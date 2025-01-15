https://anlatilaninotesi.com.tr/20250115/serenay-sarikaya-adliyeye-geldi-ifade-verecek-1092692421.html

Serenay Sarıkaya adliyeye geldi: İfade verecek

Serenay Sarıkaya adliyeye geldi: İfade verecek

Sputnik Türkiye

Ayşe Barım hakkında başlatılan soruşturma kapsamında ünlü oyuncu Seranay Sarıkaya tanık sıfatıyla ifade vermek üzere adliyeye geldi. 15.01.2025, Sputnik Türkiye

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türkiye

serenay sarıkaya

türkiye

ayşe barım

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ID Danışmanlık Limited Şirketinin kurucusu ve ortağı olan menajer Ayşe Barım hakkında başlatılan soruşturmada, oyuncu Serenay Sarıkaya tanık sıfatıyla ifade veriyor. Ayşe Barım soruşturmasıİstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, bazı sanatçı ve oyuncuların menajerliğini yapan Barım hakkında sosyal medya platformlarında yer alan paylaşımlar ve haberlerdeki iddiaları ihbar kabul edilip, maddi gerçeğin ortaya çıkartılması için resen başlatılan soruşturma sürüyor.Serenay Sarıkaya ifade veriyorSoruşturma kapsamında Barım'ın menajerliğini yaptığı oyuncu Serenay Sarıkaya, "tanık" sıfatıyla ifade vermesi için savcılığa çağrıldı.ID İletişimin kurucusu olan ve birçok ünlü oyuncunun menajerliğini yapan Barım, sektörde tekelleşmeye neden olduğu iddialarıyla gündeme gelmiş, kendisine karşı çıkan oyuncuları piyasadan uzaklaştırdığı öne sürülmüştü.Soruşturma kapsamında Barım'a yurt dışına çıkış yasağı konulmuştu.

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