Ayşe Barım tartışmasına Hülya Avşar da katıldı: 'Güçlü olan güçsüz olanı yiyecek'

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
'İsrailliler Türkiye’de televizyon kanalı sahibi oldular'
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
2024'te en az bin 897 işçi hayatını kaybetti
09:06
110 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
14 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
14 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
‘Kamunun ve halkın gücünü iktidara hissettirmediğimiz sürece iktidar, yanlışlarından dönmeyecek’
12:06
82 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
FUTBOL SAATİ
Süper Lig’de yabancı var hakemleri
14:05
54 dk
ANKARA FARKI
Ukrayna TürkAkım'ı neden hedef aldı?
15:01
56 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Trump'ın Grönland stratejisinin anlamı ve Ukrayna'nın TürkAkım saldırısı
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
5 dk
ÖZEL HABER
Tarih verildi: Bu kişiler daha fazla fatura ödeyecek
17:40
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
11 dk
SESLİ HABER
Trump’ın mesajları sonrası Grönland Başbakanı konuştu: İşbirliğine hazırız
18:16
2 dk
SESLİ HABER
Dolandırıcılıktan korunmanızı sağlıyor: ATM'de bu şifreleri tercih etmeyin
18:30
3 dk
SESLİ HABER
Lavrov: ABD, TürkAkım doğalgaz boru hattını devre dışı bırakmak istiyor
18:43
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
16 dk
SESLİ HABER
Bu baharat sağlıklı yaşamın 'gizli kahramanı'
19:29
3 dk
SESLİ HABER
Lavrov : 'Rusya, Ortadoğu'dan çıkmayacak'
19:38
7 dk
ÖZEL HABER
Son 5 yılda yüzde 669.23 zamlandı
19:52
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
'CHP, "kırmızı kart" kampanyası potansiyelini kullanamadı'
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Boşanmak için de kredi gerekecek
09:06
111 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
13 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
17 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
GÜN ORTASI
Taksilerde yeni dönem başlıyor
12:05
83 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
En saçma takıntınız ne?
13:30
34 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Serhat Ayan'la Yeni Şeyler Rehberi
14:05
53 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:05
84 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250115/ayse-barim-tartismasina-hulya-avsar-da-katildi-guclu-olan-gucsuz-olani-yiyecek-1092702461.html
Ayşe Barım tartışmasına Hülya Avşar da katıldı: 'Güçlü olan güçsüz olanı yiyecek'
Ayşe Barım tartışmasına Hülya Avşar da katıldı: 'Güçlü olan güçsüz olanı yiyecek'
Sputnik Türkiye
Dizi ve sinema sektöründe tekelleşme iddialarının gündeminde olan menajer Ayşe Barım'la ilgili iddialar hakkında ünlü oyuncu Hülya Avşar'ın açıklamaları sosyal... 15.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-15T13:37+0300
2025-01-15T13:37+0300
yaşam
hülya avşar
ayşe barım
tekelleşme
id iletişim
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/103650/08/1036500883_0:0:1600:901_1920x0_80_0_0_35067a572834a4656e81a79fbc685cf8.jpg
Bir çok ünlü ismin menajerliğini yapan ID İletişim'in ortağı menajer Ayşe Barım, dizi ve sinema sektöründeki 'tekelleşme' iddialarıyla gündeme gelmişti. Barım hakkında bir çok ünlü isim açıklama yaparken ünlü sanatçı Hülya Avşar'ın açıklamaları gündem oldu. Avşar, "Güçlü olan güçsüz olanı yiyecek, bu kadar basit. Her meslekte bir güçlü insan vardır, o etrafında her şeyi halleder, güçsüzler yenilir. Güçlü olacaksın, bu kadar. Ol kardeşim yani." dedi. Bana göre çok büyütüyorlarMenajer Ayşe Barım'ın dizi ve sinema sektöründe tekelleşmeye neden olduğu ve bazı sanatçıların önünü keserek sektörden uzaklaştırdığı iddiaları gündemdeki sıcaklığını koruyor. Bir çok ünlü isim Barım hakkında iddialar ortaya atarken ünlü sanatçı Hülya Avşar'ın açıklamaları büyük tepki çekti. Sosyal medyanın gündemine oturan Avşar, "Ben bireysel güçlenmeye çok inandığım için, bireysel güç, bireysel kuvvet... Kendini yetiştirmelisin, kimsenin seni lanse etmesine ihtiyacın olmamalı, sana gelmeliler yani. Dolayısıyla ben bu konuda öyle bir şey yaşamadım ama bana göre çok büyütüyorlar olayları" diye konuştu.Güçlü olacaksın o kadarÜnlü şarkıcı , "Sanat camiasında bir tekelleşme ya da gruplaşma olduğunu düşünüyor musunuz?" sorusuna ise şu yanıtı verdi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250115/serenay-sarikaya-adliyeye-geldi-ifade-verecek-1092692421.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/103650/08/1036500883_177:0:1600:1067_1920x0_80_0_0_d317a61e191557b89143263b722531b1.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
ayşe barım hülya avşar, hülya avşar açıklama, hülya avşar ne dedi, hülya avşar ayşe barım destek
ayşe barım hülya avşar, hülya avşar açıklama, hülya avşar ne dedi, hülya avşar ayşe barım destek

Ayşe Barım tartışmasına Hülya Avşar da katıldı: 'Güçlü olan güçsüz olanı yiyecek'

13:37 15.01.2025
© Fotoğraf : TwitterHülya Avşar
Hülya Avşar - Sputnik Türkiye, 1920, 15.01.2025
© Fotoğraf : Twitter
Abone ol
Dizi ve sinema sektöründe tekelleşme iddialarının gündeminde olan menajer Ayşe Barım'la ilgili iddialar hakkında ünlü oyuncu Hülya Avşar'ın açıklamaları sosyal medyada tepki çekti.
Bir çok ünlü ismin menajerliğini yapan ID İletişim'in ortağı menajer Ayşe Barım, dizi ve sinema sektöründeki 'tekelleşme' iddialarıyla gündeme gelmişti. Barım hakkında bir çok ünlü isim açıklama yaparken ünlü sanatçı Hülya Avşar'ın açıklamaları gündem oldu. Avşar, "Güçlü olan güçsüz olanı yiyecek, bu kadar basit. Her meslekte bir güçlü insan vardır, o etrafında her şeyi halleder, güçsüzler yenilir. Güçlü olacaksın, bu kadar. Ol kardeşim yani." dedi.

Bana göre çok büyütüyorlar

Menajer Ayşe Barım'ın dizi ve sinema sektöründe tekelleşmeye neden olduğu ve bazı sanatçıların önünü keserek sektörden uzaklaştırdığı iddiaları gündemdeki sıcaklığını koruyor. Bir çok ünlü isim Barım hakkında iddialar ortaya atarken ünlü sanatçı Hülya Avşar'ın açıklamaları büyük tepki çekti. Sosyal medyanın gündemine oturan Avşar, "Ben bireysel güçlenmeye çok inandığım için, bireysel güç, bireysel kuvvet... Kendini yetiştirmelisin, kimsenin seni lanse etmesine ihtiyacın olmamalı, sana gelmeliler yani. Dolayısıyla ben bu konuda öyle bir şey yaşamadım ama bana göre çok büyütüyorlar olayları" diye konuştu.

Güçlü olacaksın o kadar

Ünlü şarkıcı , "Sanat camiasında bir tekelleşme ya da gruplaşma olduğunu düşünüyor musunuz?" sorusuna ise şu yanıtı verdi:

"Yıllarca bu zaten, eskiden Ertem Eğilmez zamanında vardı böyle şeyler. Ertem Eğilmez'in bir grubu vardı, onların dışında hiç kimse doğru düzgün film de yapamıyordu. Bu aslında bu işin bence getirisi. Yani, hayat bu arkadaşlar. Güçlü olan güçsüz olanı yiyecek, bu kadar basit. Canı yananların kendilerini çok fazla ortaya atmalarından dolayı bu iş bu kadar büyüdü. Açıkçası kimsenin canı yanmadıysa, kimsenin parası çalınmadıysa... Hakkı yenmiş olabilir de, her meslekte var bu. Her meslekte bir güçlü insan vardır, o etrafında her şeyi halleder, güçsüzler yenilir. Güçlü olacaksın, bu kadar. Ol kardeşim yani."

Serenay Sarıkaya - Sputnik Türkiye, 1920, 15.01.2025
TÜRKİYE
İfade veren Serenay Sarıkaya'dan ilk açıklama geldi: 'Dişimle tırnağımla bugünlere geldim'
10:51
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала