alıyor, burada o partinin üyesi, bu partinin üyesi, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne yakın olan birisi isim yazdırıyor, protokol tribününe giriyor. Adam 17 bin lira maaş alıyor, maraton tribününden bilet alıyor. Bu kadar mı düştünüz? Kulüpten 2 kişi listeye bakacak, isimlerini alacak. Ben de isimlerin hepsini maçtan sonra sosyal medyada açıklayacağım. 100-150 lira verin, hak geçiyor. Bir partinin il başkanı geliyor, arkasında 15 kişi takılıyor. Partiye mensup olunca ne oluyor? Kimse girmeyecek bundan sonra. Gerekirse elime listeyi alır, bağıra bağıra isimleri söyler, protokol tribününden çıkarırım" açıklamasında bulundu.

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