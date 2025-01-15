https://anlatilaninotesi.com.tr/20250115/ayse-barim-tartismasina-hulya-avsar-da-katildi-guclu-olan-gucsuz-olani-yiyecek-1092702461.html

Ayşe Barım tartışmasına Hülya Avşar da katıldı: 'Güçlü olan güçsüz olanı yiyecek'

Ayşe Barım tartışmasına Hülya Avşar da katıldı: 'Güçlü olan güçsüz olanı yiyecek'

Sputnik Türkiye

Dizi ve sinema sektöründe tekelleşme iddialarının gündeminde olan menajer Ayşe Barım'la ilgili iddialar hakkında ünlü oyuncu Hülya Avşar'ın açıklamaları sosyal... 15.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-15T13:37+0300

2025-01-15T13:37+0300

2025-01-15T13:37+0300

yaşam

hülya avşar

ayşe barım

tekelleşme

id iletişim

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Bir çok ünlü ismin menajerliğini yapan ID İletişim'in ortağı menajer Ayşe Barım, dizi ve sinema sektöründeki 'tekelleşme' iddialarıyla gündeme gelmişti. Barım hakkında bir çok ünlü isim açıklama yaparken ünlü sanatçı Hülya Avşar'ın açıklamaları gündem oldu. Avşar, "Güçlü olan güçsüz olanı yiyecek, bu kadar basit. Her meslekte bir güçlü insan vardır, o etrafında her şeyi halleder, güçsüzler yenilir. Güçlü olacaksın, bu kadar. Ol kardeşim yani." dedi. Bana göre çok büyütüyorlarMenajer Ayşe Barım'ın dizi ve sinema sektöründe tekelleşmeye neden olduğu ve bazı sanatçıların önünü keserek sektörden uzaklaştırdığı iddiaları gündemdeki sıcaklığını koruyor. Bir çok ünlü isim Barım hakkında iddialar ortaya atarken ünlü sanatçı Hülya Avşar'ın açıklamaları büyük tepki çekti. Sosyal medyanın gündemine oturan Avşar, "Ben bireysel güçlenmeye çok inandığım için, bireysel güç, bireysel kuvvet... Kendini yetiştirmelisin, kimsenin seni lanse etmesine ihtiyacın olmamalı, sana gelmeliler yani. Dolayısıyla ben bu konuda öyle bir şey yaşamadım ama bana göre çok büyütüyorlar olayları" diye konuştu.Güçlü olacaksın o kadarÜnlü şarkıcı , "Sanat camiasında bir tekelleşme ya da gruplaşma olduğunu düşünüyor musunuz?" sorusuna ise şu yanıtı verdi:

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